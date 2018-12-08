Мясо в хлебе

Блюдо невероятно вкусное и ароматное, простое и согревающее - то, что надо в холодную погоду. Для подачи лучше всего выбирать белый хлеб кирпичиком, можно еще использовать серый или черный. Перед подачей поставьте хлеб с рагу на несколько минут в духовку, при желании можно посыпать тертым твердым сыром. Подавать рагу со сметаной и свежей зеленью. Рекомендую.
Ингредиенты:
- белые грибы — 300 г.
- репчатый лук — 1 шт.
- сладкий перец — 1 шт.
- картофель — 2 шт.
- соленые огурцы — 1 шт.
- томатная паста — 1 ст. л.
- куриный бульон — 4-5 половников
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
- специи для мяса — по вкусу
- белый хлеб — 1 шт.
Способ приготовления:
ШАГ 1.
Свинину нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле.
Свинину нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле.
ШАГ 2.
Белые грибы нарезать и выложить в сковороду.
Белые грибы нарезать и выложить в сковороду.
ШАГ 3.
Репчатый лук мелко нарезать, перец нарезать кусочками и положить в сковороду.
Репчатый лук мелко нарезать, перец нарезать кусочками и положить в сковороду.
ШАГ 4.
Добавить нарезанный кубиками очищенный картофель.
Добавить нарезанный кубиками очищенный картофель.
ШАГ 5.
Огурцы нарезать кубиками и положить в сковороду.
Огурцы нарезать кубиками и положить в сковороду.
ШАГ 6.
Выложить ложку томатной пасты.
Выложить ложку томатной пасты.
ШАГ 7.
Влить бульон.
Влить бульон.
ШАГ 8.
Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов.
Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов.
ШАГ 9.
Хлеб разрезать пополам, удалить часть мякиша, разлить рагу по буханкам и подать к столу. Приятного аппетита!
Хлеб разрезать пополам, удалить часть мякиша, разлить рагу по буханкам и подать к столу. Приятного аппетита!
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