6 рецептов быстрых бутербродов

Рецепты бутербродов.

Бутерброды – это не только полноценный завтрак, а и прекрасная возможность перекусить в любое удобное время. С маслом, с сыром и колбасой, сладкие, острые, горячие и холодные, с хрустящей корочкой и без, праздничные и классические на каждый день – лишь самая малость того, что можно приготовить из самых простых продуктов от колбасы с овощами и зеленью до красной рыбы и экзотической начинки в виде крабовых палочек с киви. Бутерброды – это не только полноценный завтрак, а и прекрасная возможность перекусить в любое удобное время. С маслом, с сыром и колбасой, сладкие, острые, горячие и холодные, с хрустящей корочкой и без, праздничные и классические на каждый день – лишь самая малость того, что можно приготовить из самых простых продуктов от колбасы с овощами и зеленью до красной рыбы и экзотической начинки в виде крабовых палочек с киви.

1. Бутерброд с ветчиной и помидорами

Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты:



• 2 ломтика пшеничного хлеба;

• 1 ч. л. столовой горчицы;

• 1 ч. л. майонеза;

• 2 ломтика сыра;

• 1 помидор;

• 2 листика салата;

• 3 ломтика ветчины.

Лёгкий бутерброд с ветчиной и помидорами.

Способ приготовления:



• Первый ломтик хлеба смазать 1 чайной ложкой майонеза;

• Второй ломтик намазать столовой горчицей;

• Помидоры нарезать тонкими кружочками;

• На ломтик хлеба, смазанный майонезом, выложить ломики сыра, а сверху накрыть помидорами;

• Листья салата и ветчину разложить на помидоры;

• Накрыть бутерброд вторым ломиком хлеба;

2. Бутерброды с индейкой и беконом

Вкусный бутерброд с индейкой .

Ингредиенты:



• 8 ломтиков серого хлеба;

• 4 ломтика сыра;

• 8 ломтиков бекона;

• 200 г. отварного филе индейки;

• 3-5 колечек репчатого лука;

• 1 помидор;

• майонез по вкусу;

• листья салата.

Для тех, кто любит разнообразие - сэндвич с индейкой на гриле.

Способ приготовления:



• Хлеб подсушить на сковороде или в тостере до золотистого цвета;

• Филе индейки нарезать тонкими ломтиками;

• Помидоры аккуратно порезать на кружочки;

• Смазать ломтики хлеба майонезом с одной стороны;

• На майонезную сторону хлеба выложить слоями: сыр, индейку, бекон, помидоры, лук и листья салата;

• Накрыть бутерброд вторым ломтиком хлеба, майонезом вниз.

3. Бутерброды с оливками, творогом, луком и базиликом

Пикантные бутерброды.

Ингредиенты:



• 0,5 банки черных оливок;

• 100 г. творога;

• 20 г. зелёного лука;

• 20 г. базилика;

• ржаной хлеб;

• соль по вкусу.

Брускетта с творогом, оливками и зеленью.

Способ приготовления:



• Измельчите в блендере черные оливки;

• Мелко нарежьте зелёный лук и базилик;

• Смешайте всё с творогом;

• Посолите и намажьте смесь на ржаной хлеб.

4. Бутерброды с яйцами, грибами и сельдереем

Оригинальные бутерброды и не менее оригинальным вкусом.

Ингредиенты:



• горсть солёных грибов;

• 1 стебель сельдерея;

• 2 варёных яйца;

• майонез;

• чёрный хлеб;

Аппетитный бутерброд с очень сытной и вкусной начинкой.

Способ приготовления:



• Грибы и сельдерей измельчить в блендере;

• Натрите яйца, смешайте с грибами;

• Заправьте всё майонезом, перемешайте;

• Лучше всего подойдёт эта начинка к чёрному хлебу;

• Сверху выложить обжаренные грибы и зелень.

5. Простые канапе с огурцом и лососем

Для тех, кто любит посмаковать.

Ингредиенты:



• 8 кусков хлеб чёрный (круглый);

• 8 ломтиков лосося слабосолёного;

• 8 ломтиков огурцов;

• 8 ч.л. сыра сливочного;

• 8 веточек укропа;

• перец чёрный молотый;

• лимонный сок.

Такие маленькие бутерброды идеально подойду для торжества.

Способ приготовления:



• Хлеб нарезать с помощью формочек кружочками;

• Огурец нарезать вдоль на кружочки;

• Смазать мягким сыром хлеб;

• Положить по кружочку огурца и кусочку лосося, поперчить;

• Украсить канапе веточками зелени, побрызгать соком лимона.

6. Сэндвич с тунцом, помидорами и листьями салата

Невероятно вкусные и сытные бутерброды с тунцом.

Ингредиенты:



• Тунец консервированный - 200 г;

• Булочки для гамбургеров - 4 шт;

• Помидоры - 1 шт;

• Перец сладкий болгарский - 1 шт;

• Сельдерей - 1 шт;

• Майонез - 80 г;

• Огурцы солёные - 50 г;

• Лук зелёный - 3 пера;

• Листья салата;

• Соль, перец чёрный молотый по вкусу.

Сэндвич с тунцом и зеленью.

Способ приготовления:



• На булочку для сэндвича положить чуть-чуть салата;

• Положить сверху чуть-чуть перца, зелень, помидоры;

• Порезать зелёный лук, сельдерей, солёные огурчики;

• Положить в большую емкость тунец;

• Добавить сельдерей, лук, солёные огурцы;

• Заправить майонезом, посыпать перцем, солью. Размешать.

• Выложить на булочки.

7. Видеоуроки рецептов бутербродов

Горячие бутерброды в духовке.

Горячие бутерброды с картошкой!

Бутерброды на все случаи жизни.