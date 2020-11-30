Салат «Ташкент»

Аппетитное блюдо, в котором отварное мясо идеально сочетается с дайконом и обжаренным луком.
Ингредиенты
Говядина 500 г
Яйца 4 штуки
Дайкон 800 г
Лук 1 штука
Масло растительное 1–2 ст. ложки
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Майонез 100 г
Приготовление
-
1․
Говядину отварите до готовности примерно за час или больше. Остудите и нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.
-
2․
Яйца отварите вкрутую за 10 минут, остудите, очистите.
-
3․
Нарежьте яйца и дайкон соломкой.
Дайкон можно заменить обычной редькой.
-
4․
Лук нарежьте полукольцами и за 5–7 минут подрумяньте в сковороде с маслом.
-
5․
Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
Свежие комментарии