БУДЕТ ВКУСНО!

129 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Сладкие или соленые, кислые или с горчинкой — соусы делают нашу гастрономическую жизнь ярче и разнообразнее, наполняя привычные блюда всевозможными оттенками вкусов.

Горчичный соус

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Прекрасно сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами, добавляя приятную остроту.

На маленьком огне в сковороде растопить 40 г сливочного масла, добавить 30 г муки и обжарить ее до легкого золотистого цвета, не переставая помешивать.

Затем постепенно ввести 400 мл бульона. В это время содержимое сковороды нужно интенсивно перемешивать, чтобы не образовались комки вареной муки. Однородную массу довести до кипения, посолить и поперчить, тщательно перемешать и убрать с плиты.

Яйцо промыть под проточной водой, обсушить и отделить желток. Белок в приготовлении не используется.

В миску положить желток, 2 ст.л. горчицы, 2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. лимонного сока. Взбить ингредиенты венчиком до однородной консистенции.

Сковороду с соусом снова поставить на плиту, добавить яично-горчичную смесь и хорошо перемешать. Полученный соус прогреть на слабом огне, но не кипятить.

«Греческие острова»

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Легкий, свежий, с небольшой остринкой соус подходит к овощным блюдам (свежему отварному картофелю, баклажанам, кабачкам) и диетическому мясу (куриная грудка, кролик).

Измельчить 2 зубчика чеснока (можно пропустить через пресс) и базилик (если нет свежего, можно использовать сухой).

1 свежий огурец вымыть, обсушить и, разрезав пополам, удалить семена. Если использовать переросший овощ, то лучше срезать кожуру овощечисткой. Натереть огурец на мелкой терке и оставить на 5-7 минут. Затем слить лишнюю влагу и выложить натертую массу в миску.

Добавить измельченный чеснок и базилик, 3 ст.л. йогурта, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Лимонно-оливковая заправка

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Легкий освежающий вкус заправки хорошо сочетается с салатом, помидорами, огурцами, спаржей, сыром и хрустящим хлебом.

В чашу блендера влить 0,5 стакана оливкового масла, сок 1 лимона. Добавить 2 зубчика чеснока, щепотку сладкой паприки, 1 ст. л. сушеного тимьяна, 1 ч.л. сахара, 1 помидор.

Для заправки следует использовать оливковое масло высокого качества. Оптимальный выбор — extra virgin, это нерафинированный продукт с богатым оливковым вкусом и характерной горчинкой.

Чеснок предварительно пропустить через пресс или мелко порубить ножом. Помидор нужно выбрать спелый и не кислый, так как необходимую нотку придаст лимонный сок. Перед добавлением к остальным ингредиентам помидор нарезать на небольшие кубики.

Содержимое чаши взбить блендером до однородной консистенции.

 

 

Ссылка на первоисточник
соусы
Обсудить
Вкусная безглютеновая паста с зубаткой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вкусная безглютеновая паста с зубаткой

Читать
10 Лайфхаков для кухни.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

10 Лайфхаков для кухни.

5 прекрасных блюд из хлеба, которые сможет приготовить даже ребенок
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

5 прекрасных блюд из хлеба, которые сможет приготовить даже ребенок

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность

Вместо простой варки макарон тушим их на сковороде поверх мяса. Вкус пропитывает тесто насквозь
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Вместо простой варки макарон тушим их на сковороде поверх мяса. Вкус пропитывает тесто насквозь

Обычно картошку просто жарят, а мы сделали ее в кляре. Одно изменение и картофель не узнать
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Обычно картошку просто жарят, а мы сделали ее в кляре. Одно изменение и картофель не узнать

Винегрет по классическому рецепту
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Винегрет по классическому рецепту

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Курица стала нежнее вырезки: тушим по-маррокански
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Курица стала нежнее вырезки: тушим по-маррокански

Когда капуста как праздник. Самый простой и вкусный рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Когда капуста как праздник. Самый простой и вкусный рецепт

Превратили сосиски в полноценный ужин на семью. Заливаем сливками и добавляем грибы
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Превратили сосиски в полноценный ужин на семью. Заливаем сливками и добавляем грибы

Накрываем мясо салатом для большей сочности и готовим вместе. Гарнир уже не потребуется
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Накрываем мясо салатом для большей сочности и готовим вместе. Гарнир уже не потребуется

Рецепты Маргариты Симоньян: Обед для детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенRussia Beyond

Рецепты Маргариты Симоньян: Обед для детей

Невероятно мягкий и сочный шашлык из скумбрии: секрет в особом маринаде
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Невероятно мягкий и сочный шашлык из скумбрии: секрет в особом маринаде

2
Макароны делаем сами по совету итальянца: смешали муку, воду и соль
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Макароны делаем сами по совету итальянца: смешали муку, воду и соль

Диетолог назвал правила питания в жаркую погоду
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Диетолог назвал правила питания в жаркую погоду

Самая вкусная тушеная капуста по бабушкиному рецепту
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Самая вкусная тушеная капуста по бабушкиному рецепту

Салат с курицей в тарталетках
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Салат с курицей в тарталетках

Дальгона кофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Дальгона кофе

Кабачки с помидорами и чесноком — нежные и пикантные
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Кабачки с помидорами и чесноком — нежные и пикантные

Песто, лепешки и еще два рецепта с крапивой: не пропускаем первые витамины!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Песто, лепешки и еще два рецепта с крапивой: не пропускаем первые витамины!

Салат с солёными огурцами и овощами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат с солёными огурцами и овощами

Мясной хлеб из фарша индейки — вместо колбасы. Просто и вкусно!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Мясной хлеб из фарша индейки — вместо колбасы. Просто и вкусно!

Как правильно проверить уровень масла в ДВС
Материал, выбранный редакторами Миртесен4КОЛЕСА

Как правильно проверить уровень масла в ДВС

Чебуреки с двумя начинками
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Чебуреки с двумя начинками

Овощной итальянский суп «Минестроне»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Овощной итальянский суп «Минестроне»

Как притча о двух волках поможет взять под контроль пищевое поведение
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ ЗДОРОВ!

Как притча о двух волках поможет взять под контроль пищевое поведение

Ленивый плов в духовке в пакете для запекания
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Ленивый плов в духовке в пакете для запекания

Овощной салат из квашеной капусты с фасолью
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Овощной салат из квашеной капусты с фасолью

Вот как приготовить вкуснейший десерт из обычного творога
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Вот как приготовить вкуснейший десерт из обычного творога

У меня всегда есть в шкафу пачка печенья: покажу, какой с ним готовлю десерт к чаю без выпечки (родные довольны)
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

У меня всегда есть в шкафу пачка печенья: покажу, какой с ним готовлю десерт к чаю без выпечки (родные довольны)

Постные вареники с кислой капустой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Постные вареники с кислой капустой

Попкорн на сковороде с солью из обычной кукурузы за 5 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Попкорн на сковороде с солью из обычной кукурузы за 5 минут

Маринад для шашлыка может вызвать болезнь почек, сообщила диетолог
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Маринад для шашлыка может вызвать болезнь почек, сообщила диетолог

Творожный пудинг — полезный десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Творожный пудинг — полезный десерт

Пирoг c aнaнacaми
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Пирoг c aнaнacaми

Картина дня

наверх