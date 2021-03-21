Домашнее печенье на сметане «Тюльпан»

По календарю уже весна, но за окном пока этого не заметно. А так хочется увидеть молодую зелень и почувствовать аромат распустившихся цветов. Пока другие довольствуются тюльпанами из магазинов, я решила создать свой букет. И не простой, а съедобный. Поможет мне в этом домашнее печенье на сметане.

Работать с тестом одно удовольствие. Оно нежное и податливое, что позволяет завернуть в него любую густую начинку. Помимо повидла можно использовать измельченные орехи и сухофрукты, вареное сгущенное молоко и шоколад. Выглядит печенье «Тюльпан» очень оригинально. Получится еще эффектнее, если в тесто добавить пищевой краситель или покрыть готовую выпечку цветной глазурью. Чем вам не вариант для подарка.

Ингредиенты

Пшеничная мука 320 г Сахар 50 г Сливочное масло 110 г Сметана 130 г Яичный желток 1 шт. Ванилин 0,5 г Разрыхлитель 1 ч. л. Повидло по вкусу Соль 1 щеп.

Приготовление

Просейте муку и смешайте ее с солью, ванилином, сахаром и разрыхлителем. Добавьте охлажденное масло и перетрите руками в крошку. Добавьте желток и сметану. Замесите эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Охлажденное тесто разрежьте на одинаковые кусочки весом примерно 40 г. Скатайте их в шарики, а затем раскатайте скалкой в круглую лепешку. Сделайте ножом надрез от центра к краю. Выложите немного начинки вдоль разреза с одной стороны. Оберните ее тестом, слегка прижмите руками и сверните по кругу в небольшой конус. Дно аккуратно запечатайте, чтобы закрыть начинку. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и уберите в холодильник на 15 минут. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–22 минут.

Бутоны из теста за это время красиво подрумянятся. Выложите выпечку на тарелку или поднос и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Печенье в форме тюльпанов создаст в вашем доме весеннее настроение и украсит любой праздничный стол.