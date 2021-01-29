Долма — царица стола!

Сегодня у меня для вас есть очень вкусное блюдо, которое готовят в Армении, Греции, Азербайджане и Турции. Называется оно по-разному, начинки могут варьироваться, но обязательный ингредиент долмы — это виноградные листья.

Угощайтесь!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ

Основное

говяжий фарш 700 г виноградные листья 330 г чеснок 2 зубчика лук репчатый 2 шт. петрушка зелень ½ пучка кинза свежая ½ пучка чабер 5 веточек рис круглозерный ¼ стакана соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу перец чили хлопьями по вкусу вода 100 мл оливковое масло 1 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Лук, чеснок, зелень измельчить в блендере. Рис хорошо промыть. В миску переложить фарш, добавить зелень с луком, промытый рис, соль, перец, чили и 50 мл воды. Хорошо вымесить массу руками. Начинка должна получиться слегка жидковатой, если потребуется, то добавьте остальную воду. Накрыть миску с начинкой пленкой и дать постоять 10–15 минут.

ШАГ 2/7

Я всегда покупаю готовые виноградные листья в банке, так как, во-первых, это экономит мне время, во-вторых, они всегда мягкие. Работать с листьями и заворачивать голубцы я советую в перчатках, так как от листьев темнеет кожа рук и потом может даже чесаться.

ШАГ 3/7

Итак, листья достать из банки и хорошо промыть. У виноградным листьев отрезаем хвостики-веточки, выкладываем начинку и заворачиваем. Не советую класть слишком много начинки, так как тяжело будет свернуть голубец, и он будет не очень красивым.

В глубокую сковороду или кастрюлю налить масло, выложить голубцы слоями, сверху накрыть тарелкой и залить водой. Вода должна слегка покрывать голубцы.

ШАГ 4/7

Ставим сковороду с долмой на огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь и готовим долму под крышкой 50–60 минут.

ШАГ 5/7

Готовую долму снять с огня и дать ей настояться.

ШАГ 6/7

Это очень вкусно, сочно и ароматно!

ШАГ 7/7

Приятного аппетита!