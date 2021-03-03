10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Разнообразная сладкая и несладкая выпечка с начинками и без. Вы будете готовить её снова и снова.
1. Постный заливной дрожжевой пирог с капустой и грибами
Ингредиенты
- 260 г муки;
- соль — по вкусу;
- 3 чайные ложки сахара + для смазывания;
- 1 чайная ложка сухих дрожжей;
- 250 мл воды;
- 3 столовые ложки растительного масла + для обжаривания и смазывания;
- 450 г капусты;
- 1 небольшая морковь;
- 2 луковицы;
- 200 г шампиньонов;
- несколько веточек укропа или петрушки;
- несколько столовых ложек воды;
- горсть семян кунжута или льна.
Приготовление
Соедините муку, ½ чайной ложки соли, две ложки сахара и дрожжи. Смешайте подогретую воду с маслом, влейте в мучную смесь и сделайте массу однородной. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 20–30 минут. Тесто будет густоватым.
Тонко нашинкуйте капусту, натрите морковь на мелкой тёрке, нарежьте лук и шампиньоны небольшими кубиками. Посыпанную солью и ложкой сахара капусту помните руками, чтобы она стала мягкой.
Обжарьте лук на разогретом масле до прозрачности. Добавьте к нему морковь и готовьте до мягкости овощей. Смешайте зажарку с капустой. Затем обжарьте грибы до золотистого цвета. Добавьте их к капусте вместе с рубленой зеленью, посолите и перемешайте.
Смажьте маслом форму для выпечки и распределите половину теста. Сверху выложите начинку и покройте её второй половиной теста. Разведите в воде сахар, сделав сладкий раствор, и смажьте им пирог. Посыпьте его семенами кунжута или льна.
Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке примерно 1 час. Проверьте готовность, проткнув пирог зубочисткой: на ней не должно быть сырого теста.
2. Постный пирог с картошкой
Ингредиенты
- соль — по вкусу;
- 150 мл воды;
- 100 мл + 1 столовая ложка растительного масла;
- 1 чайная ложка томатной пасты;
- 270 г муки + для посыпки;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- 500 г картофеля;
- 1 луковица;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько веточек укропа.
Приготовление
Взбейте венчиком ½ чайной ложки соли, 100 мл воды, 100 мл масла и томатную пасту. Просейте половину муки вместе с разрыхлителем, добавьте в подготовленную массу и перемешайте.
Остальную просеянную муку высыпьте на стол, выложите тесто и вмесите в него всю муку. Упакуйте тесто в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.
Нарежьте сырую картошку и лук мелкими кубиками. Добавьте к ним ложку масла, соль, перец и измельчённый укроп и перемешайте.
Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите его на две части. Один кусок должен быть немного больше другого. Раскатайте большую часть круглым пластом и выложите в форму, предварительно застелив дно бумагой для выпечки.
Сформируйте из теста бортики и выложите начинку. Раскатайте оставшееся тесто, покройте начинку и скрепите края пластов. В середине сделайте отверстие для выхода пара.
Выпекайте пирог при температуре 180 °C примерно 1 час. Через 20 минут от начала приготовления влейте в отверстие на тесте 50 мл подсоленной тёплой воды. Так пирог будет сочнее. Готовность определяйте по мягкости картофеля.
3. Постный тёртый пирог с вареньем
Ингредиенты
- 180 г сахара;
- 160 мл воды;
- 120 мл растительного масла;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 500 г муки;
- 400–450 г очень густого варенья.
Приготовление
Соедините сахар, воду и масло. Добавьте соль, ванилин и разрыхлитель и тщательно перемешайте. Порционно всыпьте муку и замесите тесто.
Отрежьте от него треть, разделите эту часть на несколько шариков и уберите в морозилку на 20 минут. Оставшееся тесто на 20 минут поместите в холодильник.
Застелите дно формы бумагой для выпечки. Распределите часть теста из холодильника по дну формы и сделайте небольшие бортики. Сверху выложите варенье и посыпьте тестом из морозилки, натёртым на крупной тёрке.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут. Готовое блюдо полностью остудите.
4. Открытый постный пирог с яблоками
Ингредиенты
Для теста:
- 300 г муки;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 100 мл растительного масла;
- 80–100 мл воды.
Для начинки:
- 5–6 яблок;
- 50 г белого сахара;
- 20 г коричневого сахара;
- 2–3 чайные ложки лимонного сока;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление
Соедините муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте масло, перемешайте и перетрите массу руками. Понемногу добавляйте воду, замешивая мягкое тесто. Сформируйте из него шар, выложите в миску, прикройте полотенцем и оставьте, пока готовите начинку.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевин и нарежьте крупными дольками. В сковороду, пригодную для духовки, всыпьте оба вида сахара. Добавьте лимонный сок и, постоянно помешивая, доведите до кипения на слабом огне.
Всыпьте в карамель корицу и перемешайте. Затем влейте масло и перемешайте ещё раз. Выложите в сковороду яблоки округлой стороной вниз, плотно прижимая друг к другу. Готовьте ещё 5 минут, а затем снимите с огня.
Раскатайте тесто круглым пластом, покройте им яблоки и ложкой загните края теста внутрь. Сверху сделайте вилкой несколько надколов.
Поставьте будущий пирог в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Сразу после приготовления накройте сковороду блюдом и переверните на него выпечку.
5. Постный влажный шоколадный пирог
Ингредиенты
- 240 г муки;
- 200 г сахара;
- 4 столовые ложки какао-порошка;
- 1 чайная ложка соды;
- щепотка ванилина;
- ½ чайной ложки соли;
- 250 мл воды;
- 1 столовая ложка уксуса 9%;
- 5 столовых ложек растительного масла + для смазывания.
Приготовление
Соедините муку, сахар, какао, соду, ванилин и соль. Влейте холодную воду, уксус и масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Смажьте маслом форму для выпечки и выложите туда тесто. Выпекайте пирог при температуре 180 °C 30–40 минут.
6. Постный морковный пирог с орехами
Ингредиенты
- 100 г грецких орехов;
- 8 столовых ложек растительного масла + для смазывания;
- 150 г сахара;
- 200 мл персикового сока с мякотью;
- 150 г моркови;
- 150 г муки;
- ½ чайной ложки соды;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина.
Приготовление
Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде, затем порубите их ножом или немного пробейте в блендере. Смешайте масло с сахаром. Добавьте сок, морковь, натёртую на крупной тёрке, и орехи и перемешайте.
Дополните массу мукой, содой (погасив её лимонным соком), солью и ванилином. Тщательно перемешайте тесто и перелейте в форму, смазанную маслом.
Выпекайте пирог при температуре 200 °C около 40 минут. Затем полностью остудите его.
7. Апельсиновый постный пирог
Ингредиенты
- 150 мл свежевыжатого апельсинового сока;
- 130–150 г сахара;
- 150 мл растительного масла + для смазывания;
- 2 чайные ложки тёртой апельсиновой цедры;
- 30 мл яблочного уксуса;
- 300 г муки;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка соды;
- 2 столовые ложки воды.
Приготовление
Взбейте миксером апельсиновый сок, сахар, масло и цедру. Сахар должен раствориться. Продолжая взбивать, добавьте уксус, а затем — смесь просеянной муки и соли. Соедините соду с водой, вылейте в тесто и тщательно перемешайте.
Застелите форму пергаментом и смажьте маслом. Выложите туда тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Чтобы проверить готовность пирога, воткните в него зубочистку: она должна выйти чистой. Извлечённую из духовки выпечку полностью остудите.
8. Постный пирог с яблоками на яблочном соке
Ингредиенты
- 150 г сахара;
- 200 мл яблочного сока;
- 100 мл растительного масла + для смазывания;
- 260–330 г муки;
- 1 столовая ложка разрыхлителя;
- 2 яблока;
- горсть клюквы или других ягод — опционально.
Приготовление
Растворите сахар в яблочном соке. Влейте масло и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель и доведите до однородной консистенции. Тесто будет жидковатым.
Разрежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевины. Каждую часть разделите на тонкие дольки. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выложите сверху яблоки, слегка вдавив их. Можно посыпать тесто ягодами.
Выпекайте пирог при температуре 180 °C в течение 30–40 минут. Готовность проверьте с помощью зубочистки: она должна остаться сухой.
9. Постный пряный чайный пирог с черносливом
Ингредиенты
- 75 мл растительного масла + для смазывания;
- 80 г сахара;
- 3 столовые ложки мёда;
- 130–150 мл крепкого чёрного чая;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 чайная ложка молотого имбиря;
- 1½ чайной ложки корицы;
- 150 г муки + для обваливания;
- 80 г чернослива.
Приготовление
В кастрюле соедините масло, сахар и мёд, поставьте на умеренный огонь и варите, помешивая, пока не растворятся мёд и сахар. Немного остудите массу, добавьте чай и соду и перемешайте.
Всыпьте имбирь и корицу. Постепенно добавляйте муку, стараясь добиться однородной консистенции. Разрежьте чернослив на несколько частей, слегка обваляйте в муке, выложите в тесто и перемешайте.
Смажьте маслом форму для выпечки и перелейте туда тесто. Выпекайте при температуре 150 °C примерно 1 час. Прежде чем доставать пирог из формы, остудите его.
10. Постный насыпной пирог с яблоками
Ингредиенты
- 5 очень сочных яблок;
- ванильный сахар — по вкусу;
- 1 чайная ложка соевого соуса;
- 160 г муки;
- 150 г сахара;
- 200 г манной крупы;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- ½ чайной ложки корицы;
- 150 мл растительного масла.
Приготовление
Натрите очищенные яблоки на крупной тёрке, добавьте ванильный сахар и соевый соус и перемешайте. Соус придаст фруктам пикантный лёгкий солоноватый вкус. Если боитесь экспериментировать, добавьте вместо него щепотку соли.
Соедините муку, сахар, манку, разрыхлитель и корицу. Выложите в форму треть сухой смеси, сверху распределите половину яблок. Повторите слои. Последним слоем должна быть сухая смесь. Полейте её сверху маслом.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут. Затем он должен полностью остыть, чтобы все слои хорошенько пропитались. Лучше всего оставить выпечку в холодильнике на ночь или на несколько часов.
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