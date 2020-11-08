Ингредиенты:

куриный бульон - 2 л;

картофель - 3 клубня;

свежие вешенки - 300 г;

репчатый лук - 1 головка;

морковь - 1 шт.;

пшено - 3 ст. л.;

оливковое масло - 50 мл;

соль и черный молотый перец - по вкусу;

копченая паприка - 0,5 ч. л.;

черный душистый перец - 3 горошины;

лавровый лист - 2 шт.;

укроп и петрушка - 1 пучок.

Суп грибной из вешенок - аппетитное блюдо, которое может порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом в любое время года. Чтобы суп получился более сытным, мы будем готовить его на курином бульоне с добавлением пшенной крупы. Некоторые хозяйки добавляют в грибной суп гречку, ячневую сечку, перловку или макаронные изделия.

Для постного или вегетарианского меню вместо бульона можно использовать овощной отвар. Приготовление супа из вешенок потребует минимум времени и сил. Однако ваши старания оправдают себя, а блюдо получится очень вкусным и полезным.

Готовим грибной суп из вешенок:

Картофель помоем, очистим от кожуры. Порежем клубни соломкой.

Куриный бульон перельем в кастрюлю, доведем до кипения. Опустим в кипящий бульон измельченный картофель.

Пшенную крупу тщательно промоем, добавим в бульон следом за картофелем.

Репчатый лук очистим от шелухи, порежем мелким кубиком.

Переложим измельченный лук в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, будем пассеровать овощи до мягкости на медленном огне.

Морковь помоем, очистим от кожуры. Порежем овощи соломкой.

Когда репчатый лук обжарится и станет мягким, добавим к нему измельченную морковь. Перемешаем и продолжим пассеровать овощи вместе еще 2-3 минуты.

Свежие вешенки тщательно помоем, порежем соломкой. Мелкие грибы можно оставить целыми.

Добавим измельченные вешенки к пассерованным овощам. Периодически помешивая, продолжим обжаривать ингредиенты вместе на протяжении 5 минут.

Когда картофель сварится до полуготовности, добавим в суп вешенки с пассерованными овощами, перемешаем. Накрыв кастрюлю крышкой, продолжим варить грибной суп на медленном огне.

За 5 минут до окончания приготовления добавим в суп мелко порезанную зелень, соль и специи.

Готовый суп из вешенок, рецепт которого я вам предлагаю, разольем в порционную посуду. Дополнительно можно подать сметану и чесночные гренки.

Приятного аппетита!