Мясо в хлебе

Блюдо невероятно вкусное и ароматное, простое и согревающее - то, что надо в холодную погоду. Для подачи лучше всего выбирать белый хлеб кирпичиком, можно еще использовать серый или черный. Перед подачей поставьте хлеб с рагу на несколько минут в духовку, при желании можно посыпать тертым твердым сыром. Подавать рагу со сметаной и свежей зеленью. Рекомендую.

Ингредиенты: белые грибы — 300 г.

репчатый лук — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

картофель — 2 шт.

соленые огурцы — 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

куриный бульон — 4-5 половников

растительное масло

соль, перец по вкусу

специи для мяса — по вкусу

белый хлеб — 1 шт.

Способ приготовления:





ШАГ 1.



Свинину нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле.

ШАГ 2.



Белые грибы нарезать и выложить в сковороду.

ШАГ 3.



Репчатый лук мелко нарезать, перец нарезать кусочками и положить в сковороду.

ШАГ 4.



Добавить нарезанный кубиками очищенный картофель.

ШАГ 5.



Огурцы нарезать кубиками и положить в сковороду.

ШАГ 6.



Выложить ложку томатной пасты.

ШАГ 7.



Влить бульон.

ШАГ 8.



Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов. Посолить, поперчить, посыпать специями по вкусу и оставить тушиться под крышкой до мягкости всех продуктов.