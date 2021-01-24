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Воспиапур - армянский суп из чечевицы

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Воспиапур - это армянский суп из чечевицы с говядиной, черносливом и грецкими орехами. Очень вкусный, густой, наваристый, сытный, ароматный и с насыщенным вкусом супчик! Где-то читала, что в Армении такой суп готовят на Пасху (Затик). В некоторых регионах Армении в суп еще добавляют рис и изюм. Так же, вместо чернослива иногда кладут курагу, а чечевицу заменяют фасолью))) Встречала я и постные варианты данного супа, так что имейте в виду, что его смело можно варить и без мяса. Очень рекомендую хотя бы разок попробовать этот супчик - вкус у него незабываемый!!! Угощайтесь на здоровье!!! 

Воспиапур - армянский суп из чечевицы

Ингредиенты:

  • 500 гр. говядины
  • 1 стакан зеленой чечевицы
  • 2-3 средние картофелины
  • 1 крупная репчатая луковица
  • 5-7 штук черносливин
  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. острой аджики
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • соль по вкусу
  • свежая кинза для подачи

Приготовление:
Сварить бульон из говядины. Мясо вынуть и нарезать крупными кусками. 
Бульон процедить, вернуть на огонь, всыпать чечевицу и отварить до почти готовности. 
Затем добавить картофель нарезанный небольшими кубиками. Посолить по вкусу. 

Лук нарезать мелким кубиком и слегка обжарить на сливочном масле с измельченными зубчиками чеснока.

 
Чернослив нарезать полосками.
Отдельно, на сухой сковороде поджарить грецкие орехи, а затем порубить их ножом. 
Все это добавить в суп и варить до готовности картофеля и чечевицы. 
Перед окончанием варки в суп добавить аджику и, если нужно подсолить по вкусу.
По консистенции суп должен получится густым)))

При подаче в тарелку выложить кусочек мяса, залить супом, посыпать мелко порезанной зеленью и подать к столу.

Приятного вам аппетита!!!

Воспиапур - армянский суп из чечевицы

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