Ингредиенты:
- куриный бульон - 2 л;
- картофель - 3 клубня;
- свежие вешенки - 300 г;
- репчатый лук - 1 головка;
- морковь - 1 шт.;
- пшено - 3 ст. л.;
- оливковое масло - 50 мл;
- соль и черный молотый перец - по вкусу;
- копченая паприка - 0,5 ч. л.;
- черный душистый перец - 3 горошины;
- лавровый лист - 2 шт.;
- укроп и петрушка - 1 пучок.
Суп грибной из вешенок - аппетитное блюдо, которое может порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом в любое время года. Чтобы суп получился более сытным, мы будем готовить его на курином бульоне с добавлением пшенной крупы. Некоторые хозяйки добавляют в грибной суп гречку, ячневую сечку, перловку или макаронные изделия.
Для постного или вегетарианского меню вместо бульона можно использовать овощной отвар. Приготовление супа из вешенок потребует минимум времени и сил. Однако ваши старания оправдают себя, а блюдо получится очень вкусным и полезным.
Готовим грибной суп из вешенок:
Картофель помоем, очистим от кожуры. Порежем клубни соломкой.
Куриный бульон перельем в кастрюлю, доведем до кипения. Опустим в кипящий бульон измельченный картофель.
Пшенную крупу тщательно промоем, добавим в бульон следом за картофелем.
Репчатый лук очистим от шелухи, порежем мелким кубиком.
Переложим измельченный лук в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, будем пассеровать овощи до мягкости на медленном огне.
Морковь помоем, очистим от кожуры. Порежем овощи соломкой.
Когда репчатый лук обжарится и станет мягким, добавим к нему измельченную морковь. Перемешаем и продолжим пассеровать овощи вместе еще 2-3 минуты.
Свежие вешенки тщательно помоем, порежем соломкой. Мелкие грибы можно оставить целыми.
Добавим измельченные вешенки к пассерованным овощам. Периодически помешивая, продолжим обжаривать ингредиенты вместе на протяжении 5 минут.
Когда картофель сварится до полуготовности, добавим в суп вешенки с пассерованными овощами, перемешаем. Накрыв кастрюлю крышкой, продолжим варить грибной суп на медленном огне.
За 5 минут до окончания приготовления добавим в суп мелко порезанную зелень, соль и специи.
Готовый суп из вешенок, рецепт которого я вам предлагаю, разольем в порционную посуду. Дополнительно можно подать сметану и чесночные гренки.
Приятного аппетита!
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