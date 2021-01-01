Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Накормить вкусно семью, потратив на приготовление ужина всего 15-20 минут реально. Попробуйте приготовить шампиньоны с чесноком и необычным сливочным соусом. Простота и скорость приготовления позволяют использовать это блюдо в качестве «дежурного». Прелесть его заключается еще и в том, что как грибы, так и соус можно использовать по отдельности.

Ингредиенты:

шампиньоны

цветная капуста

5-8 зубков чеснока

пучок петрушки

60 г сливочного масла

сливки 10-15%

кунжут

щепотка сахара

до 1/2 ст.ложки бальзамического уксуса (можно заменить белым вином)

соль , перец, другие специи — по вкусу

Гарнир, он же соус, предлагается приготовить из цветной капусты. Разделив капусту на части, заливаем ее сливками, добавляем 30 г сливочного масла, солим, перчим и отправляем вариться на медленном огне.

Шампиньоны для жарки лучше использовать целые, в идеале необходимо взять нераскрывшиеся грибы. Заранее мелко нарезаем чеснок, нарезаем лук мелким кубиком. Слегка обжариваем лук на сливочном масле, отправляем на сковороду грибы и часть чеснока.

После того как грибы подрумянятся, добавляем к нему немного бальзамического уксуса и даем ему выпариться, после чего добавляем оставшийся чеснок, измельченную петрушку, специи (отлично подойдут тимьян или сушеная мята).

Хорошо перемешиваем и обжариваем буквально 1-2 минуты.

Отваренную капусту вместе с жидкостью отправляем в блендер, добавляем по щепотке соли и сахара, перец, кунжут и перебиваем до состояния пюре. Важно, чтобы в капустно-сливочном соусе не оставалось комочков.

Поверх соуса выкладываем грибы, дополнительно украшаем блюдо зеленым горошком или любой зеленью и подаем к столу.

Подробнее о приготовлении шампиньонов со сливочным соусом в видео ниже: