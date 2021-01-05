Вкусней чем пирожки. Трубочки с мясом

Хрустящие и очень вкусные как пирожки
Приятного аппетита!
***************************************
Рецепт:
Готовлю минимум на 3 нормы
Тесто на 1 норму
Соль 0,5 чайной ложки
Вода 250 мл
Растительное масло 250 мл
Мука 450 гр
Начинка на 3 нормы
Отварной рис 100 гр
Яйца 3-4 шт
Зеленый лук
Лук репчатый 1 шт
Мясо отварное 350 гр
Соль, перец
Если будете замораживать делайте как с варениками разложите на досточку с мукой на расстоянии, а когда замерзнут можно собрать в пакет
* ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЭТОГО РЕЦЕПТА
Разогреть духовку на 180 градусов.
Отварить 4 яйца, мясо, рис (в подсоленной воде). Пассировать лук.
1. Смешать соль, воду, растительное масло, муку. Замесить тесто. Готовое тесто затянуть пищевой пленкой и отставить.
2. Начинка:
Первый вид: соединить нарезанный зеленый лук, готовый рис, нарезанные варенные яйца. Соль, перец по вкусу. Перемешать.
Второй вид: соединить пропущенное через мясорубку мясо и пассированный лук. Перемешать
Еще очень вкусно использовать тушеную капусту как начинку.
3. Готовое тесто раскатать и разделить на "заготовки". Каждую заготовку раскатать (см. фото). Добавить начинку.
4. Завернуть (см. фото). Скатать в трубочку. При необходимости, край трубочки удлинить при помощи скалки.
5. Готовые трубочки выложить на противень. Верх смазать взбитым яйцом. Отправить в духовку. Просто дать зарумяниться.
Прошло совсем немного времени, и чудесный перекус готов!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии