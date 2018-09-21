Пора чесночок мариновать



Зимой в магазинах сложно найти хороший свежий чеснок. Чаще всего попадаются полупустые головки с мягкими зубчиками, которые неправильно хранили. Поэтому домашние заготовки чеснока осенью помогут избежать такой проблемы. Кроме того, когда под рукой всегда есть банка с консервированными очищенными зубчиками, это немного экономит время приготовления блюда. А еще консервированный чеснок по вкусу становится менее жгучим, поэтому его можно добавлять в салаты и холодные блюда. Такой чеснок и сам по себе является прекрасной закуской.

Вы можете использовать консервированный чеснок к разным видам мяса, птице, овощным блюдам. Обязательно попробуйте добавить маринованный чеснок в винегрет, это очень вкусно. Измельченные зубчики можно использовать в качестве приправы практически к любому блюду. Если вы регулярно будете использовать чеснок для приготовления пищи, то это наполнит ваш рацион полезными веществами и сделает блюда более вкусными и ароматными. А квашеный чеснок вместе с бутербродом с твердым сыром вообще считается деликатесом!

ПОЛЬЗА КОНСЕРВАЦИИ ИЗ ЧЕСНОКА

Консервированный чеснок сохраняет практически все свои полезные свойства. А по содержанию витаминов и минералов чеснок — рекордсмен среди других овощей.

Причем полезные вещества содержатся не только в головках, но и стрелках чеснока, в них даже больше пользы. Благодаря высокому содержанию гликозида аллиина консервированный чеснок — отличный антисептик и природный антибиотик.

В мякоти чеснока содержатся фитонциды, которые разрушающе действуют на микробов и возбудителей болезней. Они способны бороться даже с возбудителями холеры, тифа, дизентерии. Именно фитонциды отвечают за быструю регенерацию тканей, восстановление поврежденных органов, нормальное функционирование пищеварительного тракта и положительно влияют на сердечную функцию. Чеснок способен подавлять вирус гриппа.



Аллицин, который есть в чесноке, является бактерицидным средством, поэтому во время эпидемий простуд и гриппа можно в доме раскладывать очищенные зубчики. Это поможет уберечься от заболевания. В чесноке содержится 25% углеводов, 7% белков, 20% сахаров, азотистые вещества, эфирные масла. Именно благодаря такому количеству полезных веществ и витаминов чеснок способен помочь даже при свинцовом отравлении.

Он улучшает производительность клеток мозга, помогает при лечении гипертонии, атеросклероза, нормализует холестерин, является противотромбозным средством, выводит шлаки и замедляет процессы старения, снижает риск инфаркта и инсульта, улучшает иммунитет. Если часто употреблять чеснок, то можно обезопасить себя от возникновения злокачественных образований. Чтобы почувствовать положительные изменения в собственном организме нужно в течение нескольких месяцев есть около 5 зубчиков чеснока в день. Такое чесночное лечение даст достаточно заметные результаты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний у чеснока не так уж и много, но они есть. Желательно не употреблять чеснок людям с почечными проблемами, заболеваниями желудка, язвами, желчнокаменной болезнью. Бывают и случаи аллергии на чеснок, но они достаточно редки. При обострениях гастритов тоже врачи рекомендуют удержаться от употребления чеснока и чесночных приправ. Не стоит есть за раз очень много чеснока в любом его виде, это грозит болями в желудке, изжогой.

СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ

Чеснок можно консервировать по-разному, выберите свой способ сохранения полезных витаминов. Можно сохранять его на зиму целыми головками, зубчиками или использовать для консервации только стрелки. Чеснок квасят, маринуют, солят, сохраняют почти в свежем виде в консервирующих растворах. Можно консервировать и готовую чесночную приправу, измельченные зубчики с зеленью, солью и перцем в вине или уксусе.

Зубчики чеснока достаточно долго сохраняются в обычном рафинированном подсолнечном масле. Это удобно для приготовления различных блюд. Делать такую заготовку очень просто: масло прокаливают, остужают и заливают им зубчики чеснока. Можно сразу добавлять соль и специи, а можно хранить зубчики в первозданном виде. Вкусной получается консервация и из стрелок чеснока. Их, как и сам чеснок, солят, маринуют, квасят. К чесноку во время консервации можно добавить зелень, тогда у вас будет готовая приправа для супов и других блюд.

ПРАВИЛА КОНСЕРВАЦИИ

Для консервирования выбирают только твердые, сочные, свежие головки чеснока. Мягкий, неароматный чеснок лучше вообще не использовать для приготовления каких-либо блюд. Выбирайте зрелый чеснок, иначе при консервации он поменяет свой цвет на синий или зеленый. То же самое может произойти с сортом красного чеснока. Однако это никак не отразится на полезных свойствах или вкусе. Если вы хотите получить чеснок красного цвета, то выбирайте рецепты консервирования со свеклой.

Если у вас очень крупные головки, то чтобы их проще разделать и снять кожицу с зубчиков, чеснок можно пробланшировать. Положите головку в кипящую воду на 20 секунд, а затем переложите в холодную воду. Когда вы готовите маринад, то делайте его в стеклянной, тефлоновой, керамической кастрюле. Если выберите медную посуду, то чеснок в ней станет зеленого или синего цвета. После того как ваша консервация готова, обязательно убедитесь в том, что крышки герметично закрыты. Для этого нажмите в центре банки пальцем и прислушайтесь: если крышка хлопает или постукивает, значит, эта банка не герметична и чеснок в ней долго храниться не будет. Такую банку лучше держать в холодильнике и съесть в первую очередь.

Очень важно качественно стерилизовать банки. Это можно делать не только при помощи пара и кипятка, но и в микроволновой печи. Крышки тоже нужно ошпаривать кипятком. А вот стерилизовать уже готовые банки с чесноком нельзя, иначе вы рискуете получить в результате мягкий и безвкусный чеснок.

МАРИНОВАННЫЙ ЧЕСНОК

Ингредиенты:

Чеснок - 500 гр

Сахар - 2 ст. л.

Соль крупная - 1 ст. л.

Лавровый лист - 3 шт.

Черный перец - 10 горошин

Сушеная гвоздика - 2 шт.

Уксус 9 % - 70 мл

Семена укропа - по вкусу

Вода

Способ приготовления:

Чеснок моем и очищаем от шелухи, промываем под холодной водой зубчики в дуршлаге. Банки моем и стерилизуем удобным способом. Чеснок раскладываем по банкам.

Готовим маринад: кипятим воду, засыпаем в нее сахар, соль, все приправы и, помешивая, ждем пока все растворится в кипятке. Вливаем уксус и снимаем с огня. Заливаем маринад в банки с чесноком и закатываем крышками.