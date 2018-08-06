Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Конечно, дыня хороша и сама по себе. Но когда хочется чего-то новенького и необычного, этот сладкий плод может стать частью невероятно вкусных блюд. Попробуем приготовить?

Лимонад из дыни

Ингредиенты:

1 спелая дыня (1,5–2 кг);

3 стакана воды (можно слабогазированной);

2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;

2 чайные ложки сахара;

лёд.

Приготовление:

Для лимонада выбирайте сочные и сладкие сорта дыни. Взбейте в блендере дынную мякоть, сок лайма (можно взять лимонный) и сахар. Разбавьте смесь водой и тщательно перемешайте. Охладите, разлейте по стаканам и добавьте лёд!

Чтобы вкус лимонада был ещё более насыщенным, используйте дынный лёд. Приготовить такой легко: достаточно измельчить мякоть дыни в пюре и заморозить в формах для льда.

Творожная запеканка с дыней

Ингредиенты:

500 г перетертого творога;

4 ст.л. манной крупы;

2 куриных яйца;

½ плода дыни;

50 г сливочного масла;

1 ст.л. сахара;

1 ст. л. измельчённых орехов;

1 щепотка соли;

1 ч.л. разрыхлителя.

Приготовление:

Тщательно перетрите творог. Дыню очистите от кожуры и нарежьте её на средние кубики.

Яйца взбейте в пену, добавьте сахар, соль и разрыхлитель, ещё раз всё перемешайте. В полученную массу выложите творог и снова перемешайте все ингредиенты, добавьте манку и орешки.

Сливочное масло растопите и 1/3 его часть перелейте в творожную массу, тщательно всё перемешайте. Возьмите одну большую форму для выпечки или несколько маленьких, смажьте их внутри остатками сливочного масла. Выложите творожную массу в формы, разровняйте её, а сверху разложите нарезанную дыню. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте запеканку 30-40 минут.

Итальянский салат с дыней

Ингредиенты:

1 стебель майорана;

200 г мускусной дыни;

100 г сыровяленой ветчины;

100 г рукколы;

100 г салата корн;

½ лимона;

2 ст.л. оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Дыню разрежьте пополам и выньте семена. Специальной ложкой для фруктов выньте мякоть дыни, чтобы получились шарики (или нарежьте ё кубиками). Ветчину нарежьте тонкими полосками. Рукколу и салат корн вымойте и разложите на блюде. Отожмите сок половины лимона, смешайте его с оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на листья салата шарики дыни, полоски ветчины, полейте заправкой. Посыпьте салат листиками майорана.

Дыня на гриле в медово-мятном соусе

Ингредиенты:

1 небольшая мускусная дыня;

100 г сливочного масла;

½ стакана мёда;

веточки мяты.

Приготовление:

В сотейнике растворите сливочное масло и мёд. Нарежьте мяту и добавьте к сливочно-медовой массе, чтобы она отдала аромат. Смажьте полученным соусом куски дыни и обжарьте их на гриле в течение 3–5 минут. В процессе обжарки можно продолжать поливать дыню медово-мятным соусом.

Гранита с дыней и имбирем

Ингредиенты:

1 дыня;

10 ч.л. имбирного корня;

100 г сахара;

150 мл воды.

Приготовление:

Положите сахар в кастрюлю с водой и нагрейте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня и дайте остыть, затем охладите. Очистите дыню от семечек и кожуры. Порубите её в блендере. Очистите имбирь, мелко натрите его и добавьте к дыне. Взбейте в блендере.

Смешайте охлаждённый сироп с дынным пюре. Положите смесь в плоский контейнер и поставьте в морозилку. Помешивайте вилкой каждые 30 минут, чтобы разломать кристаллы. Не взбивайте слишком сильно, нужно, чтобы получился довольно грубый лед. Через 3 часа у вас получится гранита. Подавайте её в охлаждённых бокалах.

Приятного аппетита!

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