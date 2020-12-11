2 простых рецепта картофеля в духовке

Первый рецепт – картофель по-деревенски, его также еще называют картошка айдахо. Предпочтительнее делать такую картошку с чесноком и свежим тимьяном – это идеальное сочетание.

Второй рецепт – это полноценное и очень сытное основное блюдо: картошка-гармошка с сыром и беконом. Выглядит очень аппетитно, по вкусу просто нереально, а чего же еще ожидать от картофеля с беконом и сыром – такое блюдо нельзя испортить!

На 2 порции:

Картофель по-деревенски:

• Картошка – 600 гр

• Чеснок – 5-6 зубчиков

• Соль – по вкусу

• Черный перец – по вкусу

• Свежий тимьян – несколько веточек

• Растительное масло – 2-3 ст.л.

Картошка-гармошка:

• Крупный картофель – 2 шт.

• Сыр – 50 гр

• Бекон – 40 гр

• Соль – по вкусу

• Специи – по вкусу

• Растительное масло – 1 ст.л.

1. Для картофеля по-деревенски: картошку хорошо моем и вытираем. Нарезаем на дольки одинакового размера. Очень желательно дополнительно просушить весь картофель бумажными полотенцами, т.к. лишняя влага замедляет образование хрустящей и аппетитной корочки.

2. Добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем. На этом этапе не солить картофель и не добавлять специи и чеснок, потому что соль провоцирует выделение влаги, а специи могут просто сгореть в духовке.

3. Для картошки-гармошки: картофель также хорошо моем и вытираем. Ножом делаем надрезы в каждом картофеле, не доходя до низа.

4. Сыр и бекон нарезаем тонкими ломтями, подходящими по размеру в получившиеся кармашки картошки.

5. Картофель внутри смазываем слегка растительным маслом. Вставляем сыр и бекон, также в кармашки можно добавить специи по вкусу и посолить.

6. На противень выкладываем картофель по деревенски, не вплотную, чтобы было пространство между отдельными ломтями, и воздух хорошо циркулировал. Картофель по-деревенски выпекается в духовке 20-25 минут при температуре 220 градусов, картошка-гармошка при такой же температуре – 30-35 мин. Ориентируйтесь на мягкость картофеля внутри, потому что разные духовки пекут по-разному.

7. Готовый картофель по-деревенски солим и добавляем свои любимые специи, лучше всего чеснок и тимьян. А картошку-гармошку можно сверху украсить зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!