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Грибной суп из вешенок

Грибной суп из вешенок

Ингредиенты:

  • куриный бульон - 2 л;
  • картофель - 3 клубня;
  • свежие вешенки - 300 г;
  • репчатый лук - 1 головка;
  • морковь - 1 шт.;
  • пшено - 3 ст. л.;
  • оливковое масло - 50 мл;
  • соль и черный молотый перец - по вкусу;
  • копченая паприка - 0,5 ч. л.;
  • черный душистый перец - 3 горошины;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • укроп и петрушка - 1 пучок.

Суп грибной из вешенок - аппетитное блюдо, которое может порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом в любое время года. Чтобы суп получился более сытным, мы будем готовить его на курином бульоне с добавлением пшенной крупы. Некоторые хозяйки добавляют в грибной суп гречку, ячневую сечку, перловку или макаронные изделия.

Для постного или вегетарианского меню вместо бульона можно использовать овощной отвар. Приготовление супа из вешенок потребует минимум времени и сил. Однако ваши старания оправдают себя, а блюдо получится очень вкусным и полезным.

Грибной суп из вешенок

Готовим грибной суп из вешенок:

Картофель помоем, очистим от кожуры. Порежем клубни соломкой.

Грибной суп из вешенок

Куриный бульон перельем в кастрюлю, доведем до кипения. Опустим в кипящий бульон измельченный картофель.

Грибной суп из вешенок

Пшенную крупу тщательно промоем, добавим в бульон следом за картофелем.

Грибной суп из вешенок

Репчатый лук очистим от шелухи, порежем мелким кубиком.

Грибной суп из вешенок

Переложим измельченный лук в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, будем пассеровать овощи до мягкости на медленном огне.

Грибной суп из вешенок

Морковь помоем, очистим от кожуры. Порежем овощи соломкой.

Грибной суп из вешенок

Когда репчатый лук обжарится и станет мягким, добавим к нему измельченную морковь. Перемешаем и продолжим пассеровать овощи вместе еще 2-3 минуты.

Грибной суп из вешенок

Свежие вешенки тщательно помоем, порежем соломкой. Мелкие грибы можно оставить целыми.

Грибной суп из вешенок

Добавим измельченные вешенки к пассерованным овощам. Периодически помешивая, продолжим обжаривать ингредиенты вместе на протяжении 5 минут.

Грибной суп из вешенок

Когда картофель сварится до полуготовности, добавим в суп вешенки с пассерованными овощами, перемешаем. Накрыв кастрюлю крышкой, продолжим варить грибной суп на медленном огне.

Грибной суп из вешенок

За 5 минут до окончания приготовления добавим в суп мелко порезанную зелень, соль и специи.

Грибной суп из вешенок

Готовый суп из вешенок, рецепт которого я вам предлагаю, разольем в порционную посуду. Дополнительно можно подать сметану и чесночные гренки.

Грибной суп из вешенок

Приятного аппетита!

Грибной суп из вешенок

 

 

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