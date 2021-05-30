Закуска из перца с сырно-яичной начинкой

Жду не дождусь, когда уже появятся домашние перчики. Этот сочный овощ я с удовольствием добавляю в салаты и делаю из него заготовки на зиму. А в сезон у нас на обеденном столе всегда стоит обалденная закуска из перца. И приготовить ее проще простого.

Всего-то и нужно, что начинить сладкий болгарский перец пикантной начинкой. Для удобства я разрезаю его на дольки и красиво выкладываю на плоскую тарелку. Нежная сырно-яичная начинка прекрасно дополняет хрустящие кусочки овоща. С такой закуской можно обойтись и без салата.

Ингредиенты

Болгарский перец 3 шт. Яйцо 5 шт. Твердый сыр 200 г Укроп 1 пуч. Майонез 5 ст. л. Чеснок 2–3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Отварите яйца, остудите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с яйцами. Добавьте к начинке измельченный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте. Разрежьте крупные болгарские перцы пополам, удалите семена и перегородки. Заполните половинки овоща начинкой до краев, утрамбовывая ее. Разрежьте заготовки сначала пополам, а затем каждый кусочек еще раз поделите надвое. Выложите закуску на тарелке.

Закуска получится еще ярче, если вы возьмете перец разных цветов. Только представьте этот красочный калейдоскоп на тарелке.

Фаршированные перцы украсят любой праздничный стол, но ненадолго. Аппетитная закуска разлетится в считаные минуты.