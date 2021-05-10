Что можно приготовить к шашлыку на природе

Старт дачного сезона возвращает обеды и ужины на открытом воздухе. Представить их без зажаренного на костре мяса сложно, но это не единственный герой трапезы. Блюда к шашлыку на природе тоже важны. Гарнир и закуски отлично его дополняют.

И пусть все внимание будет приковано не к ним, именно они сделают стол разнообразным и сытным. Поэтому не ограничивайтесь нарезкой овощей, есть столько вкусных блюд, которые стоит попробовать.

Стол на природе с шашлыками: что приготовить

Планируя меню, заранее подумайте об ингредиентах. Все-таки готовить на свежем воздухе не так просто, как у себя дома. Лучше выбирать блюда, требующие минимальных усилий и времени, или позаботиться о домашних заготовках. Составьте примерный список, который может включать следующие пункты:

мясо;

закуски;

гарнир;

соус;

напитки;

хлеб;

снеки и прочие мелочи.

Дальше подумайте, что заготовить дома, а что без труда получится сделать на месте. Не забывайте о сочетаниях продуктов.

Идеальным дополнением к шашлыку будет салат. Так как мясо долго усваивается, то утяжелять его сложным гарниром — не лучшая идея. На природе хочется двигаться, а с плотным обедом это не получится.

Еще один плюс салата — оперативность приготовления.

Салат к шашлыку

Нарезать его можно, пока мясо томится на углях. К моменту подачи он успеет пропитаться всеми соками и стать еще вкуснее.

Пряное, сочное, яркое — так кратко можно описать блюдо. Помидоры обязательно выбирайте спелые и мясистые, чтобы они раскрыли весь вкус. Пусть плоды будут соразмерны, так их проще нарезать на одинаковые части, плюс они равномерно впитают заправку.

Ингредиенты:

Для салата:

помидоры — 4 шт.

укроп свежий — 1 пучок

лук красный — 2 шт.

чеснок —4 зубчика

Для заправки:

яблочный уксус (заменяется бальзамическим) — 1 ст. л.

оливковое масло — 3 ст. л.

соль морская — ½ ч. л.

перец — ½ ч. л.

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Овощи промойте и очистите. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок измельчите. Нашинкуйте зелень. Помидоры нарежьте крупными дольками. На дно миски выложите помидоры, посыпьте зеленью и чесноком. Сверху украсьте луком. Смешайте ингредиенты для заправки и равномерно распределите по салату. Дайте настояться 30 минут. Перед подачей аккуратно перемешайте, чтобы не повредить дольки помидоров.

Мангал — не только для мяса

Привкус дымка отлично дополняет многие продукты. Поэтому когда будете думать, что приготовить на шашлыки на природе, не бойтесь проявлять фантазию. Попробуйте хотя бы один раз сделать типичные мясные блюда из овощей. Они станут как вкусным гарниром, так и самостоятельной закуской. Если вдруг кто-то из окружения не ест мяса — у вас всегда будет хорошая альтернатива.

Стейк из цветной капусты

Фото аппетитных вегетарианских стейков нередко встречаются в инстаграме на страницах приверженцев правильного питания. Выглядит блюдо достаточно эффектно, а его приготовление не занимает много времени. Предлагаем пошаговый рецепт и напоминаем, что его всегда можно адаптировать к своему вкусу. Например, если заменить оливковое масло на топленое сливочное, то капустный стейк получится с более выраженными молочными нотками.

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан

оливковое масло — 3 ст. л.

чеснок — 2 зубчика (заменяется чайной ложкой сухого чеснока без горки)

смесь прованских трав — 1 ч. л.

соль — ½ ч.л.

Способ приготовления:

Капусту промойте, обсушите и нарежьте на плоские кусочки шириной около двух сантиметров. Смешайте оливковое масло с травами, чесноком и солью. Заправьте получившимся маринадом будущие стейки и дайте им постоять пару минут. Выпекайте на решетке до румяной корочки.

Шашлык из шампиньонов

Простой рецепт посоветовала одна из наших читательниц. Здесь есть пару важных моментов. Во-первых, сметана должна быть густая по консистенции, но не обязательно жирная. Такая заправка не будет стекать при обжаривании. Во-вторых, шампиньоны нужно хорошенько промыть, чтобы они напитались влагой и сохранили сочность.

Ингредиенты:

шампиньоны — 10 шт.

сметана — 2 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Шампиньоны промойте и очистите шляпки от пленок. Смешайте сметану, томатную пасту и соль, смажьте грибы. Особое внимание уделите стыковке ножки со шляпкой, эту часть следует промазать обильно. Распределите по шампурам и жарьте на углях до готовности.

Салат из сезонных овощей на мангале

Еще один вариант гарнира, который считается независимым блюдом. Главное — не бояться запекать овощи до подпалин. Кожура все равно не попадет в салат, а вот некоторые продукты могут не пропечься, если рано снять их с огня. И еще не стоит торопиться выкладывать овощи на мангал, пусть костер изрядно прогорит, оставив небольшое пламя и горячие угли.

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.

помидоры — 6 шт.

болгарский перец — 4 шт. (лучше взять разноцветные плоды)

острый перец — 2 шт.

лук-порей — 1 шт.

красный лук — 1 шт.

чеснок — 1 головка

зелень — 4 пучка

растительное масло — 2 ст. л.

соль — 1 щепотка

перец — 1 щепотка

Способ приготовления:

Промойте и обсушите овощи. Выложите их на решетку-гриль (все, кроме зелени и специй) и запекайте до обугливания кожицы. Снимите с огня и дайте немного остыть. С еще теплых овощей снимите кожицу и нарежьте мякоть на кусочки (от лука-порея понадобится только белая часть). Переложите в миску. Нашинкуйте свежую зелень и положите в салат. Добавьте масло со специями и хорошо перемешайте. Подавайте сразу по готовности, чтобы овощи не успели полностью остыть.

Рецепты закусок к шашлыку на природе

Стол без них выглядит бедно. Хорошая закуска не требует много продуктов в составе, быстро готовится и остается вкусной в течение дня. Лучше подумать о нескольких вариантах, чтобы у собравшихся за столом был выбор. Некоторые составляющие блюд можно приготовить дома и просто взять с собой.

Паста липтауер

Австрийская закуска придется кстати для русского пикника. Хранить ее следует в стеклянной баночке в прохладном месте и подальше от солнечных лучей. Помните, в ее составе есть молочные ингредиенты, реагирующие на жару. Подавать пасту можно как на обычном лаваше, так и на кусочках хлеба, подрумяненных на костре.

Ингредиенты:

фета — 150 г

сливочное масло — 150 г

зеленый лук — 2–3 пера

соленые огурцы — 2–3 шт.

каперсы — 2 ст. л.

сливки — 2 ч. л.

петрушка — пару веточек

чеснок — 2 зубчика

специи (соль, перец, сладкая паприка) — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте мягкое сливочное масло с фетой. Огурцы, зелень и каперсы мелко порубите, добавьте к сырно-масляной массе. Не обязательно все доводить до однородной консистенции. Пусть кусочки ингредиентов чувствуются в пасте. Вмешайте сливки и заправьте специями. Подавайте по готовности.

Пряные огурцы по-корейски

Хрусткие, с легкой перчинкой, в меру соленые — эти огурчики произведут фурор. К тому же, такие блюда под шашлык на природе точно понравятся сильному полу. Плоды можно мариновать прямо в пакете. Сделайте это перед тем как накрывать стол. Так, когда закончите сервировку, у вас уже будет готовая закуска.

Ингредиенты:

огурцы — 300 г

соль — 1 ч. л.

уксус столовый — 1 ст. л.

соус соевый — 1 ст. л.

красный молотый перец (жгучий) — щепотка (заменяется паприкой)

чеснок — 1 зубчик

кунжут — 1 ст. л. (по желанию)

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте вдоль на длинные четвертинки. Сложите в пакет, посыпьте солью и дайте постоять 15 минут. Слейте выделившийся сок и промойте. Добавьте к огуречным четвертинкам перец, крупно нарезанный чеснок, соевый соус, уксус и кунжут. Все перемешайте и дайте настояться 30 минут.

Рулетики из баклажанов

Традиционное грузинское блюдо легко переосмыслить на «походный» манер. Правда, начинка у новой вариации будет не такая насыщенная, но вкус огня компенсирует это. Перед приготовлением попробуйте небольшой кусочек баклажана, если он горчит, то посыпьте слайсы солью и оставьте примерно на полчаса. Когда баклажаны дадут сок, промойте их и начните приготовление.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.

мягкий сыр — 200 гр (заменяется майонезом)

оливковое масло — 4 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте вдоль тонкими слайсами. Избавьтесь от горечи, если почувствовали ее. Смешайте оливковое масло со специями и намажьте слайсы. Выпекайте до готовности на решетке. Дайте подрумяненным слайсам остыть, заверните начинку (мягкий сыр или майонез) и подавайте.

Обязательное дополнение к пикнику на природе

Даже самому мягкому мясу нужен ароматный соус. Почему бы не сделать домашний? С покупными легко прогадать: в каком-то недостаточно специй, какой-то кислит, а другой горчит. Готовя самостоятельно, вы регулируете все моменты и создаете соус на свой вкус.

Кавказский соус к шашлыку

Особенность соуса — в его неоднородной текстуре. Продукты из состава нарезаются не сильно мелко, и их кусочки чувствуются внутри. Ну, и какое мясо без чесночной пикантности, а здесь ее в достатке.

Ингредиенты:

кетчуп — 200 г

майонез — 200 г

свежий огурец — 2 шт. (небольшие по размеру)

петрушка — 1 пучок

укроп — 1 пучок

зеленый лук — 1 пучок

кинза — 1 пучок

чеснок — 4 зубчика

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы с зеленью промойте и порубите мелко. Чеснок натрите на терке или так же мелко нарубите. Смешайте майонез с кетчупом, добавьте зелень, огурец и чеснок. Приправьте по вкусу и подавайте к готовому мясу.

Белый соус к шашлыку

Грецкие орехи в составе добавляют диковинки. Не везде встретишь рецепт с ними. Ядра желательно мелко порубить. Понятно, что на пикнике это делать не очень удобно. Поэтому лучше не доставать их из упаковки, а хорошенько побить пачку ручкой от ножа. Ореховую крошку таким образом мы не получим, но кусочки станут достаточно мелкими.

Ингредиенты:

сметана — 200 г

майонез — 200 г

кинза — 1 пучок

грецкие орехи — 50 г

чеснок — 2 зубчика

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Орехи измельчите удобным способом. Кинзу мелко нарежьте. Смешайте сметану с майонезом, добавьте кинзу и орехи. Приправьте специями, перемешайте и дайте соусу настояться несколько минут.

Вот такие вкусные салаты, закуски и не только можно приготовить на пикник. Причем на столе они важны не меньше, чем мясо, ведь вкус продуктов раскрывается именно благодаря сочетанию друг с другом. Не забывайте, что приготовление шашлыка — процесс долгий, требующий несколько часов. А голод на природе просыпается моментально, поэтому перекусывать все-таки придется.

И даже если в ближайшее дни погода не благоволит к сборам на свежем воздухе, впереди еще целых три теплых месяца. Так что если весной не получится вырваться за город, то что приготовить к шашлыку на природе летом, вы точно будете знать.