БУДЕТ ВКУСНО!

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Долма

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Долма — царица стола!

Сегодня у меня для вас есть очень вкусное блюдо, которое готовят в Армении, Греции, Азербайджане и Турции. Называется оно по-разному, начинки могут варьироваться, но обязательный ингредиент долмы — это виноградные листья. 

Угощайтесь! 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ

Основное

 700 г
330 г
2 зубчика
2 шт.
½ пучка
½ пучка
5 веточек
¼ стакана
по вкусу
по вкусу
по вкусу
100 мл
1 ст. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/7

Долма

Лук, чеснок, зелень измельчить в блендере. Рис хорошо промыть. В миску переложить фарш, добавить зелень с луком, промытый рис, соль, перец, чили и 50 мл воды. Хорошо вымесить массу руками. Начинка должна получиться слегка жидковатой, если потребуется, то добавьте остальную воду. Накрыть миску с начинкой пленкой и дать постоять 10–15 минут.

 ШАГ 2/7

Долма

Я всегда покупаю готовые виноградные листья в банке, так как, во-первых, это экономит мне время, во-вторых, они всегда мягкие. Работать с листьями и заворачивать голубцы я советую в перчатках, так как от листьев темнеет кожа рук и потом может даже чесаться.

Итак, листья достать из банки и хорошо промыть. У виноградным листьев отрезаем хвостики-веточки, выкладываем начинку и заворачиваем. Не советую класть слишком много начинки, так как тяжело будет свернуть голубец, и он будет не очень красивым.

 ШАГ 3/7

Долма

В глубокую сковороду или кастрюлю налить масло, выложить голубцы слоями, сверху накрыть тарелкой и залить водой. Вода должна слегка покрывать голубцы.

 ШАГ 4/7

Долма

Ставим сковороду с долмой на огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь и готовим долму под крышкой 50–60 минут.

 ШАГ 5/7

Долма

Готовую долму снять с огня и дать ей настояться.

 ШАГ 6/7

Долма

Это очень вкусно, сочно и ароматно!

 ШАГ 7/7

Долма

Приятного аппетита!

 

 

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