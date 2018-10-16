3 паштета. На любой вкус:))



Печёночный паштет

Продукты (примерно на 375 г готового паштета):

350 г куриной печени

1 репчатая луковица (у меня 120 г)

1 ст. л. растительного масла

3 горошины душистого перца

1 лавровый лист

1/2 ч. л. сухого чеснока

1/2 ч. л. соли

25 г сливочного масла (мягкого)



Приготовление:

Лук порезать, обжарить на растительном масле, добавить печень и готовить в течение 10 минут.

Посолить, добавить молотый перец, измельчённый лавровый лист, чеснок. Оставить сковороду на огне ещё на 5 минут.

В фудпроцессор переложить содержимое сковороды (вместе с образовавшейся в ей жидкостью), добавить сливочное масло и измельчить.

Оставить паштет в холодильнике на ночь, паштет загустеет.



Мясной паштет

Продукты (примерно на 140 г готового паштета):

135 г говядины

60 г репчатого лука

2 ст. л. растительного масла

13 г размягчённого сливочного масла

Соль, специи — по вкусу



Приготовление:

Мясо порезать на кубики и обжарить на 1 ст. л. растительного масла. Залить водой и тушить 2 часа на медленном огне.

Лук порезать и обжарить на 1 ст. л. растительного масла.

В фуд-процессор сложить мясо и лук, измельчить.

Добавить мягкое сливочное масло, ещё поработать блендером.

Приправить специями и солью (я взяла чуть больше 0,5 ч. л. соли, а специи не использовала, т.

к. хотела именно чистый вкус мясного паштета, я его очень люблю без всяческих дополнений).

Фасолевый паштет



Продукты (на 140 г паштета):

100 г красной консервированной фасоли

60 г репчатого лука

1 ст. л. растительного масла

1/3 ч. л. соли (или на свой вкус)

1/3 уцхо-сунели (можно самые разные специи использовать)



Приготовление:

Масло разогреть в сковороде. Добавить порезанный лук, обжарить.

Добавить к фасоли, посолить, добавить специи.

Пробить блендером.

Очень нежная паста, замена мясного паштета для веганов (можно действительно подумать, что это мясной паштет, т. к. за счёт практически нейтральной фасоли вкус определяется специями). Подойдёт для поста. Я хотя и не вегетарианка, и не придерживаюсь поста, но периодически этот "паштет" теперь повторяю, люблю всякие намазки и фасоль:)

Меняя специи можно получать самые различные варианты. Я потом ещё с карри пробовала и с гарам-масала (по отдельности), с карри понравилось больше всего.