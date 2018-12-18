Рёшти, пататас бравас и другие рецепты жареной картошки

Мало кто устоит перед горячей ароматной жареной картошечкой, скворчащей на сковороде. Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку? Многие её любят, но не все могут приготовить так, чтобы корочка получилась румяной и аппетитной. В этом простом блюде есть свои хитрости приготовления и маленькие секреты.

Для начала нужно выбрать правильный сорт картофеля, подходящий для жарки. Для этого подходит картофель с наименьшим содержанием крахмала — он точно не развалится в сковороде или во фритюрнице. Чем больше крахмала, тем более рыхлый картофель. Как же выбрать городскому жителю правильный картофель, если он о сортах ничего не знает, на внешний вид различить не может, да и в магазинах ничего о сорте картофеля на ценнике не пишут. По своему опыту знаю, что картофель с красной и фиолетовой кожурой при жарке хорошо держит форму, а ещё обращайте внимание на картофель в сетках — некоторые производители на этикетках пишут, что данный сорт "для жарки", вот такую можете брать смело. Если покупаете на рынке, то спросите у продавца — он вам точно посоветует, какую лучше выбрать.

Чтобы не заморачиваться со всеми этими видами и сортами, берёте тот картофель, какой у вас имеется, моете, чистите, кладёте в холодную воду на 5–10 минут, и излишки крахмала уйдут в воду.

Жарить лучше всего на растительном масле, так как сливочное от высоких температур начнёт гореть. Можно использовать подсолнечное, оливковое, кукурузное и горчичное масло. Картофель — тот овощ, который возьмёт в себя столько масла, сколько ему нужно, поэтому наливаем столько масла, чтобы картошка в него погружалась, но не плавала.

Сковорода с маслом должна быть хорошо разогрета — это залог румяной хрустящей корочки. Если кинуть ломтик картошки в масло и оно начнёт шипеть, значит, можно начинать жарить.

Для того чтобы картофель обжаривался равномерно, не кладите на сковороду много продукта — каждый кусочек должен касаться сковороды.

Изначально нужно жарить на сильном огне, а потом на умеренном. Не накрывайте сковороду крышкой, иначе в результате получите тушёную картошку.

Солить и перчить нужно в конце приготовления, так как если посолить сразу, то картофель отдаст влагу и у вас не получится румяной корочки.

Нельзя слишком часто мешать картошку. За всё время приготовления её нужно перемешивать 3–4 раза, аккуратно переворачивая лопаткой снизу вверх.

Если вы любите жареную картошку с репчатым луком, добавляйте его за 5–7 минут до готовности, чтобы лук не подгорел и не испортил вкус блюда.

Картофель с куркумой (Bombay potatoes)

Здесь ещё такой момент: чем моложе картошка, тем дольше её нужно вымачивать — минут тридцать точно на это уйдёт. Затем ещё раз промываете, сливаете воду и обсушиваете картофель на бумажном или кухонном полотенце. Картофель можно нарезать брусочками, дольками, кубиками или соломкой — всё зависит от ваших предпочтений.

Bombay potatoes — пряный жареный картофель, является одним из самых популярных индийских гарниров. Подаётся и как основное блюдо, и как гарнир к курице или к овощному карри.

Фото: © Венера Осепчук

Ингредиенты:

картофель (крупный) — 4 шт.;

семена горчицы — 1/3 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

перец чили (молотый) — пара щепоток;

соль — по вкусу;

кинза — для подачи.

Картофель отварить в мундире, остудить, почистить, нарезать крупными кусочками. В сковороде разогреть 2–3 ст. л. растительного масла, всыпать в разогретое масло семена горчицы, куркуму, перец чили, соль, обжаривать специи 1 минуту.

Добавить картофель, жарить 4 минуты до румяной корочки на сильном огне, затем убавить огонь, накрыть крышкой и жарить ещё 5 минут. Подавать сразу же, можно приправить свежей кинзой.

Жареная картошка с беконом (Bratkartoffeln)

В Германии тоже неравнодушны к картофелю. В меню кафе, баров и даже ресторанов можно всегда встретить жареную картошку с беконом под названием Bratkartoffeln.

Фото: © Венера Осепчук

Ингредиенты:

картофель (крупный) — 5 шт.;

бекон — 5 полосок;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

масло растительное.

Картофель отварить в мундире до готовности, остудить полностью, почистить, нарезать дольками. Бекон и репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Нагреть сухую сковороду на огне, положить в неё нарезанный бекон, жарить, помешивая до румяной корочки. Обжаренный бекон переложить в тарелочку.

Добавить в сковороду немного масла, обжарить репчатый лук до мягкости. Обжаренный лук переложить к бекону.

При необходимости влить ещё нужное количество масла в сковороду, положить картофель, жарить до золотистой корочки, посолить, поперчить по вкусу. К картофелю добавить бекон с луком и жарить ещё 5 минут. Подаём сразу же в горячем виде, можно присыпать зеленью.

Картошка жареная с грибами и со сметаной

В нашей стране жареная картошка — одно из самых любимых национальных блюд. Попробуйте приготовить с грибами и со сметаной, хоть и получится калорийной, но зато очень вкусно и сытно.

Такую картошку очень важно жарить на двух сковородах, в одной — грибы с луком, в другой — картофель, потом всё смешивается вместе. Не пренебрегайте этим советом, иначе, если пожарите всё вместе в одной сковороде, у вас получится картофельная каша.

Фото: © Венера Осепчук

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

грибы (шампиньоны или любые лесные) — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сметана — 150 гр;

зелень (петрушка) — 0,5 пучка;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

масло растительное.

В сковороду влить 2–3 ст. л. растительного масла, обжарить репчатый лук, нарезанный тонкими полукольцами, до мягкости. К луку добавить шампиньоны, нарезанные пластинками, жарить до румяной корочки, посолить, поперчить по вкусу, за пару минут до готовности добавить сметану, перемешать.

В другую сковороду влить растительное масло, дать хорошо нагреться, положить нарезанный картофель, жарить на сильном огне минут пять не перемешивая. Аккуратно лопаточкой перевернуть картофель снизу вверх, не размешивая. И так переворачивать раза три-четыре за всё время жарки. Очень важно картошку не перемешивать, а переворачивать, чтобы она осталась целенькой и не развалилась. Жарить до румяной корочки, в конце посолить, поперчить.

Когда картофель будет готов, добавить к нему грибы со сметаной, нарезанную зелень, перемешать, закрыть крышкой и тушить минут пять. Подаём сразу же.

Пататас бравас (Patatas Bravas)

Пататас бравас (Patatas Bravas) — картофель фри с острым томатным соусом, блюдо испанской кухни. Такая картошка — классический тапас, то есть закуска к пиву, к выпивке, которую подают почти во всех ресторанах и барах Испании.

Фото: © Венера Осепчук

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

томатная пассата (томаты в собственном соку) — 600 г;

масло оливковое — 3 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

соус табаско — 1–2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

паприка молотая — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

красный перец чили (молотый) — по вкусу;

петрушка рубленая — 2 ст. л.

Для томатного соуса в сотейнике разогреть оливковое масло, обжарить до мягкости мелко нарезанный репчатый лук и рубленый чеснок, добавить томатную пассату, соус табаско, сахар, паприку, перец чили молотый, соль, перец чёрный молотый, довести до кипения и варить 15–20 минут до загустения соуса.

Картофель почистить, нарезать крупными кубиками, обсушить бумажным полотенцем и обжарить во фритюре. Горячий картофель выложить на блюдо, сверху залить соусом, присыпать свежей петрушкой и подавать.

Рёшти

Рёшти — национальное блюдо в Швейцарии, очень похожее на картофельные драники. Готовят рёшти из отварного тёртого картофеля, обжаривая с двух сторон до румяной корочки на сковороде со сливочным маслом. Подают его и как основное блюдо, и как гарнир.

Фото: © Венера Осепчук

Ингредиенты:

картофель отварной в мундире — 5–6 шт.;

масло сливочное — 60 г;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

сковорода (d = 20 см).

Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, почистить от кожуры. Натереть на крупной тёрке, посолить по вкусу, поперчить, аккуратно перемешать, не приминая.

В сковороде растопить 30 г сливочного масла, выложить весь картофель, равномерно распределить по дну и прижать, уплотняя ложкой. Жарить на среднем огне 10–15 минут до золотистой румяной корочки. Сковороду накрыть тарелкой и аккуратно перевернуть, переложив рёшти на тарелку.

В сковороде растопить ещё 30 г сливочного масла, переложить рёшти в сковороду румяной стороной вверх и жарить ещё минут десять. Если при перекладывании картофельная лепёшка деформировалась — придайте ей форму ложкой, уплотняя по дну сковороды. Готовое рёшти подаём сразу же, в горячем виде.