Заливной пирог с капустой

Тесто на кефире получается нежным и хорошо сочетается с начинкой из овощей и грибов. А главный плюс такого пирога — простота приготовления.

Общее 1 ч.

Капуста 500 г

Морковь 1–2 штуки

Лук 1 штука

Шампиньоны 6–8 штук

Масло растительное 3–4 ст. ложки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Яйца 2 штуки

Кефир 300 мл

Мука 150 г

Разрыхлитель 1 ч. ложка

1․ Капусту нашинкуйте. Морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите. Грибы нарежьте небольшими кусочками.

2․ В сковороде разогрейте 2–3 столовые ложки масла на среднем огне.

3․ За 4–5 минут обжарьте лук, добавьте морковь и грибы, а через 5 минут — капусту. Готовьте всё вместе примерно 7–10 минут.

4․ Посолите, поперчите и остудите овощи.

5․ Для теста взбейте яйца и смешайте с кефиром.

6․ Просеянную муку соедините с половиной чайной ложки соли и разрыхлителем.

7․ Засыпьте мучную массу в яично-кефирную и перемешайте. Тесто должно быть не гуще, чем на оладьи.

8․ Форму смажьте маслом и вылейте в неё половину теста. Выложите начинку и залейте оставшимся тестом.