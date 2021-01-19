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Клюквенный чизкейк

Клюквенный чизкейк

Клюквенный чизкейк

Клюквенный чизкейк. Самый удачный рецепт чизкейка, на мой взгляд. Чизкейк с клюквой получается очень вкусным. И на внешний вид ровный, верхняя поверхность как зеркальная. Клюквенный соус для чизкейка – это всего лишь сезонное дополнение к популярному десерту. Я не была поклонницей этого десерта из-за приторного вкуса. Но с добавлением клюквы вкус заиграл другими красками и сладость творожной начинки теперь отлично оттеняется кисло-сладким вкусом.

Это достаточно классический вариант чизкейка, который всегда получается. А вы можете, ориентируясь на свой вкус и настроение, попробовать другие варианты соуса для творожного чизкейка с ягодами, например, из смородины, клубники или малины.

Ингредиенты

для клюквенного чизкейка на форму 24-26 см

Тесто
Мука 200 гр.
Яйцо 1 шт.
Сахар 100 гр.
Сливочное масло 80 гр.
Соль щепотка
Начинка
Творожный сыр (или творог мягкий -пастообразный 9 %) 800 гр.
Яйцо 3 шт.
Сливки 33-35% 150 мл.
Сахар 170-200 гр.
Стручок ванили (или ванильный сахар, ванилин, ванильная эссенция по вкусу) 1 шт.
Лимон (цедра и сок 1 ст.л.) 1 шт.
Кукурузный крахмал 3 ст.л.
Соус
Клюква 300 гр.
Сахар 150 гр.
Кукурузный крахмал 1 ст.л.

 

Как готовить

  1. Тесто. Соедините в миске сахар, просеянную муку и соль.
    Нарежьте холодное сливочное масло на маленькие кубики и добавьте к сухим ингредиентам. Разотрите в крошку. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 30 мин. Смажьте разъёмную форму сливочным маслом и присыпьте мукой. Раскатайте тесто, равномерно распределите по дну и бортикам и проткните вилкой по всему дну. Аккуратно положите фольгу и сверху присыпьте грузом в виде фасоли, риса и т.п. Выпекайте в хорошо разогретой духовке минут 30-40 при 180 градусах. Остудите.

    Клюквенный чизкейк

  2. Творожная начинка. Вымойте лимон и натрите его цедру. Разрежьте вдоль стручок ванили, острым ножом извлеките семена. Смешайте сахар, семена ванили, творожный сыр и кукурузный крахмал. Тщательно вымешайте до гладкости. Добавьте по одному яйца, сливки, цедру и 1 ст. л. сока лимона и снова активно перемешайте.

    Клюквенный чизкейк

  3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выложите творожную начинку на готовое песочное тесто. Поставьте форму на противень и налейте в него воды на 2-3 мм, чтобы во время выпекания в духовке образовывался пар. Выпекайте примерно 60 минут. Через 30 минут чизкейк можно прикрыть фольгой. Затем достаньте, остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник на несколько часов.

    Клюквенный чизкейк

  4. Соус. Ягоды (из этого количества отложите примерно 50 гр. для украшения) положите в сотейник, засыпьте сахаром и подогрейте. Слейте немного сока и растворите в нём кукурузный крахмал. Верните сок с крахмалом и проварите вместе до загущения. Пробейте блендером. Выньте остывший чизкейк из формы и переложите на блюдо. Полейте клюквенным соусом и украсьте оставшимися ягодами. По возможности режьте чизкейк через несколько часов.

    Клюквенный чизкейк

 

 

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сладкая выпечка
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