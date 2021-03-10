Мясной омлет с корейского рынка. Внутрь кладется котлета и омлет становится обедом

Почти обычный омлет на корейском рынке придумали готовить иначе. Сам по себе омлет не сильно сытное блюдо, поэтому местные повара добавляют в его центр котлету, и ощущения от еды в корне меняются. Омлет становится блюдом и на обед, и на ужин.

Для блюда понадобится 2 яйца и котлета. Ее можно сделать из любого фарша, на свой вкус.

Сначала обжаривается котлета. Сама она по форме должна быть не колбаской, а блином, как для бургера.

Котлете достаточно по 2 минуты с каждой стороны.

Как только котлета готова, в этом же масле начинаем обжаривать яичницу-болтунью.

При появлении признаков готовности, разделяем яйца на 2 равные части и наносим на одну из них майонез.

Кладем на майонез котлету и закрываем второй частью омлета. Получился такой своеобразный яичный сэндвич. Сверху добавляем тонкий кусочек сыра и еще немного майонеза. Можно подавать!

Корейцы используют при подаче острый соус. Здесь подойдет почти любая мясная подливка: добавьте к ней немного зелени и перца. Конечно же, подливку вначале нужно разогреть.

За 10 минут омлет превратился в блюдо для сытного обеда.

Видео с тонкостями приготовления:

Подавать омлет желательно пока он не остыл. При разогреве он будет суховатым, так что ешьте быстрее!