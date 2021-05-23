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Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

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Здравствуй, честной народ. На этой неделе я резко поменял все планы, потому как вспомнил о дико вкусном, простом и затягивающем блюде, которое я пару лет назад часто готовил. В силу магии модификаций его можно готовить и просто на обед, под пиво и футбольчик или можно угостить бабушку, если вы вдруг имеете на нее зуб, конечно.

Блюдо имеет африканские корни и ссылается на название маленького и злого перчика «птичий глаз, piri-piri». Одноименное название имеет собственно и соус ,который сам по себе- бомба-ракета. Данный соус открывает большой простор для творчества и фантазии.. Блюдо за все эти годы обросло уймой модификаций и многочисленно интерпретировалось в зависимости от географии. Но сегодня я покажу свой любимый и наиболее доступный в плане компонентов.

О заменах и модификациях, как обычно, ниже.

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Итак, понадобится вот что:

  • куриная голень – 10шт
  • Хлопья чили- для готового блюда (опционально. Они добавляют дополнительную текстуру, вкус и внешний вид)
  • 250г чили перца по вашему вкусу. Перец выбирается исходя из вашего вкуса и здравого смысла. Если вы явно осознаете свои силы и таки любите подышать огнем, то можно выбирать что-то из суперхотов типа жнеца, севен пот,хабанеро, тринидад скорпион и вот это вот все.
    Я потребляю такое умеренно и делаю проще: беру на базаре вкусный красный горький перец и в процессе добавляю немного сушеного «птичьего глаза»(вон он там, на фотке, среди продуктов на тарелке лежит) и понемногу суперхотов из своих запасов из морозилки и таким образом довожу соус до нужной степени термоядерности.. Но для начала можно сделать из одного только красного горького перца- для понимания процесса.
  • 4 зубка чеснока
  • 1 хороший пучок кинзы со стеблями ( кинза здесь работает очень хорошо, но ярые сторонники могут заменять ее зеленым базиликом. Или петрушкой, на крайний случай. Правда вкус значительно поменяется)
  • 1 ст.л. чесночного порошка
  • 1 чайная ложка с горкой копченой паприки. Если нет, берите обычную, но по случаю, купите себе и копченую, это совсем другой уровень.
  • 100 мл растительного масла
  • сок 1 лимона
  • соль и перец

Как готовить:

- процесс до безумия прост. В просторном блендере перебить чили, зелень, чеснок свежий, чеснок сухой и паприку. Перебить до мелкой фракции, но полностью в пасту перебивать не надо.

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

- Влить масло и импульсно перебить еще немного.

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

- Выдавить лимонный сок, все хорошо размешать и попробовать. Добавить соль и попробовать снова. Соус пахнет просто космически и дико возбуждает аппетит.

- Вылить половину соуса к курице и хорошо ее в нем перемешать. Отправить в холодильник мариноваться. Время пляшет от часа до суток.

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

- Разогреть духовку до 200С.

- Готовить 40-45-50 минут. Обычно в разогретой духовке хватает 45 минут. Дополнительные 5-10 минут могут понадобятся в том случае, если вам захочется дополнительно подрумянить-подсушить верх.

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

- Все. Вылить вторую половину соуса к мясу и потрусить емкость для запекания, чтобы все перемешалось. Или перемешать все лопаткой аккуратно. Готовую курицу дополнительно присыпать хлопьями чили, нарезанной кинзой (базиликом, зеленым луком, петрушкой или что у вас там).

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Технические вопросы и замены:

-Курицу пири-пири готовят, как из цельной курицы, порубленной порционно, так и сугубо из крыльев, бедер или голеней. Также хорошо получается, если подобным образом приготовить цыпленка. Методика также может варьироваться: можно поджарить на сковороде или гриле сразу до готовности или поджарить и довести до кондиции в духовке. Но лично мне вариант с одной лишь духовкой нравится больше за отсутствие возни, контроля и простоту. Смазал, закинул, достал, ешь.

- Облегченная версия соуса: если попробовать блюдо хочется, но с огненной пищей не складывается, можно для соуса взять сладкий болгарский перец, добавив в него лишь немного чили. Или не добавлять его вовсе. Я так летом делал версию для детей. Без чили совсем не то, но есть можно.

-Еще один популярный способ приготовления заключается в том, что натертую паприкой, солью и сухим чесноком курицу обжаривают на гриле и сковороде, доводят до готовности и лишь в самый последний момент смазывают соусом. Связано это с тем, что в составе соуса присутствует чеснок, который легко горит. Этот способ тоже отличный- на природе, на мангале работает особенно хорошо.

- В качестве модификаторов вкуса перец, на манер хариссы, можно обжечь и очистить. Также можно поступить и с чесноком.

Выводы: еще один рабочий вариант универсальной курицы, которую и обеду-ужину можно, на гарнир с рисом и в качестве сытной закуси к пиву и просто вдумчиво погрызть вечером под сериальчик. Отдельно такое хорошо работает на пикниках и прочей природе- заранее замариновать и уже потом жарить на углях на решетке или в сетке. Готовую курицу потом дополнительно перемешать со свежим соусом. Последний тоже радует ароматом, вкусом и цветом. Хорошо такая курица пляшет с холодным пивом, ну, тут уже и так понятно.

Также хочу добавить, что соус можно сделать заранее и с запасом и хранить в холодильнике. Тогда приготовить курицу можно будет еще стремительнее.

В общем как обычно предлагаю приготовить, составить свое собственное мнение, попробовать новое и рассказать-показать в комментах, что же там у вас такое вышло и ничего ли не взорвалось.

 

 

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