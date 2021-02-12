Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном

Не печеньками едиными...

Надо же готовить что-то и полезное.

Тем более, что я худею. И у меня есть свой действенный метод, при котором не нужно изнурять себя голодом.

Блюда из тыквы в моем списке худеющего пикабушника.

Половинка тыквы весом 600 г.

Грибы горсть. У меня были вешенки.

Сыр (пармезан, чеддер, пошехонский) 50 г

Лук репчатый половинка.

Чеснок 2 зубчика

Столовая ложка сушеного майорана. Подойдет и тимьян или смесь прованских трав.

Столовая ложка льняных семян.

Столовая ложка винного или яблочного уксуса 6 проц.

Соль, перец по вкусу.

Моем, чистим, нарезаем на дольки.

Затем на кубики. Размер 2 или 3 см по грани.

На дно формы наливаем немного оливкового масла. Подсолнечное нерафинированое тоже подойдет.

Много не нужно, 1 ст. ложки будет достаточно.

И выкладываем в форму кубики тыквы.

Добавляем грибы, чеснок, уксус, лук, семена льна, травы. Солим, перчим.

Перемешиваем.

Грибы, чеснок и лук лучше нарезать не мелко.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Готовность проверяем ножом или зубочисткой. Тыква должна стать мягкой.

Натираем на терке сыр, посыпаем тыкву и запекаем до растекания сыра.

Готово!

Пряное, ароматное, яркое, диетическое блюдо.

На первом фото, подача с бланшированой черемшой/капустой и рыбной котлеткой.

Ужин для жены.Супруга сказала, что как будто посетила ресторан.

Полагаю, комментарии излишни. 😉

Всем добра и вкусняшек!