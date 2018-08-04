Закуска из баклажанов

Обжаренные кусочки баклажанов в чесночно-томатной подливе, отличная закуска на любом столе. Время приготовления 30 минут

Ингредиенты:

Баклажан2 шт

Луковица1 шт

Морковь1 шт

Укроп (зелень)1 пучок

Помидоры1 шт

Зубчик чеснока2 шт

Масло сливочное (для жарки)

Сольпо вкусу

Перецпо вкусу

Приготовление:

Баклажаны вымыть и нарезать дольками. Выложить в миску и посолить, оставить на 20-30 минут.

Слить жидкость и обжарить в масле.

Лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке.

Обжарить на 2 ст. ложка растительного масла лук и морковь.

Помидор измельчить в блендере, чеснок пропустить через пресс.

К обжаренным овощам добавить пюре помидора.

Немного посолить и выложить в миску. Добавить чеснок и мелко нашинкованный укроп.

Добавить баклажаны и перемешать.

Немного дать постоять и выложить в салатник. Подавать к столу.

Приятного аппетита!

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