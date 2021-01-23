Красивый и несколько экзотичный, на первый взгляд, салат. На самом деле это всего лишь необычная интерпретация распространенного свекольного салата с черносливом, в котором все вкусы и текстуры стали более утонченными, а подача более изысканной. Вяленые сливы нужно сделать заранее, но они делаются элементарно, ссылка на рецепт в комментариях.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Вяленые сливы 50 г Горгонзола 50 г Свёкла 300 г Лимонный сок 40 мл Базилик свежий зеленый 5 г Горчица дижонская 1 ч.л. Грецкие орехи очищенные 10 г Мёд гречишный 5 г Оливковое масло холодного отжима

(Extra virgin) 20 мл

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 1)

Для этого рецепта желательно использовать молодую или хотя бы раннюю сочную свёклу, потому что она будет основой вкуса и композиции.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 2)

Свёкла 300 г

Корнеплоды нужно помыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь до мягкости при температуре около 180 градусов. Время зависит от размера, сорта и зрелости свёклы, но может уйти от 40 минут до 2 часов. Готовую свёклу остудите и очистите.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 3)

Чтобы тонко нарезать свёклу лучше всего воспользоваться специальной овощерезкой-мандолиной.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 4)

Лимонный сок 40 мл Горчица дижонская 1 ч.л. Мёд гречишный 5 г Оливковое масло холодного отжима

(Extra virgin) 20 мл

Для заправки смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте. Попробуйте, чтобы вкус был приятным и сбалансированным, кисло-острым. Это поможет немного компенсировать сладость свёклы. Вместо лимонного сока можно взять немного хорошего фруктового уксуса, а масло использовать то, в котором хранились сливы.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 5)

Нарезанную свёклу залейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы ломтики были покрыты ею равномерно. Можно оставить так на некоторое время, а затем разложите ломтики по тарелкам.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 6)

Горгонзола 50 г Вяленые сливы 50 г

Вяленые сливы сначала выложите на тарелку, чтобы удалить излишки масла, можно промокнуть их салфеткой. Сверху выложите вяленые сливы и кубики сыра.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 7)

Грецкие орехи очищенные 10 г Базилик свежий зеленый 5 г

Поперчите свежемолотым перцем, добавьте чуть-чуть тонко нарезанного грецкого ореха и листочки базилика или мяты.

Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 8)

Сверху можно немного добавить оставшуюся заправку.