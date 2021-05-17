7 вегетарианских рецептов для ужина

Устраивать один или два раза в неделю вегетарианские дни очень полезно для здоровья. Продукты животного происхождения, в отличие от растительных, тяжелее усваиваются и дольше перевариваются, поэтому желудку хорошо иногда давать отдых в виде легких ужинов без мяса или птицы.

Не стоит думать, что вегетарианские блюда готовят исключительно из одних овощей. Поле для кулинарных экспериментов остается довольно широким, ведь растительный рацион включает бобовые, грибы, соевые и даже молочные продукты.

Смотрите идеи интересных вегетарианских блюд в нашей статье.

Нут с помидорами и сладким перцем

Бобовые содержат большое количество растительного белка и считаются почти полноценным заменителем мяса, поэтому блюда с нутом, фасолью или чечевицей — основные составляющие вегетарианского меню.

Ингредиенты:

нут — 150 г

перец болгарский — 1 шт.

помидоры — 3 шт.

масло растительное — 50 мл

чеснок — 2 зубчика

лук репчатый — 1 шт.

перец чили — 1 шт.

смесь сухих трав — 1 ст. л.

карри — 1 ч. л.

зеленый лук для подачи — 2 пера

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно нут залейте водой и оставьте на ночь. Нут еще раз промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и варите около 45–60 минут (проверьте время приготовления в инструкции, указанной на упаковке). За 5 минут до готовности посолите нут. Репчатый лук, болгарский перец и чили нарежьте кубиками. Чеснок мелко порубите. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите нарезанные овощи и тушите около 10 минут. Помидоры нарежьте средними дольками. Добавьте в сковороду. Всыпьте сухие травы, карии и посолите. Тушите около 5 минут. Выложите в сковороду сваренный нут, перемешайте и тушите 5 минут. Готовое блюдо украсьте нарезанные зеленым луком. По желанию подавайте к нуту сметанно-чесночный соус.

«Рис» из цветной капусты с кукурузой и горошком

Такой необычный способ приготовления цветной капусты в последнее время популярен во многих вегетарианских кафе. Блюдо получается низкокалорийным, так что отлично подойдет для разгрузочного дня.

Если берете консервированные кукурузу и зеленый горошек, добавляйте их в самом конце вместе с цветной капустой.

Ингредиенты:

цветная капуста — 350 г

кукуруза замороженная — 50 г

зеленый горошек замороженный — 50 г

морковь — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

соус соевый — 2 ст. л.

масло растительное — 2 ст. л.

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разделите цветную капусту на соцветия и измельчите в блендере или кухонном комбайне. У вас получится «рис» из цветной капусты. Морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок мелко порубите. На сковороде в растительном масле обжарьте чеснок и морковь до мягкости. Добавьте замороженные горошек и кукурузу. Тушите около 5 минут. Добавьте «рис» из цветной капусты, влейте соевый соус, поперчите. Тушите овощи на медленном огне около 3 минут. Легкий вегетарианский ужин готов!

Кольраби, фаршированная грибами и овощами

Фаршированные овощи помогут привнести разнообразие в вегетарианский рацион. Наполнить вкусным содержимым можно баклажаны, цукини, перцы или помидоры. Вариаций начинок масса.

Предлагаем небанальный рецепт кольраби, фаршированной грибами и запеченной в духовке. Если нет духовки, потушите капустные бочонки в кастрюле в томатном или сливочном соусе.

Ингредиенты:

кольраби — 3 шт.

шампиньоны — 250 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

зеленый лук — 2 пера

петрушка — 1 веточка

орегано — 1 щепотка

растительное масло — 30 мл

сливочное масло — 30 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Кольраби очистите, срежьте верхушки. Ножом вытащите сердцевину, оставляя стенки толщиной около 1 см. Получившиеся заготовки опустите в горячую подсоленную воду на 5–7 минут. Затем вытащите на сито и дайте капусте немного обсохнуть. Грибы нарежьте мелкими кубиками. Лук, морковь и кусочки сердцевины кольраби мелко порубите. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи. Добавьте грибы, посолите, поперчите. Всыпьте орегано. Тушите до готовности грибов. Кочаны кольраби смажьте сливочным маслом и нафаршируйте получившейся начинкой. Выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом, и запекайте около 30 минут или до мягкости кольраби. Подавайте, украсив петрушкой и рубленым зеленым луком.

Паста алла норма

Это традиционное блюдо сицилийской кухни — находка для вегетарианцев. Если нет возможности купить пассату, ее легко приготовить дома. Вместо твердого сыра иногда берут мягкий рассольный сыр.

Ингредиенты:

пенне — 200 г

баклажаны — 1 шт.

помидоры протертые пассата — 400 г

чеснок — 3 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

сыр твердый — 1 горсть

базилик — 1 веточка для украшения

орегано сушеный — по вкусу

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажан нарежьте кубиками. Чеснок мелко порубите. На сковороде с оливковым маслом обжарьте чеснок. Добавьте баклажан и тушите почти до готовности. Отварите пасту до состояния альденте в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. В сковороду к баклажанам добавьте протертые помидоры, орегано, соль и перец. Тушите около 5 минут. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды от пасты. Готовую пасту откиньте на дуршлаг, добавьте в сковороду к овощам и тушите еще 1 минуту. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тертым твердым сыром. При желании украсьте веточкой базилика. Приятного аппетита!

Шампиньоны в кляре без яиц

Грибы — сытный продукт. Приверженцы растительного питания часто добавляют их в некоторые традиционные блюда вместо мяса, например, в мусаку, лазанью, пастуший пирог. Мы же предлагаем вариант вегетарианской грибной закуски — шампиньоны в кляре без яиц.

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г

мука пшеничная — 170 г

вода — 120 мл

сухари панировочные — 120 г

масло растительное — 200 мл

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте кляр. Смешайте венчиком воду с мукой, солью и перцем до консистенции густой сметаны. Муки и воды может понадобиться чуть больше или меньше. Кляр должен получиться без комочков. Шампиньоны промойте и опустите в кастрюлю с кипящей водой. Проварите 3 минуты. Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Затем обсушите бумажным полотенцем. Обмакните грибы в кляре, а затем обваляйте в сухарях. В сотейнике разогрейте растительное масло. Опустите в кипящее масло шампиньоны в панировке и обжаривайте около 3 минут. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жиры. Подавайте шампиньоны с любимым соусом.

Вегетарианский бургер со свекольной котлетой

Вегетарианские котлеты часто делают из бобовых, а их овощные вариации встречаются гораздо реже. Исправим эту несправедливость и приготовим бургеры с яркой свекольной котлетой!

Ингредиенты:

Основные:

цельнозерновые булочки для бургеров — 2 шт.

красный лук — 0,5 шт.

листья мангольда и шпината — 1 пучок

авокадо — 0,5 шт.

помидоры — 1 шт.

кипяток — 0,5 стакана

сахар — 1 ч. л.

уксус — 2 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

Для свекольной котлеты:

свекла запеченная или отварная — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

кинза — 1 веточка

манная крупа — 50 г

панировочные сухари — 50 г

растительное масло — 50 мл

грецкие орехи — 1 горсть

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте котлеты. Снимите кожуру со свеклы. Нарежьте корнеплод крупными ломтиками и выложите в чашу блендера или комбайна. Добавьте очищенный чеснок, кинзу, грецкие орехи. Измельчите все. Затем посолите, поперчите и добавьте манную крупу. Сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях. На сковороде с растительным маслом обжарьте свекольные котлеты с обеих сторон в течение 2 минут. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками, красный лук — тонкими кольцами, помидоры — кружками. Мангольд и шпинат промойте и обсушите. В тарелку налейте горячую воду, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте. Выложите кольца лука и оставьте мариноваться на 10 минут. Соберите бургеры. Булочки разрежьте пополам. На одну половину выложите немного зелени, положите котлету, сверху — ломтики авокадо, помидоры и кольца лука. Положите мангольд и накройте второй половиной. Котлета получается очень сочной, поэтому соус не обязателен, но по желанию можно смазать булочки хумусом.

Боул с тофу, рисом и овощами

Рис и тофу — базовая основа, которую удобно дополнять самыми разными овощами. К авокадо и огурцу подойдут также краснокочанная капуста, редис или болгарский перец. Вместо кунжута попробуйте добавить обжаренные орехи кешью.

Ингредиенты:

твердый тофу — 400 г

огурец — 1 шт.

авокадо — 1 шт.

рис — 150 г

семена кунжута — 1 ст. л.

петрушка — 1 веточка

соевый соус — 50 мл

крахмал — 3 ст. л.

сок лайма — 1 ст. л.

масло кунжутное — 1 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

имбирь — 1 кусочек

нори — 1 лист

Способ приготовления: