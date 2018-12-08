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Мясо в хлебе

Блюдо невероятно вкусное и ароматное, простое и согревающее - то, что надо в холодную погоду. Для подачи лучше всего выбирать белый хлеб кирпичиком, можно еще использовать серый или черный. Перед подачей поставьте хлеб с рагу на несколько минут в духовку, при желании можно посыпать тертым твердым сыром. Подавать рагу со сметаной и свежей зеленью. Рекомендую.

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Ингредиенты:

  • белые грибы — 300 г.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сладкий перец — 1 шт.
  • картофель — 2 шт.
  • соленые огурцы — 1 шт.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • куриный бульон — 4-5 половников
  • растительное масло
  • соль, перец по вкусу
  • специи для мяса — по вкусу
  • белый хлеб — 1 шт.
Способ приготовления:

Свинину нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле.
ШАГ 1.

Свинину нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле.
 
Белые грибы нарезать и выложить в сковороду.
ШАГ 2.

Белые грибы нарезать и выложить в сковороду.
 
Репчатый лук мелко нарезать, перец нарезать кусочками и положить в сковороду.
ШАГ 3.

Репчатый лук мелко нарезать, перец нарезать кусочками и положить в сковороду.
 
Добавить нарезанный кубиками очищенный картофель.
ШАГ 4.

Добавить нарезанный кубиками очищенный картофель.
 
Огурцы нарезать кубиками и положить в сковороду.
ШАГ 5.

Огурцы нарезать кубиками и положить в сковороду.
 
Выложить ложку томатной пасты.
ШАГ 6.

Выложить ложку томатной пасты.
 
Влить бульон.
ШАГ 7.

Влить бульон.
 
Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов.
ШАГ 8.

Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов.
 
Хлеб разрезать пополам, удалить часть мякиша, разлить рагу по буханкам и подать к столу. Приятного аппетита!
ШАГ 9.

Хлеб разрезать пополам, удалить часть мякиша, разлить рагу по буханкам и подать к столу. Приятного аппетита!
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мясные блюдакулинария
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