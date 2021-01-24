Воспиапур - армянский суп из чечевицы

Воспиапур - это армянский суп из чечевицы с говядиной, черносливом и грецкими орехами. Очень вкусный, густой, наваристый, сытный, ароматный и с насыщенным вкусом супчик! Где-то читала, что в Армении такой суп готовят на Пасху (Затик). В некоторых регионах Армении в суп еще добавляют рис и изюм. Так же, вместо чернослива иногда кладут курагу, а чечевицу заменяют фасолью))) Встречала я и постные варианты данного супа, так что имейте в виду, что его смело можно варить и без мяса. Очень рекомендую хотя бы разок попробовать этот супчик - вкус у него незабываемый!!! Угощайтесь на здоровье!!!
Ингредиенты:
- 500 гр. говядины
- 1 стакан зеленой чечевицы
- 2-3 средние картофелины
- 1 крупная репчатая луковица
- 5-7 штук черносливин
- 1/2 стакана грецких орехов
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. острой аджики
- 2 ст.л. сливочного масла
- соль по вкусу
- свежая кинза для подачи
Приготовление:
Сварить бульон из говядины. Мясо вынуть и нарезать крупными кусками.
Бульон процедить, вернуть на огонь, всыпать чечевицу и отварить до почти готовности.
Затем добавить картофель нарезанный небольшими кубиками. Посолить по вкусу.
Лук нарезать мелким кубиком и слегка обжарить на сливочном масле с измельченными зубчиками чеснока.
Чернослив нарезать полосками.
Отдельно, на сухой сковороде поджарить грецкие орехи, а затем порубить их ножом.
Все это добавить в суп и варить до готовности картофеля и чечевицы.
Перед окончанием варки в суп добавить аджику и, если нужно подсолить по вкусу.
По консистенции суп должен получится густым)))
При подаче в тарелку выложить кусочек мяса, залить супом, посыпать мелко порезанной зеленью и подать к столу.
Приятного вам аппетита!!!
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