Три универсальные заправки для усиления вкуса не только салата, но и мяса с рыбой

Сладкие или соленые, кислые или с горчинкой — соусы делают нашу гастрономическую жизнь ярче и разнообразнее, наполняя привычные блюда всевозможными оттенками вкусов.

Горчичный соус

Прекрасно сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами, добавляя приятную остроту.

На маленьком огне в сковороде растопить 40 г сливочного масла, добавить 30 г муки и обжарить ее до легкого золотистого цвета, не переставая помешивать.

Затем постепенно ввести 400 мл бульона. В это время содержимое сковороды нужно интенсивно перемешивать, чтобы не образовались комки вареной муки. Однородную массу довести до кипения, посолить и поперчить, тщательно перемешать и убрать с плиты.

Яйцо промыть под проточной водой, обсушить и отделить желток. Белок в приготовлении не используется.

В миску положить желток, 2 ст.л. горчицы, 2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. лимонного сока. Взбить ингредиенты венчиком до однородной консистенции.

Сковороду с соусом снова поставить на плиту, добавить яично-горчичную смесь и хорошо перемешать. Полученный соус прогреть на слабом огне, но не кипятить.

«Греческие острова»

Легкий, свежий, с небольшой остринкой соус подходит к овощным блюдам (свежему отварному картофелю, баклажанам, кабачкам) и диетическому мясу (куриная грудка, кролик).

Измельчить 2 зубчика чеснока (можно пропустить через пресс) и базилик (если нет свежего, можно использовать сухой).

1 свежий огурец вымыть, обсушить и, разрезав пополам, удалить семена. Если использовать переросший овощ, то лучше срезать кожуру овощечисткой. Натереть огурец на мелкой терке и оставить на 5-7 минут. Затем слить лишнюю влагу и выложить натертую массу в миску.

Добавить измельченный чеснок и базилик, 3 ст.л. йогурта, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Лимонно-оливковая заправка

Легкий освежающий вкус заправки хорошо сочетается с салатом, помидорами, огурцами, спаржей, сыром и хрустящим хлебом.

В чашу блендера влить 0,5 стакана оливкового масла, сок 1 лимона. Добавить 2 зубчика чеснока, щепотку сладкой паприки, 1 ст. л. сушеного тимьяна, 1 ч.л. сахара, 1 помидор.

Для заправки следует использовать оливковое масло высокого качества. Оптимальный выбор — extra virgin, это нерафинированный продукт с богатым оливковым вкусом и характерной горчинкой.

Чеснок предварительно пропустить через пресс или мелко порубить ножом. Помидор нужно выбрать спелый и не кислый, так как необходимую нотку придаст лимонный сок. Перед добавлением к остальным ингредиентам помидор нарезать на небольшие кубики.

Содержимое чаши взбить блендером до однородной консистенции.