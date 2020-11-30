Салат «Ташкент»

Аппетитное блюдо, в котором отварное мясо идеально сочетается с дайконом и обжаренным луком.

Говядина 500 г

Яйца 4 штуки

Дайкон 800 г

Лук 1 штука

Масло растительное 1–2 ст. ложки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Майонез 100 г

1․ Говядину отварите до готовности примерно за час или больше. Остудите и нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.

2․ Яйца отварите вкрутую за 10 минут, остудите, очистите.

3․ Нарежьте яйца и дайкон соломкой. Дайкон можно заменить обычной редькой.

4․ Лук нарежьте полукольцами и за 5–7 минут подрумяньте в сковороде с маслом.