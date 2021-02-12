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Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Не печеньками едиными...
Надо же готовить что-то и полезное.
Тем более, что я худею. И у меня есть свой действенный метод, при котором не нужно изнурять себя голодом.
Блюда из тыквы в моем списке худеющего пикабушника.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Половинка тыквы весом 600 г.
Грибы горсть. У меня были вешенки.
Сыр (пармезан, чеддер, пошехонский) 50 г
Лук репчатый половинка.
Чеснок 2 зубчика
Столовая ложка сушеного майорана. Подойдет и тимьян или смесь прованских трав.
Столовая ложка льняных семян.
Столовая ложка винного или яблочного уксуса 6 проц.
Соль, перец по вкусу.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Моем, чистим, нарезаем на дольки.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Затем на кубики. Размер 2 или 3 см по грани.
На дно формы наливаем немного оливкового масла. Подсолнечное нерафинированое тоже подойдет.
Много не нужно, 1 ст. ложки будет достаточно.
И выкладываем в форму кубики тыквы.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Добавляем грибы, чеснок, уксус, лук, семена льна, травы. Солим, перчим.
Перемешиваем.
Грибы, чеснок и лук лучше нарезать не мелко.
Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
Готовность проверяем ножом или зубочисткой. Тыква должна стать мягкой.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Натираем на терке сыр, посыпаем тыкву и запекаем до растекания сыра.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Готово!

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Пряное, ароматное, яркое, диетическое блюдо.
На первом фото, подача с бланшированой черемшой/капустой и рыбной котлеткой.


Ужин для жены.
Супруга сказала, что как будто посетила ресторан.

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Полагаю, комментарии излишни. 😉

Тыква запеченая с грибами, чесноком, сыром чеддер и майораном Рецепт, Тыква, Длиннопост, Кухня, Кулинария, Приготовление

Всем добра и вкусняшек!

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