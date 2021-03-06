5 нежнейших печёночных оладушек, которые буквально тают на языке

Из субпродуктов можно приготовить не только суп и паштет, а и вкуснейшие оладьи, которые понравятся даже тем, кто не особо жалует печень. К тому же, такие оладушки всегда можно взять с собой на перекус, они отлично сочетаются с огромным количеством продуктов, а также служат прекрасной альтернативой бутербродам.
1. Из свиной печени
Печёночные оладьи классические.
Лёгкие, нежные и буквально тающие на языке печёночные оладушки из свиной печени – то, что с удовольствием можно съесть на завтрак вместо омлета или каши и лапши быстрого приготовления. Подавайте с соусом или с листьями салата, помидорами черри или по желанию с отварным рисом.
Ингредиенты:
• Печень свиная - 0,5 кг;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 4-6 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу.
Оладьи из свиной печени.
Способ приготовления:
• Печень вымыть;
• Хорошенько зачистить;
• Нарезать равномерными кусками;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить яйца, муку, соль и перец;
• Перебить до однородной массы;
• И ещё раз перемешать;
• Сформировать оладушки при помощи ложки;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки с двух сторон;
• Подавать к столу тёплыми или холодными.
2. Из куриной печени с добавлением грецких орехов
Печёночные оладьи из куриной печени с грецкими орехами.
Оладьи из куриной печени самые вкусные и мягкие, а если в них добавить горсть грецких орехов, то получится достаточно питательное и полезное блюдо. Такой рецепт замечательно подходит для всей семьи, к тому же, оладушками не стыдно угостить и «пришедших на запах» гостей.
Ингредиенты:
• Печень куриная - 0,5 кг;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 3-4 шт;
• Мука - 5-6 ст.л;
• Масло подсолнечное - 8-10 ч.л;
• Ядра грецких орехов - 1 стакан;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Оладьи из куриной печени.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Обжарить на подсолнечном масле 5-6 минут;
• После переложить на тарелку и остудить;
• Печень вымыть;
• Зачистить;
• Просушить;
• Промолоть с луком и грецкими орехами на мясорубке через среднюю сетку;
• В фарш добавить муку смешанную с яйцами, солью и перцем;
• Тщательно перемешать;
• Из получившейся массы сформировать ложкой оладьи;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной, свежей зеленью или любимым соусом.
3. Из индюшиной печени с кабачком
Оладушки из индюшиной печени с кабачком.
Оладьи из индюшиной печени с добавлением кабачков запросто можно назвать полезным и при этом диетическим блюдом, которое нисколько не вредит здоровью и фигуре, даже несмотря на то, что готовится на подсолнечном масле.
Ингредиенты:
• Индюшиная печень - 0,8 кг;
• Кабачки - 1 шт;
• Лук - 2шт;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Мука - 0,5 стакана;
• Соль и перец - по вкусу;
• Свежая петрушка - 1 маленький пучок;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Оладьи из печени индейки.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить и натереть на крупную тёрку;
• Приправить солью и перцем;
• Оставить на 15-20 минут;
• Спустя указанное время отжать лишнюю жидкость;
• Печень вымыть;
• Зачистить и произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Лук очистить и произвольно нарезать;
• Отправить к печени;
• Добавить лук и петрушку;
• Перебить до однородной массы;
• После присолить и поперчить;
• Добавить кабачок и муку;
• Хорошенько перемешать;
• Из получившейся массы при помощи ложки сформировать оладушки;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон.
4. Из говяжьей печени с грибами
Оладьи из говяжьей печени с грибами.
Говяжья печень – непоколебимый источник витаминов и железа, а с приходом весны – это то, без чего не обойтись в дневном рационе. Но если вы скептически относитесь к данному продукту в чистом виде, то приготовьте из него вкуснейшие оладушки с грибами.
Ингредиенты:
• Печень говяжья - 400 г;
• Шампиньоны- 150 г;
• Лук - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Яйца - 1 шт;
• Сливки или молоко - 2,5 ст.л;
• Манка - 6 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Печёночные оладушки с грибами.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Произвольно нарезать;
• Печень вымыть;
• Зачистить и произвольно нарезать;
• Лук очистить и нарезать на несколько частей;
• Все ингредиенты сложить в чашу блендера;
• Добавить сливки/молоко, чеснок и манку;
• Приправить солью и перцем;
• Вбить яйца;
• Перемешать и перебить до однородной массы;
• Из получившейся смеси при помощи ложки сформировать оладьи;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Подавать как самостоятельное блюдо со сметаной, соусом, кетчупом или с гарниром из белого риса, спагетти, отварным картофелем.
5. Из разных сортов печени с картофелем
Печёночные оладушки с картошкой.
И ещё один рецепт оладий из печёночной, индюшиной и говяжьей печени с добавлением картофеля. Получается очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Печень куриная, индюшиная, говяжья - 600 г. общий вес;
• Картошка - 1-2 шт;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Сухари для панировки - 4-6 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Оладушки из ассорти печени.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить и натереть на очень мелкую тёрку;
• Лишнюю влагу отжать;
• Печень вымыть;
• Зачистить;
• Нарезать произвольными кусками;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить измельчённый лук, яйца, сухарики;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать и перебить до однородной массы;
• Из получившейся массы при помощи ложки сформировать оладьи;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки с двух сторон;
• Подавать со сметаной или соусом.
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