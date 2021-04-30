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Яичное заливное "Пасхальное"

Яичное заливное "Пасхальное"

Вкусная и красивая закуска, которую можно готовить не только к пасхальному столу, а когда душа пожелает))) Добавки можно менять/добавлять по своему вкусу. Например, сюда отлично впишется сыр, отварная морковь, либо болгарский перчик))) Лично мне это заливное по вкусу чем-то напомнило салатик "Оливье"! Готовить можно как в большой форме, так и в маленьких. Кстати, такое заливное это отличный способ "утилизировать" крашеные яйца, которых после Пасхи порой остаются и есть их уже не хочется. Буду рада, если вам понравится!! Угощайтесь на здоровье!!!

Яичное заливное "Пасхальное"

Яичное заливное "Пасхальное"

Ингредиенты:

  • 6 яиц (сваренных в крутую)
  • 150 гр. копченой ветчины
  • 1 маленькая баночка маринованных грибов
  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 1/2 банки консервированного горошка
  • 1/2 пучка зеленого лука
  • 150 мл. молока (или воды)
  • 200 гр. сметаны 20%
  • 200 гр. майонеза (у меня 30%)
  • 20-25 гр. желатина
  • соль, черный молотый перец по вкусу


Приготовление:
Желатин замочить в молоке на 10-15 минут.
Вареные яйца размять толкушкой для картофельного пюре.
Ветчину и грибы мелко нарезать.
С кукурузы и горошка слить жидкость.
Зеленый лук мелко порубить ножом.

В миске смешать яйца, ветчину, грибы, горошек, кукурузу и зеленый лук.
Добавить сметану, майонез, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Затем добавить желатин растопленный на водяной бане, вымешать. 
Получившуюся смесь вылить в подходящую форму.
У меня была силиконовая и я ее сбрызнула немного водой, что бы заливное потом легко можно было вынуть)))

Яичное заливное "Пасхальное"

Форму с заливным поставить в холодильник до полного застывания.

Затем вынуть из формы, переложить на блюдо и украсить свежей зеленью по желанию.
Нарезать на кусочки и подать к столу)))

Хранить в холодильнике.

Приятного вам аппетита!!!

Яичное заливное "Пасхальное"

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