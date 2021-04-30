Яичное заливное "Пасхальное"

Вкусная и красивая закуска, которую можно готовить не только к пасхальному столу, а когда душа пожелает))) Добавки можно менять/добавлять по своему вкусу. Например, сюда отлично впишется сыр, отварная морковь, либо болгарский перчик))) Лично мне это заливное по вкусу чем-то напомнило салатик "Оливье"! Готовить можно как в большой форме, так и в маленьких. Кстати, такое заливное это отличный способ "утилизировать" крашеные яйца, которых после Пасхи порой остаются и есть их уже не хочется. Буду рада, если вам понравится!! Угощайтесь на здоровье!!!







Ингредиенты:

6 яиц (сваренных в крутую)

150 гр. копченой ветчины

1 маленькая баночка маринованных грибов

1/2 банки консервированной кукурузы

1/2 банки консервированного горошка

1/2 пучка зеленого лука

150 мл. молока (или воды)

200 гр. сметаны 20%

200 гр. майонеза (у меня 30%)

20-25 гр. желатина

соль, черный молотый перец по вкусу



Приготовление:

Желатин замочить в молоке на 10-15 минут.

Вареные яйца размять толкушкой для картофельного пюре.

Ветчину и грибы мелко нарезать.

С кукурузы и горошка слить жидкость.

Зеленый лук мелко порубить ножом.



В миске смешать яйца, ветчину, грибы, горошек, кукурузу и зеленый лук.

Добавить сметану, майонез, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Затем добавить желатин растопленный на водяной бане, вымешать.Получившуюся смесь вылить в подходящую форму.У меня была силиконовая и я ее сбрызнула немного водой, что бы заливное потом легко можно было вынуть)))

Форму с заливным поставить в холодильник до полного застывания.



Затем вынуть из формы, переложить на блюдо и украсить свежей зеленью по желанию.

Нарезать на кусочки и подать к столу)))



Хранить в холодильнике.



Приятного вам аппетита!!!



