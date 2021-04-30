Яичное заливное "Пасхальное"

Вкусная и красивая закуска, которую можно готовить не только к пасхальному столу, а когда душа пожелает))) Добавки можно менять/добавлять по своему вкусу. Например, сюда отлично впишется сыр, отварная морковь, либо болгарский перчик))) Лично мне это заливное по вкусу чем-то напомнило салатик "Оливье"! Готовить можно как в большой форме, так и в маленьких. Кстати, такое заливное это отличный способ "утилизировать" крашеные яйца, которых после Пасхи порой остаются и есть их уже не хочется. Буду рада, если вам понравится!! Угощайтесь на здоровье!!!
Ингредиенты:
- 6 яиц (сваренных в крутую)
- 150 гр. копченой ветчины
- 1 маленькая баночка маринованных грибов
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 1/2 банки консервированного горошка
- 1/2 пучка зеленого лука
- 150 мл. молока (или воды)
- 200 гр. сметаны 20%
- 200 гр. майонеза (у меня 30%)
- 20-25 гр. желатина
- соль, черный молотый перец по вкусу
Затем добавить желатин растопленный на водяной бане, вымешать.
Приготовление:
Желатин замочить в молоке на 10-15 минут.
Вареные яйца размять толкушкой для картофельного пюре.
Ветчину и грибы мелко нарезать.
С кукурузы и горошка слить жидкость.
Зеленый лук мелко порубить ножом.
В миске смешать яйца, ветчину, грибы, горошек, кукурузу и зеленый лук.
Добавить сметану, майонез, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
Получившуюся смесь вылить в подходящую форму.
У меня была силиконовая и я ее сбрызнула немного водой, что бы заливное потом легко можно было вынуть)))
Форму с заливным поставить в холодильник до полного застывания.
Затем вынуть из формы, переложить на блюдо и украсить свежей зеленью по желанию.
Нарезать на кусочки и подать к столу)))
Хранить в холодильнике.
Приятного вам аппетита!!!
Свежие комментарии