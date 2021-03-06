5 нежнейших печёночных оладушек, которые буквально тают на языке

Из субпродуктов можно приготовить не только суп и паштет, а и вкуснейшие оладьи, которые понравятся даже тем, кто не особо жалует печень. К тому же, такие оладушки всегда можно взять с собой на перекус, они отлично сочетаются с огромным количеством продуктов, а также служат прекрасной альтернативой бутербродам.

1. Из свиной печени

Печёночные оладьи классические.

Лёгкие, нежные и буквально тающие на языке печёночные оладушки из свиной печени – то, что с удовольствием можно съесть на завтрак вместо омлета или каши и лапши быстрого приготовления. Подавайте с соусом или с листьями салата, помидорами черри или по желанию с отварным рисом.

Ингредиенты:

• Печень свиная - 0,5 кг;

• Яйца - 1 шт;

• Мука - 4-6 ч.л;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу.

Оладьи из свиной печени.

Способ приготовления:

• Печень вымыть;

• Хорошенько зачистить;

• Нарезать равномерными кусками;

• Переложить в чашу блендера;

• Добавить яйца, муку, соль и перец;

• Перебить до однородной массы;

• И ещё раз перемешать;

• Сформировать оладушки при помощи ложки;

• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки с двух сторон;

• Подавать к столу тёплыми или холодными.

2. Из куриной печени с добавлением грецких орехов

Печёночные оладьи из куриной печени с грецкими орехами.

Оладьи из куриной печени самые вкусные и мягкие, а если в них добавить горсть грецких орехов, то получится достаточно питательное и полезное блюдо. Такой рецепт замечательно подходит для всей семьи, к тому же, оладушками не стыдно угостить и «пришедших на запах» гостей.

Ингредиенты:

• Печень куриная - 0,5 кг;

• Лук - 1 шт;

• Яйца - 3-4 шт;

• Мука - 5-6 ст.л;

• Масло подсолнечное - 8-10 ч.л;

• Ядра грецких орехов - 1 стакан;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Оладьи из куриной печени.

Способ приготовления:

• Лук очистить и мелко нарезать;

• Обжарить на подсолнечном масле 5-6 минут;

• После переложить на тарелку и остудить;

• Печень вымыть;

• Зачистить;

• Просушить;

• Промолоть с луком и грецкими орехами на мясорубке через среднюю сетку;

• В фарш добавить муку смешанную с яйцами, солью и перцем;

• Тщательно перемешать;

• Из получившейся массы сформировать ложкой оладьи;

• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;

• Подавать со сметаной, свежей зеленью или любимым соусом.

3. Из индюшиной печени с кабачком

Оладушки из индюшиной печени с кабачком.

Оладьи из индюшиной печени с добавлением кабачков запросто можно назвать полезным и при этом диетическим блюдом, которое нисколько не вредит здоровью и фигуре, даже несмотря на то, что готовится на подсолнечном масле.

Ингредиенты:

• Индюшиная печень - 0,8 кг;

• Кабачки - 1 шт;

• Лук - 2шт;

• Чеснок - 5-6 зубков;

• Мука - 0,5 стакана;

• Соль и перец - по вкусу;

• Свежая петрушка - 1 маленький пучок;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Оладьи из печени индейки.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить и натереть на крупную тёрку;

• Приправить солью и перцем;

• Оставить на 15-20 минут;

• Спустя указанное время отжать лишнюю жидкость;

• Печень вымыть;

• Зачистить и произвольно нарезать;

• Переложить в чашу блендера;

• Лук очистить и произвольно нарезать;

• Отправить к печени;

• Добавить лук и петрушку;

• Перебить до однородной массы;

• После присолить и поперчить;

• Добавить кабачок и муку;

• Хорошенько перемешать;

• Из получившейся массы при помощи ложки сформировать оладушки;

• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон.

4. Из говяжьей печени с грибами

Оладьи из говяжьей печени с грибами.

Говяжья печень – непоколебимый источник витаминов и железа, а с приходом весны – это то, без чего не обойтись в дневном рационе. Но если вы скептически относитесь к данному продукту в чистом виде, то приготовьте из него вкуснейшие оладушки с грибами.

Ингредиенты:

• Печень говяжья - 400 г;

• Шампиньоны- 150 г;

• Лук - 1 шт;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Яйца - 1 шт;

• Сливки или молоко - 2,5 ст.л;

• Манка - 6 ч.л;

• Соль и перец молотый - по вкусу;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Печёночные оладушки с грибами.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;

• Произвольно нарезать;

• Печень вымыть;

• Зачистить и произвольно нарезать;

• Лук очистить и нарезать на несколько частей;

• Все ингредиенты сложить в чашу блендера;

• Добавить сливки/молоко, чеснок и манку;

• Приправить солью и перцем;

• Вбить яйца;

• Перемешать и перебить до однородной массы;

• Из получившейся смеси при помощи ложки сформировать оладьи;

• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;

• Подавать как самостоятельное блюдо со сметаной, соусом, кетчупом или с гарниром из белого риса, спагетти, отварным картофелем.

5. Из разных сортов печени с картофелем

Печёночные оладушки с картошкой.

И ещё один рецепт оладий из печёночной, индюшиной и говяжьей печени с добавлением картофеля. Получается очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:

• Печень куриная, индюшиная, говяжья - 600 г. общий вес;

• Картошка - 1-2 шт;

• Лук - 1 шт;

• Яйца - 2 шт;

• Сухари для панировки - 4-6 ч.л;

• Соль и перец молотый - по вкусу;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Оладушки из ассорти печени.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить и натереть на очень мелкую тёрку;

• Лишнюю влагу отжать;

• Печень вымыть;

• Зачистить;

• Нарезать произвольными кусками;

• Переложить в чашу блендера;

• Добавить измельчённый лук, яйца, сухарики;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать и перебить до однородной массы;

• Из получившейся массы при помощи ложки сформировать оладьи;

• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки с двух сторон;

• Подавать со сметаной или соусом.