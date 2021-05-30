Мой способ заготовки ягод. Без варки, без банок и сахара. Вкуснее любого варенья

Я перестала варить варенье, которое раньше считалось единственным способом заготовить ягоды на зиму.
Во-первых, это долго, во-вторых нужно много сахара, а в-третьих у нас никто дома не есть варенье. Зачем столько моего труда будет пропадать впустую?
Я нашла для себя новый способ заготовки ягод на зиму. Намного проще, быстрее, полезнее, а главное дети и муж едят с удовольствием.
Подобным образом я заготавливаю любые ягоды:
- малину;
- клубнику;
- черешню;
- вишню;
- абрикосы.
Мой способ заготовки ягод
Будет нужен только блендер. И пластиковые контейнеры. Я использую одноразовые. Это недорого. Они подходящего размера. Очень удобно.
Ягоды нужно перебрать, удалив все поврежденные и "некачественные" ягодки, иначе все будет насмарку.
Из ягод, которые с косточками, нужно косточки тоже удалить.
Затем, часть самых красивых и аппетитных ягод нужно отложить в сторонку.
А остальные ягоды нужно перемолоть в блендере. Я сахар не добавляю, особенно к таким сладким ягодам, как малина, клубника или черешня. Вы можете положить сахар по вкусу.
Целые ягодки разложить по контейнерам, а затем залить их смесью из блендера.
Раньше я малину заливала малиной, клубнику - клубникой. А в этом году хочу экспериментировать.
Ягоды малины - попробую залить клубничной смесью, а клубники - малиновой.
Полные контейнеры я убираю в морозильную камеру, где они благополучно хранятся пока их не съедят.
До весны не остается ни единого контейнера. Дети называют это ягодное мороженое.
Можно с чаем, с блинами или оладушками, просто на хлеб с маслом. Вкуснее любого варенья.
Приятного аппетита!
А как Вы заготавливаете ягоды на зиму? Пробовали мой способ?
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Спасибо!
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