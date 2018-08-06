Блюда из дыни: 5 потрясающих рецептов

Конечно, дыня хороша и сама по себе. Но когда хочется чего-то новенького и необычного, этот сладкий плод может стать частью невероятно вкусных блюд. Попробуем приготовить?
Лимонад из дыни
Ингредиенты:
- 1 спелая дыня (1,5–2 кг);
- 3 стакана воды (можно слабогазированной);
- 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;
- 2 чайные ложки сахара;
- лёд.
Приготовление:
Для лимонада выбирайте сочные и сладкие сорта дыни. Взбейте в блендере дынную мякоть, сок лайма (можно взять лимонный) и сахар. Разбавьте смесь водой и тщательно перемешайте. Охладите, разлейте по стаканам и добавьте лёд!
Чтобы вкус лимонада был ещё более насыщенным, используйте дынный лёд. Приготовить такой легко: достаточно измельчить мякоть дыни в пюре и заморозить в формах для льда.
Творожная запеканка с дыней
Ингредиенты:
- 500 г перетертого творога;
- 4 ст.л. манной крупы;
- 2 куриных яйца;
- ½ плода дыни;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст.л. сахара;
- 1 ст. л. измельчённых орехов;
- 1 щепотка соли;
- 1 ч.л. разрыхлителя.
Приготовление:
Тщательно перетрите творог. Дыню очистите от кожуры и нарежьте её на средние кубики.
Яйца взбейте в пену, добавьте сахар, соль и разрыхлитель, ещё раз всё перемешайте. В полученную массу выложите творог и снова перемешайте все ингредиенты, добавьте манку и орешки.Сливочное масло растопите и 1/3 его часть перелейте в творожную массу, тщательно всё перемешайте. Возьмите одну большую форму для выпечки или несколько маленьких, смажьте их внутри остатками сливочного масла. Выложите творожную массу в формы, разровняйте её, а сверху разложите нарезанную дыню. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте запеканку 30-40 минут.
Итальянский салат с дыней
Ингредиенты:
- 1 стебель майорана;
- 200 г мускусной дыни;
- 100 г сыровяленой ветчины;
- 100 г рукколы;
- 100 г салата корн;
- ½ лимона;
- 2 ст.л. оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Дыню разрежьте пополам и выньте семена. Специальной ложкой для фруктов выньте мякоть дыни, чтобы получились шарики (или нарежьте ё кубиками). Ветчину нарежьте тонкими полосками. Рукколу и салат корн вымойте и разложите на блюде. Отожмите сок половины лимона, смешайте его с оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на листья салата шарики дыни, полоски ветчины, полейте заправкой. Посыпьте салат листиками майорана.
Дыня на гриле в медово-мятном соусе
Ингредиенты:
- 1 небольшая мускусная дыня;
- 100 г сливочного масла;
- ½ стакана мёда;
- веточки мяты.
Приготовление:
В сотейнике растворите сливочное масло и мёд. Нарежьте мяту и добавьте к сливочно-медовой массе, чтобы она отдала аромат. Смажьте полученным соусом куски дыни и обжарьте их на гриле в течение 3–5 минут. В процессе обжарки можно продолжать поливать дыню медово-мятным соусом.
Гранита с дыней и имбирем
Ингредиенты:
- 1 дыня;
- 10 ч.л. имбирного корня;
- 100 г сахара;
- 150 мл воды.
Приготовление:
Положите сахар в кастрюлю с водой и нагрейте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня и дайте остыть, затем охладите. Очистите дыню от семечек и кожуры. Порубите её в блендере. Очистите имбирь, мелко натрите его и добавьте к дыне. Взбейте в блендере.
Смешайте охлаждённый сироп с дынным пюре. Положите смесь в плоский контейнер и поставьте в морозилку. Помешивайте вилкой каждые 30 минут, чтобы разломать кристаллы. Не взбивайте слишком сильно, нужно, чтобы получился довольно грубый лед. Через 3 часа у вас получится гранита. Подавайте её в охлаждённых бокалах.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии