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Салат «Ташкент»

Салат «Ташкент»

Аппетитное блюдо, в котором отварное мясо идеально сочетается с дайконом и обжаренным луком.

Ингредиенты

Говядина 500 г

Яйца 4 штуки

Дайкон 800 г

Лук 1 штука

Масло растительное 1–2 ст. ложки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Майонез 100 г

Приготовление

  1. 1․

    Говядину отварите до готовности примерно за час или больше. Остудите и нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.

  2. 2․

    Яйца отварите вкрутую за 10 минут, остудите, очистите.

  3. 3․

    Нарежьте яйца и дайкон соломкой.

    Дайкон можно заменить обычной редькой.

  4. 4․

    Лук нарежьте полукольцами и за 5–7 минут подрумяньте в сковороде с маслом.

  5. 5․

    Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.

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