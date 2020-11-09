Заливной пирог с капустой

Тесто на кефире получается нежным и хорошо сочетается с начинкой из овощей и грибов. А главный плюс такого пирога — простота приготовления.
Время приготовления
Общее 1 ч.
Ингредиенты
Капуста 500 г
Морковь 1–2 штуки
Лук 1 штука
Шампиньоны 6–8 штук
Масло растительное 3–4 ст. ложки
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Яйца 2 штуки
Кефир 300 мл
Мука 150 г
Разрыхлитель 1 ч. ложка
Приготовление
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1․
Капусту нашинкуйте. Морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите. Грибы нарежьте небольшими кусочками.
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2․
В сковороде разогрейте 2–3 столовые ложки масла на среднем огне.
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3․
За 4–5 минут обжарьте лук, добавьте морковь и грибы, а через 5 минут — капусту. Готовьте всё вместе примерно 7–10 минут.
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4․
Посолите, поперчите и остудите овощи.
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5․
Для теста взбейте яйца и смешайте с кефиром.
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6․
Просеянную муку соедините с половиной чайной ложки соли и разрыхлителем.
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7․
Засыпьте мучную массу в яично-кефирную и перемешайте. Тесто должно быть не гуще, чем на оладьи.
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8․
Форму смажьте маслом и вылейте в неё половину теста. Выложите начинку и залейте оставшимся тестом.
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9․
Запекайте при температуре 180 °С примерно 30 минут.
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