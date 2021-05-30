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Закуска из перца с сырно-яичной начинкой

Закуска из перца с сырно-яичной начинкой

Жду не дождусь, когда уже появятся домашние перчики. Этот сочный овощ я с удовольствием добавляю в салаты и делаю из него заготовки на зиму. А в сезон у нас на обеденном столе всегда стоит обалденная закуска из перца. И приготовить ее проще простого.

Всего-то и нужно, что начинить сладкий болгарский перец пикантной начинкой. Для удобства я разрезаю его на дольки и красиво выкладываю на плоскую тарелку. Нежная сырно-яичная начинка прекрасно дополняет хрустящие кусочки овоща. С такой закуской можно обойтись и без салата.

Ингредиенты

Болгарский перец 3 шт.
Яйцо 5 шт.
Твердый сыр 200 г
Укроп 1 пуч.
Майонез 5 ст. л.
Чеснок 2–3 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Отварите яйца, остудите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с яйцами.Закуска из перца с сырно-яичной начинкой
  2. Добавьте к начинке измельченный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.Закуска из перца с сырно-яичной начинкой
  3. Разрежьте крупные болгарские перцы пополам, удалите семена и перегородки. Заполните половинки овоща начинкой до краев, утрамбовывая ее.Закуска из перца с сырно-яичной начинкой
  4. Разрежьте заготовки сначала пополам, а затем каждый кусочек еще раз поделите надвое. Выложите закуску на тарелке.Закуска из перца с сырно-яичной начинкой

Закуска получится еще ярче, если вы возьмете перец разных цветов. Только представьте этот красочный калейдоскоп на тарелке.

 Фаршированные перцы украсят любой праздничный стол, но ненадолго. Аппетитная закуска разлетится в считаные минуты.

 

 

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