5 крутых салатов с кукурузой, которые не стыдно подать на праздничный стол

С жареной картошкой, с языком, грибами, с ветчиной и сухариками – лишь малая часть тех салатов, которые можно приготовить с кукурузой, сбросив со счетов приевшиеся «Оливье», «Селёдку под шубой», «Мимозу» и «Крабовый». Выбирайте, готовьте, пробуйте и подавайте к столу, с поводом и без, ведь совсем необязательно ждать праздников, чтобы порадовать себя вкусными и оригинальными блюдами, которые будут оценены всем семейством или же внезапно нагрянувшими в гости друзьями.

1. С жареной картошкой и колбаской

Салат с колбасой и кукурузой.

Многие утверждают, что нет ничего вкуснее жаренной картошки. И тем не менее, это весьма спорный вопрос. Особенно, когда речь идёт о салате с колбаской, кукурузой и жареной картошечкой. Как вам такая идея?

Ингредиенты:

• Кукуруза консервированная - 0,5 банки;

• Картофель не очень крупный - 2 шт;

• Масло подсолнечное - 6-8 ст.л;

• Яйца - 2-3 шт;

• Колбаса копчёная - 150 г;

• Огурцы свежие - 1 шт;

• Сыр твёрдый - 100 г;

• Кукурузные хлопья (без сахара) - 0,5 стакана;

• Майонез- по вкусу;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Укроп свежий - для украшения.

Салат с жареной картошкой.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Просушить и натереть на крупную тёрку (для капусты или корейской морковки);

• Приправить солью и перцем;

• Обжарить на подсолнечном масле до лёгкой румяной корочки;

• Переложить на бумажные салфетки;

• Яйца отварить вкрутую;

• Хорошо остудить;

• Нарезать соломкой или натереть на очень крупной тёрке;

• Колбасу и огурец нарезать соломкой;

• Салат выложить в миску слоями: кукурузные хлопья, сеточка из майонеза, картошка, кукурузка, майонезная сеточка, колбаса, огурцы, яйца, майонезная сеточка, сверху посыпать тёртым сыром и украсить свежей мелко рубленной зеленью.

2. С языком

Салат с языком.

Свежий огурчик, кусочки языка, грибы и кукуруза – то, что играет ключевую роль в приготовлении данного салата. Подавайте тёплым или слегка охлаждёнными, с майонезом или же с заправкой из лимонно-соевого соуса.

Ингредиенты:

• Кукуруза консервированная - 0,5 банки;

• Язык свиной - 200-250 г;

• Яйца - 2-3 шт;

• Грибы консервированные (шампиньоны) - 10-12 шт;

• Огурцы свежие - 3-4 шт;

• Лук мелкий - 1 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Майонез - по вкусу;

• Укроп - 1 небольшой пучок.

Салат с языком и грибами.

Способ приготовления:

• Свиной язык отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;

• Затем достать и хорошо остудить;

• Яйца отварить вкрутую и дать остыть;

• Грибы, язык, огурцы и яйца нарезать соломкой или кубиком среднего размера;

• Лук и укроп измельчить;

• Все ингредиенты высыпать в миску;

• Добавить кукурузу и измельчённый лук;

• Заправить майонезом;

• Перемешать;

• При необходимости посолить и поперчить;

• Посыпать свежим укропом.

3. С ветчиной и сухариками

Салат с ветчиной и сухариками.

Если вы хотите что-то лёгкое, но при этом достаточно сытное – приготовьте салат с ветчиной, кукурузой и хрустящими сухариками.

Ингредиенты:

• Кукуруза - 0,5 банки;

• Яйца - 5 шт;

• Картофель не очень крупный - 2-3 шт;

• Ветчина - 350 г;

• Огурцы свежие (или 1 крупный длинный) - 3-4 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Майонез - по вкусу;

• Сухари - 1 стакан;

• Свежий укроп и петрушка - 1 маленький пучок.

Лёгкий и вкусный салат.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую и дать остыть;

• Картофель вымыть;

• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;

• Хорошо остудить;

• Очистить и нарезать кубиками или соломкой;

• Огурцы, ветчину и яйца также нарезать либо кубиком, либо соломкой;

• Все ингредиенты пересыпать в миску;

• Добавить кукурузу;

• Заправить майонезом;

• Перемешать и при необходимости посолить и поперчить;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной зеленью и сухариками.

4. С курицей и сыром

С курицей, сыром и кукурузой.

Салатом с курицей уже никого не удивишь, но если разбавить его кукурузой и сыром – то получится очень вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт на перекус.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 300 г;

• Яйца - 3 шт;

• Сыр твёрдый - 150 г;

• Кукуруза - 0,5 банки;

• Майонез - по вкусу;

• Соль и перец - по вкусу.

Салат с курицей и кукурузой.

Способ приготовления:

• Филе отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Остудить;

• Яйца сварить вкрутую;

• Дать остыть;

• Сыр натереть на крупную тёрку;

• Остальные ингредиенты нарезать соломкой или кубиком;

• Смешать между собой;

• Добавить кукурузу и майонез;

• Приправить перцем и солью;

• Перемешать и подать к столу.

5. С тунцом и апельсинами

Салат с тунцом.

Нежный, кисло-сладкий салат с тунцом, кукурузой и апельсиновыми нотками – то, что однозначно стоит приготовить хотя бы раз в своей жизни, чтобы после сделать это блюдо главным на праздничном столе.

Ингредиенты:

• Тунец в собственном соку - 1 банка;

• Яйца - 3 шт;

• Апельсины крупные - 1 шт;

• Кукуруза - 0,5 банки;

• Йогурт натуральный - 1,5 ст.л;

• Чеснок - 2 зубка;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу.

Салат с апельсинами и тунцом.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить и нарезать кубиком средней величины;

• С тунца слить юшку;

• Мякоть нарезать кубиком и переложить в миску;

• Добавить яйца и кукурузу;

• Апельсин очистить;

• Разобрать на дольки;

• Мякоть нарезать на несколько кусочков;

• Добавить в миску к другим ингредиентам;

• Чеснок пропустить через пресс;

• Добавить в салат;

• Заправить йогуртом;

• Приправить молью и перцем;

• Аккуратно перемешать и подать к столу.