Воспиапур - армянский суп из чечевицы

Воспиапур - это армянский суп из чечевицы с говядиной, черносливом и грецкими орехами. Очень вкусный, густой, наваристый, сытный, ароматный и с насыщенным вкусом супчик! Где-то читала, что в Армении такой суп готовят на Пасху (Затик). В некоторых регионах Армении в суп еще добавляют рис и изюм. Так же, вместо чернослива иногда кладут курагу, а чечевицу заменяют фасолью))) Встречала я и постные варианты данного супа, так что имейте в виду, что его смело можно варить и без мяса. Очень рекомендую хотя бы разок попробовать этот супчик - вкус у него незабываемый!!! Угощайтесь на здоровье!!!

Ингредиенты:

500 гр. говядины

1 стакан зеленой чечевицы

2-3 средние картофелины

1 крупная репчатая луковица

5-7 штук черносливин

1/2 стакана грецких орехов

1-2 зубчика чеснока

1 ст.л. острой аджики

2 ст.л. сливочного масла

соль по вкусу

свежая кинза для подачи

Приготовление:

Сварить бульон из говядины. Мясо вынуть и нарезать крупными кусками.

Бульон процедить, вернуть на огонь, всыпать чечевицу и отварить до почти готовности.

Затем добавить картофель нарезанный небольшими кубиками. Посолить по вкусу.



Лук нарезать мелким кубиком и слегка обжарить на сливочном масле с измельченными зубчиками чеснока.

Чернослив нарезать полосками.Отдельно, на сухой сковороде поджарить грецкие орехи, а затем порубить их ножом.Все это добавить в суп и варить до готовности картофеля и чечевицы.Перед окончанием варки в суп добавить аджику и, если нужно подсолить по вкусу.По консистенции суп должен получится густым)))При подаче в тарелку выложить кусочек мяса, залить супом, посыпать мелко порезанной зеленью и подать к столу.Приятного вам аппетита!!!