Дымдама — блюдо киргизской кухни из овощей с мясом. Его готовят в кастрюле с толстым дном, казане или глубокой жаровне, крышка нужна обязательно. Овощи и мясо загружают в жаровню и долго томят на медленном огне. Из овощей в этом рецепте — картофель, цуккини, сладкий перец, лук, морковь и помидоры. Вместо мяса, делаем рецепт с колбасками, получится намного быстрее, так как традиционная дымдама готовится около 2-х часов. Очень удобно загрузить продуктами большую жаровню до самого верха, пригодится, если собирается много гостей или нужно приготовить обед на пару дней вперёд.

Вкусная дымдама с колбасками

Дымдама, она же домляма, она же димлама (встречаются разные названия) получится самой вкусной, если приготовить блюдо в овощной сезон, когда овощи созрели на грядках под лучами жаркого солнышка — потрясающе вкусно и довольно просто готовить! Но и зимой такое блюдо принесет приятное разнообразие в меню семьи, ведь практически любые овощи сегодня продаются в супермаркетах круглый год.

Время приготовления: 1 час

1 час Количество порций: 6

Ингредиенты для дымдамы с колбасками

600 г колбасок;

300 г копченых сарделек;

200 г репчатого лука;

50 г зелёного лука;

1 стручок чили;

4 зубчика чеснока;

250 г моркови;

400 г картофеля;

180 г сладкого перца;

200 г цуккини;

200 г помидоров;

50 мл оливкового масла;

лавровый лист, зира, паприка, зёрна горчицы, соль.

Способ приготовления вкусной дымдамы с колбасками

Для приготовления дымдамы в большую жаровню наливаем оливковое масло, кладём мелко нарезанный репчатый лук, добавляем зелёный лук, а через несколько секунд кладём измельченный чеснок.

Пока лук томится в масле, по очереди добавляем остальные овощи. Сначала кладём порезанный тонкими колечками перчик чили.

Морковь тщательно моем. Молодую морковку можно не чистить, достаточно вымыть и обрезать хвостики. Загружаем морковку в жаровню.

Обжариваем репчатый и зелёный лук, а также измельченный чеснок

Кладём порезанный тонкими колечками перчик чили

Загружаем морковку в жаровню

Небольшое отступление от традиций, но так будет вкуснее — обжариваем морковь с луком несколько минут, она станет слаще.

Обжариваем морковь с луком несколько минут

Молодой картофель скоблим, моем тщательно, разрезаем крупные клубни на 4 части, мелкие оставляем целыми. Кладём картошку в жаровню.

Сладкий перец очищаем, режем кубиками, добавляем нарезанный перец. Для этого рецепта дымдамы нужен сладкий красный или желтый перец, мясистый, не зелёный!

Добавляем нарезанные толстыми ломтиками цуккини, маленькие овощи кладём целыми.

Кладём картошку

Добавляем нарезанный перец

Добавляем нарезанные толстыми ломтиками цуккини

Красные помидоры на полминуты кладём в кипящую воду, затем обдаём холодной водой, снимаем кожицу, нарезаем кубиками. Добавляем нарезанные томаты к остальным ингредиентам.

Добавляем нарезанные томаты к остальным ингредиентам

Теперь приправляем блюдо — насыпаем соль по вкусу, 2 чайных ложки молотой сладкой паприки, 1 чайную ложку зиры, столько же зёрен горчицы, 2-3 лавровых листика. Закрываем жаровню крышкой, тушим на маленьком огне 30 минут.

Через полчаса добавляем порезанные небольшими кубиками копченые сардельки — они придадут блюду аромат копченостей.

Сверху кладём домашние колбаски, снова закрываем жаровню крышкой, готовим на маленьком огне ещё полчаса.

Приправляем блюдо и закрываем жаровню крышкой, тушим на маленьком огне 30 минут

Через полчаса добавляем порезанные кубиками копченые сардельки

Добавляем домашние колбаски, готовим на маленьком огне под крышкой ещё полчаса

Снимаем жаровню с плиты, оставляем на несколько минут. За час овощи станут мягкими, пропитаются соком колбасок.

Снимаем жаровню с плиты, оставляем на несколько минут

Выкладываем овощи на блюдо, рядом кладём колбаски, на стол подаём блюдо горячим.

Вкусная дымдама с колбасками готова

Приятного аппетита!