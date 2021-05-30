Мой способ заготовки ягод. Без варки, без банок и сахара. Вкуснее любого варенья

Я перестала варить варенье, которое раньше считалось единственным способом заготовить ягоды на зиму.

Во-первых, это долго, во-вторых нужно много сахара, а в-третьих у нас никто дома не есть варенье. Зачем столько моего труда будет пропадать впустую?

Я нашла для себя новый способ заготовки ягод на зиму. Намного проще, быстрее, полезнее, а главное дети и муж едят с удовольствием.

Подобным образом я заготавливаю любые ягоды:

малину;

клубнику;

черешню;

вишню;

абрикосы.

Мой способ заготовки ягод

Будет нужен только блендер. И пластиковые контейнеры. Я использую одноразовые. Это недорого. Они подходящего размера. Очень удобно.

Ягоды нужно перебрать, удалив все поврежденные и "некачественные" ягодки, иначе все будет насмарку.

Из ягод, которые с косточками, нужно косточки тоже удалить.

Затем, часть самых красивых и аппетитных ягод нужно отложить в сторонку.

А остальные ягоды нужно перемолоть в блендере. Я сахар не добавляю, особенно к таким сладким ягодам, как малина, клубника или черешня. Вы можете положить сахар по вкусу.

Целые ягодки разложить по контейнерам, а затем залить их смесью из блендера.

Раньше я малину заливала малиной, клубнику - клубникой. А в этом году хочу экспериментировать.

Ягоды малины - попробую залить клубничной смесью, а клубники - малиновой.

Полные контейнеры я убираю в морозильную камеру, где они благополучно хранятся пока их не съедят.

До весны не остается ни единого контейнера. Дети называют это ягодное мороженое.

Можно с чаем, с блинами или оладушками, просто на хлеб с маслом. Вкуснее любого варенья.

Приятного аппетита!

А как Вы заготавливаете ягоды на зиму? Пробовали мой способ?

Поделитесь впечатлением в комментариях.

Спасибо!