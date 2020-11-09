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Заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой

Тесто на кефире получается нежным и хорошо сочетается с начинкой из овощей и грибов. А главный плюс такого пирога — простота приготовления.

Время приготовления

Общее 1 ч.

Ингредиенты

Капуста 500 г

Морковь 1–2 штуки

Лук 1 штука

Шампиньоны 6–8 штук

Масло растительное 3–4 ст. ложки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Яйца 2 штуки

Кефир 300 мл

Мука 150 г

Разрыхлитель 1 ч. ложка

Приготовление

  1. 1․

    Капусту нашинкуйте. Морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите. Грибы нарежьте небольшими кусочками.

  2. 2․

    В сковороде разогрейте 2–3 столовые ложки масла на среднем огне.

  3. 3․

    За 4–5 минут обжарьте лук, добавьте морковь и грибы, а через 5 минут — капусту. Готовьте всё вместе примерно 7–10 минут.

  4. 4․

    Посолите, поперчите и остудите овощи.

  5. 5․

    Для теста взбейте яйца и смешайте с кефиром.

  6. 6․

    Просеянную муку соедините с половиной чайной ложки соли и разрыхлителем.

  7. 7․

    Засыпьте мучную массу в яично-кефирную и перемешайте. Тесто должно быть не гуще, чем на оладьи.

  8. 8․

    Форму смажьте маслом и вылейте в неё половину теста. Выложите начинку и залейте оставшимся тестом.

  9. 9․

    Запекайте при температуре 180 °С примерно 30 минут.

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