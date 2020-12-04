5 крутых салатов с кукурузой, которые не стыдно подать на праздничный стол

С жареной картошкой, с языком, грибами, с ветчиной и сухариками – лишь малая часть тех салатов, которые можно приготовить с кукурузой, сбросив со счетов приевшиеся «Оливье», «Селёдку под шубой», «Мимозу» и «Крабовый». Выбирайте, готовьте, пробуйте и подавайте к столу, с поводом и без, ведь совсем необязательно ждать праздников, чтобы порадовать себя вкусными и оригинальными блюдами, которые будут оценены всем семейством или же внезапно нагрянувшими в гости друзьями.
1. С жареной картошкой и колбаской
Салат с колбасой и кукурузой.
Многие утверждают, что нет ничего вкуснее жаренной картошки. И тем не менее, это весьма спорный вопрос. Особенно, когда речь идёт о салате с колбаской, кукурузой и жареной картошечкой. Как вам такая идея?
Ингредиенты:
• Кукуруза консервированная - 0,5 банки;
• Картофель не очень крупный - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 6-8 ст.л;
• Яйца - 2-3 шт;
• Колбаса копчёная - 150 г;
• Огурцы свежие - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Кукурузные хлопья (без сахара) - 0,5 стакана;
• Майонез- по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Укроп свежий - для украшения.
Салат с жареной картошкой.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Просушить и натереть на крупную тёрку (для капусты или корейской морковки);
• Приправить солью и перцем;
• Обжарить на подсолнечном масле до лёгкой румяной корочки;
• Переложить на бумажные салфетки;
• Яйца отварить вкрутую;
• Хорошо остудить;
• Нарезать соломкой или натереть на очень крупной тёрке;
• Колбасу и огурец нарезать соломкой;
• Салат выложить в миску слоями: кукурузные хлопья, сеточка из майонеза, картошка, кукурузка, майонезная сеточка, колбаса, огурцы, яйца, майонезная сеточка, сверху посыпать тёртым сыром и украсить свежей мелко рубленной зеленью.
2. С языком
Салат с языком.
Свежий огурчик, кусочки языка, грибы и кукуруза – то, что играет ключевую роль в приготовлении данного салата. Подавайте тёплым или слегка охлаждёнными, с майонезом или же с заправкой из лимонно-соевого соуса.
Ингредиенты:
• Кукуруза консервированная - 0,5 банки;
• Язык свиной - 200-250 г;
• Яйца - 2-3 шт;
• Грибы консервированные (шампиньоны) - 10-12 шт;
• Огурцы свежие - 3-4 шт;
• Лук мелкий - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Майонез - по вкусу;
• Укроп - 1 небольшой пучок.
Салат с языком и грибами.
Способ приготовления:
• Свиной язык отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Затем достать и хорошо остудить;
• Яйца отварить вкрутую и дать остыть;
• Грибы, язык, огурцы и яйца нарезать соломкой или кубиком среднего размера;
• Лук и укроп измельчить;
• Все ингредиенты высыпать в миску;
• Добавить кукурузу и измельчённый лук;
• Заправить майонезом;
• Перемешать;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Посыпать свежим укропом.
3. С ветчиной и сухариками
Салат с ветчиной и сухариками.
Если вы хотите что-то лёгкое, но при этом достаточно сытное – приготовьте салат с ветчиной, кукурузой и хрустящими сухариками.
Ингредиенты:
• Кукуруза - 0,5 банки;
• Яйца - 5 шт;
• Картофель не очень крупный - 2-3 шт;
• Ветчина - 350 г;
• Огурцы свежие (или 1 крупный длинный) - 3-4 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Майонез - по вкусу;
• Сухари - 1 стакан;
• Свежий укроп и петрушка - 1 маленький пучок.
Лёгкий и вкусный салат.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую и дать остыть;
• Картофель вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;
• Хорошо остудить;
• Очистить и нарезать кубиками или соломкой;
• Огурцы, ветчину и яйца также нарезать либо кубиком, либо соломкой;
• Все ингредиенты пересыпать в миску;
• Добавить кукурузу;
• Заправить майонезом;
• Перемешать и при необходимости посолить и поперчить;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной зеленью и сухариками.
4. С курицей и сыром
С курицей, сыром и кукурузой.
Салатом с курицей уже никого не удивишь, но если разбавить его кукурузой и сыром – то получится очень вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт на перекус.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 300 г;
• Яйца - 3 шт;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Кукуруза - 0,5 банки;
• Майонез - по вкусу;
• Соль и перец - по вкусу.
Салат с курицей и кукурузой.
Способ приготовления:
• Филе отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Остудить;
• Яйца сварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Сыр натереть на крупную тёрку;
• Остальные ингредиенты нарезать соломкой или кубиком;
• Смешать между собой;
• Добавить кукурузу и майонез;
• Приправить перцем и солью;
• Перемешать и подать к столу.
5. С тунцом и апельсинами
Салат с тунцом.
Нежный, кисло-сладкий салат с тунцом, кукурузой и апельсиновыми нотками – то, что однозначно стоит приготовить хотя бы раз в своей жизни, чтобы после сделать это блюдо главным на праздничном столе.
Ингредиенты:
• Тунец в собственном соку - 1 банка;
• Яйца - 3 шт;
• Апельсины крупные - 1 шт;
• Кукуруза - 0,5 банки;
• Йогурт натуральный - 1,5 ст.л;
• Чеснок - 2 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Салат с апельсинами и тунцом.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и нарезать кубиком средней величины;
• С тунца слить юшку;
• Мякоть нарезать кубиком и переложить в миску;
• Добавить яйца и кукурузу;
• Апельсин очистить;
• Разобрать на дольки;
• Мякоть нарезать на несколько кусочков;
• Добавить в миску к другим ингредиентам;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Добавить в салат;
• Заправить йогуртом;
• Приправить молью и перцем;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
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