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Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Конечно, дыня хороша и сама по себе. Но когда хочется чего-то новенького и необычного, этот сладкий плод может стать частью невероятно вкусных блюд. Попробуем приготовить?

Лимонад из дыни

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Ингредиенты:

  • 1 спелая дыня (1,5–2 кг);
  • 3 стакана воды (можно слабогазированной);
  • 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • лёд.

Приготовление:

Для лимонада выбирайте сочные и сладкие сорта дыни. Взбейте в блендере дынную мякоть, сок лайма (можно взять лимонный) и сахар. Разбавьте смесь водой и тщательно перемешайте. Охладите, разлейте по стаканам и добавьте лёд!

Чтобы вкус лимонада был ещё более насыщенным, используйте дынный лёд. Приготовить такой легко: достаточно измельчить мякоть дыни в пюре и заморозить в формах для льда.

Творожная запеканка с дыней

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Ингредиенты:

  • 500 г перетертого творога;
  • 4 ст.л. манной крупы;
  • 2 куриных яйца;
  • ½ плода дыни;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 1 ст. л. измельчённых орехов;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 ч.л. разрыхлителя.

Приготовление:

Тщательно перетрите творог. Дыню очистите от кожуры и нарежьте её на средние кубики.

Яйца взбейте в пену, добавьте сахар, соль и разрыхлитель, ещё раз всё перемешайте. В полученную массу выложите творог и снова перемешайте все ингредиенты, добавьте манку и орешки.

Сливочное масло растопите и 1/3 его часть перелейте в творожную массу, тщательно всё перемешайте.   Возьмите одну большую форму для выпечки или несколько маленьких, смажьте их внутри остатками сливочного масла. Выложите творожную массу в формы, разровняйте её, а сверху разложите нарезанную дыню. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте запеканку 30-40 минут.

Итальянский салат с дыней

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Ингредиенты:

  • 1 стебель майорана;
  • 200 г мускусной дыни;
  • 100 г сыровяленой ветчины;
  • 100 г рукколы;
  • 100 г салата корн;
  • ½ лимона;
  • 2 ст.л. оливкового масла;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Дыню разрежьте пополам и выньте семена. Специальной ложкой для фруктов выньте мякоть дыни, чтобы получились шарики (или нарежьте ё кубиками). Ветчину нарежьте тонкими полосками. Рукколу и салат корн вымойте и разложите на блюде. Отожмите сок половины лимона, смешайте его с оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на листья салата шарики дыни, полоски ветчины, полейте заправкой. Посыпьте салат листиками майорана.

Дыня на гриле в медово-мятном соусе

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Ингредиенты:

  • 1 небольшая мускусная дыня;
  • 100 г сливочного масла;
  • ½ стакана мёда;
  • веточки мяты.

Приготовление:

В сотейнике растворите сливочное масло и мёд. Нарежьте мяту и добавьте к сливочно-медовой массе, чтобы она отдала аромат. Смажьте полученным соусом куски дыни и обжарьте их на гриле в течение 3–5 минут. В процессе обжарки можно продолжать поливать дыню медово-мятным соусом.

Гранита с дыней и имбирем

Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Ингредиенты:

  • 1 дыня;
  • 10 ч.л. имбирного корня;
  • 100 г сахара;
  • 150 мл воды.

Приготовление:

Положите сахар в кастрюлю с водой и нагрейте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня и дайте остыть, затем охладите. Очистите дыню от семечек и кожуры. Порубите её в блендере. Очистите имбирь, мелко натрите его и добавьте к дыне. Взбейте в блендере.

Смешайте охлаждённый сироп с дынным пюре. Положите смесь в плоский контейнер и поставьте в морозилку. Помешивайте вилкой каждые 30 минут, чтобы разломать кристаллы. Не взбивайте слишком сильно, нужно, чтобы получился довольно грубый лед. Через 3 часа у вас получится гранита. Подавайте её в охлаждённых бокалах.

Приятного аппетита! 

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