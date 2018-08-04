Закуска из баклажанов

Обжаренные кусочки баклажанов в чесночно-томатной подливе, отличная закуска на любом столе. Время приготовления 30 минут
Ингредиенты:
Баклажан2 шт
Луковица1 шт
Морковь1 шт
Укроп (зелень)1 пучок
Помидоры1 шт
Зубчик чеснока2 шт
Масло сливочное (для жарки)
Сольпо вкусу
Перецпо вкусу
Приготовление:
Баклажаны вымыть и нарезать дольками. Выложить в миску и посолить, оставить на 20-30 минут.
Слить жидкость и обжарить в масле.
Лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке.
Обжарить на 2 ст. ложка растительного масла лук и морковь.
Помидор измельчить в блендере, чеснок пропустить через пресс.
К обжаренным овощам добавить пюре помидора.
Немного посолить и выложить в миску. Добавить чеснок и мелко нашинкованный укроп.
Добавить баклажаны и перемешать.
Немного дать постоять и выложить в салатник. Подавать к столу.
Приятного аппетита!
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