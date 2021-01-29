Долма — царица стола!
Сегодня у меня для вас есть очень вкусное блюдо, которое готовят в Армении, Греции, Азербайджане и Турции. Называется оно по-разному, начинки могут варьироваться, но обязательный ингредиент долмы — это виноградные листья.
Угощайтесь!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ
Основное
|700 г
|330 г
|2 зубчика
|2 шт.
|½ пучка
|½ пучка
|5 веточек
|¼ стакана
|по вкусу
|по вкусу
|по вкусу
|100 мл
|1 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Лук, чеснок, зелень измельчить в блендере. Рис хорошо промыть. В миску переложить фарш, добавить зелень с луком, промытый рис, соль, перец, чили и 50 мл воды. Хорошо вымесить массу руками. Начинка должна получиться слегка жидковатой, если потребуется, то добавьте остальную воду. Накрыть миску с начинкой пленкой и дать постоять 10–15 минут.
ШАГ 2/7
Я всегда покупаю готовые виноградные листья в банке, так как, во-первых, это экономит мне время, во-вторых, они всегда мягкие. Работать с листьями и заворачивать голубцы я советую в перчатках, так как от листьев темнеет кожа рук и потом может даже чесаться.Итак, листья достать из банки и хорошо промыть. У виноградным листьев отрезаем хвостики-веточки, выкладываем начинку и заворачиваем. Не советую класть слишком много начинки, так как тяжело будет свернуть голубец, и он будет не очень красивым.
ШАГ 3/7
В глубокую сковороду или кастрюлю налить масло, выложить голубцы слоями, сверху накрыть тарелкой и залить водой. Вода должна слегка покрывать голубцы.
ШАГ 4/7
Ставим сковороду с долмой на огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь и готовим долму под крышкой 50–60 минут.
ШАГ 5/7
Готовую долму снять с огня и дать ей настояться.
ШАГ 6/7
Это очень вкусно, сочно и ароматно!
ШАГ 7/7
Приятного аппетита!
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