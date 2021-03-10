Мясной омлет с корейского рынка. Внутрь кладется котлета и омлет становится обедом

Почти обычный омлет на корейском рынке придумали готовить иначе. Сам по себе омлет не сильно сытное блюдо, поэтому местные повара добавляют в его центр котлету, и ощущения от еды в корне меняются. Омлет становится блюдом и на обед, и на ужин.
Для блюда понадобится 2 яйца и котлета. Ее можно сделать из любого фарша, на свой вкус.
Сначала обжаривается котлета. Сама она по форме должна быть не колбаской, а блином, как для бургера.
Котлете достаточно по 2 минуты с каждой стороны.
Как только котлета готова, в этом же масле начинаем обжаривать яичницу-болтунью.
При появлении признаков готовности, разделяем яйца на 2 равные части и наносим на одну из них майонез.
Кладем на майонез котлету и закрываем второй частью омлета. Получился такой своеобразный яичный сэндвич. Сверху добавляем тонкий кусочек сыра и еще немного майонеза. Можно подавать!
Корейцы используют при подаче острый соус. Здесь подойдет почти любая мясная подливка: добавьте к ней немного зелени и перца. Конечно же, подливку вначале нужно разогреть.
За 10 минут омлет превратился в блюдо для сытного обеда.
Видео с тонкостями приготовления:
Подавать омлет желательно пока он не остыл. При разогреве он будет суховатым, так что ешьте быстрее!
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