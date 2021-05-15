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Рататуй, запеченный с моцареллой

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Автор этой овощной запеканки из Прованса, возможно, не удостоится Нобелевской премии, но зато заслуженно получит много похвалы и комплиментов от ваших гостей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 8-9 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч .л. хлопьев перца чили
  • 1-2 ст.л. нарезанных сухих (вяленых) томатов
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • соль, перец
  • 4 помидора
  • 2 цуккини (зеленого и желтого, примерно по 250 г)
  • 1 баклажан (примерно 250 г)
  • 125 г моцареллы
  • прованские травы
  • орегано

МЕТОД

Лук нарезать тонкими пластинками, чеснок мелко порубить.

Разогреть в сковороде 2 ст. л. оливкового масла, обжарить лук до прозрачности, добавить чеснок и совсем недолго обжарить вместе с луком.

Положить томатную пасту, сушеные томаты, хлопья перца, сухие прованские травы, посолить, поперчить. Совсем недолго потомить на слабом огне, следить, чтобы не подгорело. Затем всё выложить в форму, где будет готовиться рататуй.

Духовку нагреть до 200 градусов. Я готовила в режиме конвекция при 180 градусов.

Баклажаны нарезать кружочками, посыпать солью и дать постоять 15-20 минут. В это время нарезать цуккини и помидоры. Все овощи нарезать очень тонко, где-то 2-3 мм.

Баклажаны промыть, обсушить кухонными салфетками.

Выложить подготовленные овощи в форму внахлест, как черепицу, чередуя помидоры, баклажаны, цуккини.

Хорошо посолить и поперчить, полить оставшимся маслом. Форму накрыть фольгой и поставить в духовку на 45 минут.

Моцареллу порвать на мелкие кусочки. Можно, конечно, цивилизованно нарезать ее ножом, но мне больше понравились именно такие неровные "кляксы".

Вынуть рататуй из духовки, снять фольгу, посыпать свежим орегано и сверху распределить кусочки моцареллы.

Вернуть обратно в духовку и выпекать, не накрывая, еще 15 минут.

Подавать лучше всего со свежим багетом, лепешками, несладкими булочками и так далее. Приятного всем аппетита!

ПРИМЕЧАНИЯ

Сначала мне показалось, что подливки (лук, чеснок) очень мало. Но потом, уже в духовке, овощи дали сок и очень много, так что в итоге и овощи запеклись, и соуса хватило.

 

 

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