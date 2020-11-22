Вкуснейшая курица по-корейски

Поразительный вкус - бульон, овощи, мясо! Все получилось очень вкусно! Я такого не ожидала!

Для этого блюда берем куриное филе (одну грудку) и пару окорочков. Делим порционно, и каждый кусочек надрезаем несколько раз (что бы соус, бульон пропитал мясо). Мясо быстро обжариваем в растительном масле, запечатываем соки.

Рецепт:

курица (грудка + окорочка)

картофель 4-5 шт

морковь 1 шт

рисовая лапша (фунчоза) 50 гр

соус:

чеснок 2 зуб

кунжутное масло 1 ст.лож

соевый соус 4 ст.лож

соевая паста 1 ст.лож

тростниковый сахар 1 ст.лож

черный перец

острый перец (зеленый) 1 шт

лук 1 шт

зеленый лук

Готовим соус - заправку, для этого буду использовать корейские продукты (заказывала специально в интернет-магазине "Корейская еда"). Соединяем в чашке, соевый соус, соевую пасту, кунжутное масло, тростниковый сахар и пропущенный через пресс чеснок (чеснок местный, не корейский).

Картофель нарезаем на крупные кусочки, морковь режем кружочками. Выкладываем овощи на дно кастрюли, сверху обжаренное мясо.

Заливаем водой (что бы слегка покрывала овощи), сюда же сверху подготовленный соус. Отправляем на плиту и варим минут 20 (нагрев ниже среднего).

Время вышло, теперь добавим лук (порезанный крупно), зеленый острый перчик и 50 гр рисовой лапши (фунчозу предварительно запарили горячей водой).

Тушим еще минут 10.

Бульон получается насыщенным, невероятно вкусным! Овощи пропарились, мясо нежное! Корейские хозяйки готовое блюдо сверху присыпают зеленым луком и порезанным красным (острым) перцем. Я оставила только лук, но подала с кимчи (корейская острая капуста).

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.