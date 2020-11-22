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Вкуснейшая курица по-корейски

Вкуснейшая курица по-корейски

Поразительный вкус - бульон, овощи, мясо! Все получилось очень вкусно! Я такого не ожидала!

Для этого блюда берем куриное филе (одну грудку) и пару окорочков. Делим порционно, и каждый кусочек надрезаем несколько раз (что бы соус, бульон пропитал мясо). Мясо быстро обжариваем в растительном масле, запечатываем соки.

Вкуснейшая курица по-корейски

Рецепт:

  • курица (грудка + окорочка)
  • картофель 4-5 шт
  • морковь 1 шт
  • рисовая лапша (фунчоза) 50 гр

соус:

  • чеснок 2 зуб
  • кунжутное масло 1 ст.лож
  • соевый соус 4 ст.лож
  • соевая паста 1 ст.лож
  • тростниковый сахар 1 ст.лож
  • черный перец
  • острый перец (зеленый) 1 шт
  • лук 1 шт
  • зеленый лук

Готовим соус - заправку, для этого буду использовать корейские продукты (заказывала специально в интернет-магазине "Корейская еда"). Соединяем в чашке, соевый соус, соевую пасту, кунжутное масло, тростниковый сахар и пропущенный через пресс чеснок (чеснок местный, не корейский).

Вкуснейшая курица по-корейски

Картофель нарезаем на крупные кусочки, морковь режем кружочками. Выкладываем овощи на дно кастрюли, сверху обжаренное мясо.

Вкуснейшая курица по-корейски

Заливаем водой (что бы слегка покрывала овощи), сюда же сверху подготовленный соус. Отправляем на плиту и варим минут 20 (нагрев ниже среднего).

Вкуснейшая курица по-корейски

Время вышло, теперь добавим лук (порезанный крупно), зеленый острый перчик и 50 гр рисовой лапши (фунчозу предварительно запарили горячей водой).

Тушим еще минут 10.

Вкуснейшая курица по-корейски

Бульон получается насыщенным, невероятно вкусным! Овощи пропарились, мясо нежное! Корейские хозяйки готовое блюдо сверху присыпают зеленым луком и порезанным красным (острым) перцем. Я оставила только лук, но подала с кимчи (корейская острая капуста).

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

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