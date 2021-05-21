Десерт для взрослых Чёрный лес

Жидкий Шварцвальдский торт

Да-да, именно так называется этот великолепный десерт. Название сначала меня тоже немного смутило, но вкус! Утопающие в вишнёвом соке с небольшим количеством алкоголя кусочки шоколадного бисквита, выдержанные в вишнёвом шнапсе вишни, верхушка из воздушных сливок и шоколадная крошка… Ах… Мне довелось попробовать его далеко от самого Чёрного леса, в живописных баварских Альпах. Есть там небольшой городишко Грайнау. В одном из гостиных дворов (Gasthaus Zierwald) готовит этот десерт и много чего другого, тоже необыкновенно вкусного, сама хозяйка, родом из Шварцвальда.

Этот fan-tasty-ческий десерт в стакане я бы отнесла к наипростейшим. Он не требует уймы времени и всех денег мира для приготовления, эффектно выглядит, очень вкусный и с веселящими градусами к тому же. Чем не идеальный вариант для романтического ужина? 😉

В этом десерте можно (и нужно) менять соотношение ингредиентов. Например, увеличить или уменьшить количество алкоголя, сливок, вишен, шоколада… Алкоголь можно вообще исключить и приготовить версию для тех, кто не употребляет. Я даю идею, поэтому не пишу точных пропорций. Только для бисквита.

Итак, сначала сам рецепт, а потом — мои примечания, как можно ещё больше облегчить приготовление и что чем заменить.

Ингредиенты для десерта:

Шоколадный бисквит (рецепт ниже)

Вишнёвый сок

Вишнёвый шнапс (по вкусу; у нас и 100 граммов не ушло)

Вишни (свежие или замороженные)

Сливки

Чёрный шоколад для декора

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

Мука (спельтовая или пшеничная) — 200 г

Сахар — 190 г

Ванильный сахар — 8 г

Яйца — 4 шт.

Вода тёплая — 4 ст. л.

Какао — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Масло для смазывания формы

За основу я взяла рецепт блиц-бисквита от фрау Silvia W-K. Оценила быстроту и потрясающий результат! По её рецепту я пеку вкуснейшие коричные звёзды.

Приготовление бисквита

С ним справится любой, даже новичок, обещаю! Не нужно отделять желтки от белков, ещё как-то усложнять себе жизнь. Делайте всё, как написано и будет вам праздник 🙂

Включить духовку разогреваться до 160 градусов.

Подготовить форму — сделать «французскую рубашку», то есть, смазать маслом и присыпать мукой. Точно так же мы делали перед выпечкой шикарнейшего сливового пирога с корицей и миндальными лепестками.

4 яйца взбить с 190 г сахара, 8 г ванильного сахара 4 ст. л. тёплой воды и щепоткой соли. Должна получиться очень пышная и воздушная масса. Мне понадобилось чуть больше 8 минут.

Просеить 200 г муки 1 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя.

На низких оборотах аккуратно в три приёма ввести сухие ингредиенты в яично-сахарную смесь. Вылить тесто в форму. Пару раз несильно хлопнуть формой о стол, чтобы лопнули воздушные пузырьки.

К этому времени духовка должна уже быть разогретой. Выпекать ориентировочно 45-50 минут. Первые 15 минут духовку не открывать! Готовность проверить деревянной шпажкой. Считается, что бисквит полностью пропёкся, если есть небольшое расстояние между ним и бортиками. Точно как на фото. Должно получиться примерно так или ещё красивее. Бисквит вообще не должен быть идеально ровным. Нам всё равно его нарезать на кусочки и заливать жидкостью.

И в разрезе…

Он получился пористый, мягкий и в то же время нужной нам плотности. А какой вкусный, ммм!..

Бисквит нарезать крупными кубиками, шоколад — тонкими «осколками». На мой взгляд, такой декор выглядит стильнее, чем натёртый на тёрке шоколад.

Взбить сливки. Отлично справится ручной миксер. Я так увлеклась сборкой десерта, что не запечатлела этот момент… Но тут ведь нет ничего сложного, правда? Важно только не слишком долго взбивать, чтобы сливки не расслоились.

Сборка десерта

В стаканы не доверху сложить кусочки бисквита, чередуя их с вишнями. Залить вишнёвым соком и вишнёвым шнапсом.

Сверху украсить взбитыми сливками, шоколадными «осколками» и не забыть о вишенке на торте 🙂

Согласитесь, этот жидкий торт совершенно несложно готовить.

Как и обещала, мои примечания:

Вместо вишнёвого шнапса годится любой другой крепкий алкоголь. В этом алкоголе нужно выдержать вишни. Желательно сделать это заранее, за пару дней. Если забыли, то хотя бы 2-3 часа. Если не хочется взбивать сливки, используйте готовые в баллончике. Как вариант — шарик ванильного мороженого вместо сливок (шикарно!). Конечно, вы можете испечь бисквит по проверенному любимому вами рецепту. Или даже купить готовый! Обязательное условие: бисквит должен быть плотным, чтобы он не превратился в кашицу при сборке десерта. Для более насыщенного вишнёвого вкуса нужно немного уварить вишнёвый сок. Это если имеется время и вдохновение.

Надеюсь, я вас вдохновила 🙂 Удивляйте (-сь) и радуйте (-сь)! Жидкий торт для взрослых как будто для этого и предназначен.