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Профитроли с кракелином и нежным заварным кремом

Профитроли с кракелином и нежным заварным кремом

Тесто: - примерно 38-40 шт., диаметром в готовом виде 5 см.
Мука – 200 гр.,
Вода – 180 гр.,
Масло сливочное – 100 гр.,
Соль – щепотка
Яйца – 300 гр. (СО – 5 шт., С1 – 6 шт. – это примерно)

Кракелин:
Сахар коричневый – 95 гр.,
Мука – 95 гр.,
Масло сливочное охлаждённое – 75 гр.

Крем заварной (на это кол-во профитролей я сделала двойную порцию крема)
Молоко – 200 мл.,
Сахар – 150 гр.,
Яйцо – 1 шт.,
Мука – 1,5 ст.л.,
Ванильный сахар – 1 шт.,
Масло сливочное – 180 гр.

Для кракелина:
Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное кубиками сливочное масло, смесь перетереть в крошку и собрать в ком.
Раскатать между двумя листами бумаги для выпечки, толщиной в 2 мм. Вместе с пергаментом тесто убрать в морозилку.
У готового замороженного теста вырезать кружочки равные диаметру отсаженных заварных пирожных, оставшееся тесто убираем в морозилку.

Для теста:
Яйца разбить в миску, взвесить, взбить слегка вилочкой.
В сотейник налить воду, положить масло, добавить щепотку соли. Довести до кипения, всыпать сразу всю муку, и интенсивно лопаткой перемешивать. Мешаем, не снимая с огня, мука должна завариться. Мешаем на огне ещё 2-3 минуты, на дне сотейника должна образоваться корочка, а тесто собраться в комок.
Горячее тесто перекладываем в кухонную машину, насадка «лопатка» и начинаем взбивать, постепенно добавляя по 1-2 ст.

л. яйца. Готовое тесто должно стекать с лопатки «конусом»
Отсадить на противень с бумагой для запекания, прижать хвостики пальцем едва смоченным водой, положить сверху замороженный кружок теста для кракелина и отправить в нагретую духовку до 220 гр., режим «низ-верх»
Выпекать при 220 гр. - 10 минут, затем, уменьшить до 180 гр и печь ещё 25-30 минут.
Остывшие профитроли начинить кремом.

Для крема:
В миске взбить яйца с сахаром, добавить в молоко, ванилин и поставить на маленький огонь. Непрерывно помешивая, добавить муку и довести до кипения, охладить, добавить размягченное заранее вынутое из холодильника масло и хорошенько взбить миксером до однородной массы.

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десертыпирожныевыпечкакулинария
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