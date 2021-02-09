10 рецептов аппетитных пирожков с яблоками

Под нежным тестом скрывается ароматная начинка с насыщенным вкусом.

1. Пирожки из дрожжевого теста с яблоками

Ингредиенты

1 300 г яблок;

180 г сахара;

1 столовая ложка сливочного масла;

250 мл молока;

6 г сухих дрожжей;

600 г муки;

100 г маргарина;

3 яйца;

½ чайной ложки соли;

1 щепотка ванилина.

Приготовление

У яблок удалите кожуру и сердцевину. Нарежьте небольшими кубиками и засыпьте 3 столовыми ложками сахара.

В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Тушите яблоки 3–5 минут, чтобы они стали мягкими, но не разваливались. Откиньте на дуршлаг и остудите.

Смешайте половину молока с дрожжами, 1 столовой ложкой сахара и 2 столовыми ложками муки. Разместите в тепле. Через 25–30 минут добавьте оставшееся молоко, размягчённый маргарин и 2 яйца, взбитые с солью, сахаром и ванилином. Постепенно подсыпайте муку и замесите тесто. Прикройте салфеткой и оставьте в тепле на пару часов.

Тесто разделите на небольшие кусочки. Сформируйте из них шарики и оставьте на 25–30 минут. После раскатайте каждый. Выложите на пластины начинку и залепите края.

Поместите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте на 10–15 минут. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 180 °С примерно 30–35 минут.

2. Пирожки из слоёного теста с яблоками и корицей

Ингредиенты

1 кг яблок;

180 г сахара;

1½ чайной ложки корицы;

50 г сливочного масла;

100 г клюквы или брусники — опционально;

1 кг слоёного теста;

1–2 чайные ложки растительного масла.

Приготовление

Очистите яблоки от кожуры и семечек и нарежьте крупными кубиками. 2 столовые ложки сахара смешайте с ½ чайной ложки корицы.

В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Тушите яблоки с ягодами, остатками сахара и корицы 5–7 минут. Остудите.

Тесто раскатайте тонким пластом. Нарежьте небольшими прямоугольниками. На половину из них выложите начинку и накройте остальными. Скрепите края и придавите вилкой со всех сторон, чтобы они не расходились. Сверху сделайте по паре небольших надрезов.

Выложите пирожки с яблоками на противень, смазанный растительным маслом. Посыпьте смесью сахара и корицы. Выпекайте примерно 20 минут при температуре 180 °С.

3. Пирожки из бездрожжевого теста с яблоками и грушами

Ингредиенты

200 г сливочного масла;

180 г сахара;

2 яйца;

320–340 г муки;

400 г яблок;

400 г груш;

30–50 г грецких орехов;

2–3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Сливочное масло смешайте с 3 столовыми ложками сахара и яйцами. Постепенно подсыпайте муку и замесите тесто. Накройте салфеткой и оставьте на 15–20 минут.

Яблоки с грушами очистите от семечек и нарежьте небольшими кубиками. Грецкие орехи измельчите ножом или в ступке. Смешайте всё с оставшимся сахаром.

Тесто раскатайте тонким пластом. Большим стаканом вырежьте кружки. На каждую заготовку выложите начинку и залепите края.

В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте пирожки до румяной корочки, примерно по 4–5 минут с каждой стороны.

4. Пирожки из теста на сметане с яблоками

Ингредиенты

2 яйца;

125 г сметаны;

2 чайные ложки воды;

¼ чайной ложки соды;

125 г маргарина;

325 г муки;

½ чайной ложки соли;

7 столовых ложек сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 кг яблок;

25 г сливочного масла.

Приготовление

1 яйцо взбейте со сметаной, водой и содой.

Замороженный маргарин натрите на крупной тёрке. Понемногу посыпайте мукой и перемешивайте, чтобы кусочки раскрошились. Добавьте соль, 2 столовые ложки сахара и разрыхлитель. Влейте яично‑сметанную смесь и перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку и замесите тесто. Заверните его в плёнку и на 20–30 минут оставьте в холодильнике.

Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину, после натрите на крупной тёрке.

В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Тушите фрукты 2–3 минуты. Откиньте на дуршлаг и остудите.

Тесто разделите на небольшие кусочки и тонко раскатайте. На каждый положите начинку и вполовину меньше сахара. Залепите края.

Выложите пирожки с яблоками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при температуре 180 °С.

5. Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и щавелём

Ингредиенты

240 мл воды;

200 г сахара;

500 г муки;

2 чайные ложки сухих дрожжей;

½ чайной ложки соли;

50 мл растительного масла;

250 г яблок;

200 г щавеля;

1 яйцо.

Приготовление

В тёплую воду засыпьте 1 столовую ложку сахара, 4 столовые ложки муки и дрожжи. Перемешайте и разместите в тепле. Через 15–20 минут добавьте оставшуюся муку, соль и масло. Замесите тесто, прикройте салфеткой и забудьте о нём на час‑полтора.

Яблоки нарежьте кубиками. Щавель нашинкуйте, посыпьте 1 столовой ложкой сахара и разомните руками. Слейте выделившийся сок. Смешайте зелень с фруктами.

Разделите получившееся тесто на небольшие кусочки и раскатайте каждый. Положите начинку, насыпьте 1 чайную ложку сахара. Залепите края.

Выложите пирожки на застеленный пергаментом противень. Прикройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут. После смажьте заготовки взбитым яйцом. Выпекайте 20 минут в разогретой до 220 °С духовке.

6. Пирожки из кефирного теста с яблоками

Ингредиенты

1½ чайной ложки сухих дрожжей;

400 г сахара;

50 мл воды;

250 мл кефира;

2 яйца;

1 щепотка соли;

100 г сливочного масла;

540 г муки;

500 г яблок;

1–2 чайные ложки растительного масла.

Приготовление

Дрожжи смешайте с 1 столовой ложкой сахара. Залейте тёплой водой и оставьте опару на 6–7 минут.

Кефир взбейте с 1 яйцом и солью. Добавьте опару, размягчённое масло, муку и ещё 2 столовые ложки сахара. Замесите тесто и оставьте на 40–50 минут при комнатной температуре.

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и натрите фрукты на крупной тёрке. Смешайте с оставшимся сахаром и тушите на небольшом огне 10–15 минут или немного дольше, чтобы выпарилась влага. Остудите.

Тесто раскатайте тонким пластом. Широким стаканом вырежьте кружки. На каждую заготовку положите начинку. Залепите края.

Выложите на противень, смазанный растительным маслом, и оставьте на 7–10 минут. Сдобрите пирожки взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут в духовке при 180 °С.

7. Пирожки из творожного теста с яблоками

Ингредиенты

2 яблока;

1 столовая ложка сливочного масла;

3 столовые ложки сахара;

1 щепотка корицы;

30–40 г изюма;

200 г творога;

2 яйца;

85 г маргарина;

1 щепотка соли;

150 г муки;

½ чайной ложки соды;

1–2 чайные ложки растительного масла.

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, нарежьте фрукты небольшими кусочками.

В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите яблоки, посыпьте 2 столовыми ложками сахара и тушите 10 минут, постоянно помешивайте. Добавьте корицу и изюм и остудите.

Творог смешайте с 1 яйцом, маргарином, солью и 1 столовой ложкой сахара. Засыпьте муку с содой и замесите тесто. Разрежьте на несколько небольших частей и раскатайте каждую. Распределите начинку и залепите края.

Выложите пирожки на противень, смазанный растительным маслом. Сверху сдобрите взбитым яйцом. Запекайте 35–40 минут в духовке при температуре 200 °С.

8. Пирожки из сырного теста с яблоками

Ингредиенты

120 г твёрдого сыра;

150 г сливочного масла;

260 г муки;

1 щепотка соли;

5 столовых ложек ледяной воды;

400 г яблок;

2 столовые ложки сахара;

1 щепотка корицы;

1 чайная ложка лимонной кислоты;

1–2 чайные ложки растительного масла;

1 яйцо.

Приготовление

Сыр натрите на мелкой тёрке. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками. Соедините с мукой и солью. Перемешайте всё, залейте водой и замесите тесто. Заверните в плёнку и на 1 час оставьте в холодильнике.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, после нарежьте фрукты небольшими кубиками. Смешайте с 1 столовой ложкой сахара, корицей и лимонной кислотой.

Тесто раскатайте тонким пластом. Вырежьте кружочки с помощью широкого стакана. Наполните каждую заготовку начинкой и аккуратно защипните края.

Выложите на противень, смазанный растительным маслом, покройте пирожки слоем взбитого яйца и посыпьте сахаром. Запекайте 25–30 минут в разогретой до 200 °С духовке.

9. Пирожки с яблоками из бездрожжевого теста с апельсином и коньяком

Ингредиенты

1 апельсин;

40–50 г грецких орехов;

40–45 г изюма;

500 г яблок;

160 г сахара;

1 чайная ложка корицы;

400 г муки;

1 щепотка соли;

10 г разрыхлителя;

40 мл коньяка;

100 мл растительного масла;

1 чайная ложка сахарной пудры — опционально.

Приготовление

С апельсина снимите цедру и натрите её на мелкой тёрке. Из фрукта выжмите 100 мл сока, следите, чтобы в жидкость не попали косточки.

Орехи разотрите в ступке. Изюм на 15–20 минут замочите в тёплой воде.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, а после нарежьте плоды небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю и засыпьте 100 г сахара. Тушите на маленьком огне 10–15 минут или немного дольше, постоянно помешивайте. За пару минут до готовности добавьте ½ чайной ложки корицы. Остудите. Соедините с половиной цедры, изюмом и орехами.

В глубокой миске перемешайте муку с остатками сахара и корицы, солью, разрыхлителем. Коньяк с маслом и апельсиновым соком соедините в другой ёмкости. После постепенно вливайте в мучную смесь, постоянно помешивая. Понемногу подсыпайте цедру. Замесите однородное тесто.

Раскатайте его тонким слоем и нарежьте квадратными пластинами. Выложите на каждую заготовку немного начинки. Защипните края и слегка придавите вилкой, чтобы они не расходились. Выложите пирожки на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 20–25 минут в разогретой до 180 °С духовке.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

10. Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и курицей

Ингредиенты

200 мл молока;

1 чайная ложка сухих дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

520 г муки;

50 г сливочного масла;

2 яйца;

1½ чайной ложки соли;

300 г куриного филе;

1–2 лавровых листа;

2 луковицы;

1–2 яблока;

1–2 столовые ложки растительного масла + для смазывания;

перец — по вкусу.

Приготовление

В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте 1 столовую ложку муки и оставьте в тепле на 10–15 минут.

Сливочное масло растопите и немного остудите. Смешайте с опарой, 1 яйцом и ½ чайной ложки соли. Добавьте муку и замесите тесто. Накройте салфеткой и оставьте при комнатной температуре на 1 час или немного дольше, чтобы оно подошло.

Куриное филе с 1 чайной ложкой соли и лаврушкой отварите за 15–20 минут. Остудите.

Лук нарежьте небольшими кусочками, яблоки — крупными ломтиками.

В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. За 3–5 минут подрумяньте лук. Охладите.

Пропустите через мясорубку куриное филе и яблоки. Смешайте с луком, посолите и поперчите.

Раскатайте тесто тонким пластом. Широким стаканом вырежьте кружочки, распределите на них начинку и залепите края. Выложите на смазанный маслом противень и сдобрите сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке примерно 15–20 минут.