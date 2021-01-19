Клюквенный чизкейк. Самый удачный рецепт чизкейка, на мой взгляд. Чизкейк с клюквой получается очень вкусным. И на внешний вид ровный, верхняя поверхность как зеркальная. Клюквенный соус для чизкейка – это всего лишь сезонное дополнение к популярному десерту. Я не была поклонницей этого десерта из-за приторного вкуса. Но с добавлением клюквы вкус заиграл другими красками и сладость творожной начинки теперь отлично оттеняется кисло-сладким вкусом.

Это достаточно классический вариант чизкейка, который всегда получается. А вы можете, ориентируясь на свой вкус и настроение, попробовать другие варианты соуса для творожного чизкейка с ягодами, например, из смородины, клубники или малины.

Ингредиенты

для клюквенного чизкейка на форму 24-26 см

Тесто • Мука 200 гр. • Яйцо 1 шт. • Сахар 100 гр. • Сливочное масло 80 гр. • Соль щепотка Начинка • Творожный сыр (или творог мягкий -пастообразный 9 %) 800 гр. • Яйцо 3 шт. • Сливки 33-35% 150 мл. • Сахар 170-200 гр. • Стручок ванили (или ванильный сахар, ванилин, ванильная эссенция по вкусу) 1 шт. • Лимон (цедра и сок 1 ст.л.) 1 шт. • Кукурузный крахмал 3 ст.л. Соус • Клюква 300 гр. • Сахар 150 гр. • Кукурузный крахмал 1 ст.л.

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