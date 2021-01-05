Вкусней чем пирожки. Трубочки с мясом

БУДЕТ ВКУСНО!

Хрустящие и очень вкусные как пирожки

Приятного аппетита!

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Рецепт:

Готовлю минимум на 3 нормы

Тесто на 1 норму

Соль 0,5 чайной ложки

Вода 250 мл

Растительное масло 250 мл

Мука 450 гр

Начинка на 3 нормы

Отварной рис 100 гр

Яйца 3-4 шт

Зеленый лук

Лук репчатый 1 шт

Мясо отварное 350 гр

Соль, перец

Если будете замораживать делайте как с варениками разложите на досточку с мукой на расстоянии, а когда замерзнут можно собрать в пакет

* ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЭТОГО РЕЦЕПТА

Разогреть духовку на 180 градусов.

Отварить 4 яйца, мясо, рис (в подсоленной воде). Пассировать лук.

1. Смешать соль, воду, растительное масло, муку. Замесить тесто. Готовое тесто затянуть пищевой пленкой и отставить.

2. Начинка:

Первый вид: соединить нарезанный зеленый лук, готовый рис, нарезанные варенные яйца. Соль, перец по вкусу. Перемешать.

Второй вид: соединить пропущенное через мясорубку мясо и пассированный лук. Перемешать

Еще очень вкусно использовать тушеную капусту как начинку.

3. Готовое тесто раскатать и разделить на "заготовки". Каждую заготовку раскатать (см. фото). Добавить начинку.

4. Завернуть (см. фото). Скатать в трубочку. При необходимости, край трубочки удлинить при помощи скалки.

5. Готовые трубочки выложить на противень. Верх смазать взбитым яйцом. Отправить в духовку. Просто дать зарумяниться.

Прошло совсем немного времени, и чудесный перекус готов!

Приятного аппетита!