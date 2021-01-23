Красивый и несколько экзотичный, на первый взгляд, салат. На самом деле это всего лишь необычная интерпретация распространенного свекольного салата с черносливом, в котором все вкусы и текстуры стали более утонченными, а подача более изысканной. Вяленые сливы нужно сделать заранее, но они делаются элементарно, ссылка на рецепт в комментариях.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Вяленые сливы
|50 г
|Горгонзола
|50 г
|Свёкла
|300 г
|Лимонный сок
|40 мл
|Базилик свежий зеленый
|5 г
|Горчица дижонская
|1 ч.л.
|Грецкие орехи очищенные
|10 г
|Мёд гречишный
|5 г
|Оливковое масло холодного отжима
(Extra virgin)
|20 мл
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 1)
Для этого рецепта желательно использовать молодую или хотя бы раннюю сочную свёклу, потому что она будет основой вкуса и композиции.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 2)
|Свёкла
|300 г
Корнеплоды нужно помыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь до мягкости при температуре около 180 градусов. Время зависит от размера, сорта и зрелости свёклы, но может уйти от 40 минут до 2 часов. Готовую свёклу остудите и очистите.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 3)
Чтобы тонко нарезать свёклу лучше всего воспользоваться специальной овощерезкой-мандолиной.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 4)
|Лимонный сок
|40 мл
|Горчица дижонская
|1 ч.л.
|Мёд гречишный
|5 г
|Оливковое масло холодного отжима
(Extra virgin)
|20 мл
Для заправки смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте. Попробуйте, чтобы вкус был приятным и сбалансированным, кисло-острым. Это поможет немного компенсировать сладость свёклы. Вместо лимонного сока можно взять немного хорошего фруктового уксуса, а масло использовать то, в котором хранились сливы.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 5)
Нарезанную свёклу залейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы ломтики были покрыты ею равномерно. Можно оставить так на некоторое время, а затем разложите ломтики по тарелкам.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 6)
|Горгонзола
|50 г
|Вяленые сливы
|50 г
Вяленые сливы сначала выложите на тарелку, чтобы удалить излишки масла, можно промокнуть их салфеткой. Сверху выложите вяленые сливы и кубики сыра.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 7)
|Грецкие орехи очищенные
|10 г
|Базилик свежий зеленый
|5 г
Поперчите свежемолотым перцем, добавьте чуть-чуть тонко нарезанного грецкого ореха и листочки базилика или мяты.
Салат из свёклы с вялеными сливами (этап 8)
Сверху можно немного добавить оставшуюся заправку.
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