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Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Накормить вкусно семью, потратив на приготовление ужина всего 15-20 минут реально. Попробуйте приготовить шампиньоны с чесноком и необычным сливочным соусом.  Простота и скорость приготовления позволяют использовать это блюдо в качестве «дежурного». Прелесть его заключается еще и в том, что как грибы, так и соус можно использовать по отдельности.

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Ингредиенты:

  • шампиньоны
  • цветная капуста
  • 5-8 зубков чеснока
  • пучок петрушки
  • 60 г  сливочного масла
  • сливки 10-15%
  • кунжут
  • щепотка сахара
  • до 1/2 ст.ложки бальзамического уксуса (можно заменить белым вином)
  • соль , перец, другие специи — по вкусу

Гарнир, он же соус, предлагается приготовить из цветной капусты. Разделив капусту на части, заливаем ее сливками, добавляем 30 г сливочного масла, солим, перчим и отправляем вариться на медленном огне.

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Шампиньоны для жарки лучше использовать целые, в идеале необходимо взять нераскрывшиеся грибы. Заранее мелко нарезаем чеснок, нарезаем лук мелким кубиком. Слегка обжариваем лук на сливочном масле, отправляем на сковороду грибы и часть чеснока.

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

После того как грибы подрумянятся, добавляем к нему немного бальзамического уксуса и даем ему выпариться, после чего добавляем оставшийся чеснок, измельченную петрушку, специи (отлично подойдут тимьян или сушеная мята).

Хорошо перемешиваем и обжариваем буквально 1-2 минуты.

Отваренную капусту вместе с жидкостью отправляем в блендер, добавляем по щепотке соли и сахара, перец, кунжут и перебиваем до состояния пюре. Важно, чтобы в капустно-сливочном соусе не оставалось комочков.

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Поверх соуса выкладываем грибы, дополнительно украшаем блюдо зеленым горошком или любой зеленью и подаем к столу.

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Подробнее о приготовлении шампиньонов со сливочным соусом  в видео ниже:

 

 

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