БУДЕТ ВКУСНО!

129 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

304

Разнообразная сладкая и несладкая выпечка с начинками и без. Вы будете готовить её снова и снова.

1. Постный заливной дрожжевой пирог с капустой и грибами

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 260 г муки;
  • соль — по вкусу;
  • 3 чайные ложки сахара + для смазывания;
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей;
  • 250 мл воды;
  • 3 столовые ложки растительного масла + для обжаривания и смазывания;
  • 450 г капусты;
  • 1 небольшая морковь;
  • 2 луковицы;
  • 200 г шампиньонов;
  • несколько веточек укропа или петрушки;
  • несколько столовых ложек воды;
  • горсть семян кунжута или льна.

Приготовление

Соедините муку, ½ чайной ложки соли, две ложки сахара и дрожжи. Смешайте подогретую воду с маслом, влейте в мучную смесь и сделайте массу однородной. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 20–30 минут. Тесто будет густоватым.

Тонко нашинкуйте капусту, натрите морковь на мелкой тёрке, нарежьте лук и шампиньоны небольшими кубиками. Посыпанную солью и ложкой сахара капусту помните руками, чтобы она стала мягкой.

Обжарьте лук на разогретом масле до прозрачности. Добавьте к нему морковь и готовьте до мягкости овощей. Смешайте зажарку с капустой. Затем обжарьте грибы до золотистого цвета. Добавьте их к капусте вместе с рубленой зеленью, посолите и перемешайте.

Смажьте маслом форму для выпечки и распределите половину теста. Сверху выложите начинку и покройте её второй половиной теста. Разведите в воде сахар, сделав сладкий раствор, и смажьте им пирог. Посыпьте его семенами кунжута или льна.

Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке примерно 1 час. Проверьте готовность, проткнув пирог зубочисткой: на ней не должно быть сырого теста.

2. Постный пирог с картошкой

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • соль — по вкусу;
  • 150 мл воды;
  • 100 мл + 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 чайная ложка томатной пасты;
  • 270 г муки + для посыпки;
  • ½ чайной ложки разрыхлителя;
  • 500 г картофеля;
  • 1 луковица;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • несколько веточек укропа.

Приготовление

Взбейте венчиком ½ чайной ложки соли, 100 мл воды, 100 мл масла и томатную пасту. Просейте половину муки вместе с разрыхлителем, добавьте в подготовленную массу и перемешайте.

Остальную просеянную муку высыпьте на стол, выложите тесто и вмесите в него всю муку. Упакуйте тесто в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.

Нарежьте сырую картошку и лук мелкими кубиками. Добавьте к ним ложку масла, соль, перец и измельчённый укроп и перемешайте.

Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите его на две части. Один кусок должен быть немного больше другого. Раскатайте большую часть круглым пластом и выложите в форму, предварительно застелив дно бумагой для выпечки.

Сформируйте из теста бортики и выложите начинку. Раскатайте оставшееся тесто, покройте начинку и скрепите края пластов. В середине сделайте отверстие для выхода пара.

Выпекайте пирог при температуре 180 °C примерно 1 час. Через 20 минут от начала приготовления влейте в отверстие на тесте 50 мл подсоленной тёплой воды. Так пирог будет сочнее. Готовность определяйте по мягкости картофеля.

3. Постный тёртый пирог с вареньем

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 180 г сахара;
  • 160 мл воды;
  • 120 мл растительного масла;
  • щепотка соли;
  • щепотка ванилина;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 500 г муки;
  • 400–450 г очень густого варенья.

Приготовление

Соедините сахар, воду и масло. Добавьте соль, ванилин и разрыхлитель и тщательно перемешайте. Порционно всыпьте муку и замесите тесто.

Отрежьте от него треть, разделите эту часть на несколько шариков и уберите в морозилку на 20 минут. Оставшееся тесто на 20 минут поместите в холодильник.

Застелите дно формы бумагой для выпечки. Распределите часть теста из холодильника по дну формы и сделайте небольшие бортики. Сверху выложите варенье и посыпьте тестом из морозилки, натёртым на крупной тёрке.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут. Готовое блюдо полностью остудите.

4. Открытый постный пирог с яблоками

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

Для теста:

  • 300 г муки;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 100 мл растительного масла;
  • 80–100 мл воды.

Для начинки:

  • 5–6 яблок;
  • 50 г белого сахара;
  • 20 г коричневого сахара;
  • 2–3 чайные ложки лимонного сока;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Соедините муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте масло, перемешайте и перетрите массу руками. Понемногу добавляйте воду, замешивая мягкое тесто. Сформируйте из него шар, выложите в миску, прикройте полотенцем и оставьте, пока готовите начинку.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевин и нарежьте крупными дольками. В сковороду, пригодную для духовки, всыпьте оба вида сахара. Добавьте лимонный сок и, постоянно помешивая, доведите до кипения на слабом огне.

Всыпьте в карамель корицу и перемешайте. Затем влейте масло и перемешайте ещё раз. Выложите в сковороду яблоки округлой стороной вниз, плотно прижимая друг к другу. Готовьте ещё 5 минут, а затем снимите с огня.

Раскатайте тесто круглым пластом, покройте им яблоки и ложкой загните края теста внутрь. Сверху сделайте вилкой несколько надколов.

Поставьте будущий пирог в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Сразу после приготовления накройте сковороду блюдом и переверните на него выпечку.

5. Постный влажный шоколадный пирог

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 240 г муки;
  • 200 г сахара;
  • 4 столовые ложки какао-порошка;
  • 1 чайная ложка соды;
  • щепотка ванилина;
  • ½ чайной ложки соли;
  • 250 мл воды;
  • 1 столовая ложка уксуса 9%;
  • 5 столовых ложек растительного масла + для смазывания.

Приготовление

Соедините муку, сахар, какао, соду, ванилин и соль. Влейте холодную воду, уксус и масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Смажьте маслом форму для выпечки и выложите туда тесто. Выпекайте пирог при температуре 180 °C 30–40 минут.

6. Постный морковный пирог с орехами

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 100 г грецких орехов;
  • 8 столовых ложек растительного масла + для смазывания;
  • 150 г сахара;
  • 200 мл персикового сока с мякотью;
  • 150 г моркови;
  • 150 г муки;
  • ½ чайной ложки соды;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • щепотка соли;
  • щепотка ванилина.

Приготовление

Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде, затем порубите их ножом или немного пробейте в блендере. Смешайте масло с сахаром. Добавьте сок, морковь, натёртую на крупной тёрке, и орехи и перемешайте.

Дополните массу мукой, содой (погасив её лимонным соком), солью и ванилином. Тщательно перемешайте тесто и перелейте в форму, смазанную маслом.

Выпекайте пирог при температуре 200 °C около 40 минут. Затем полностью остудите его.

7. Апельсиновый постный пирог

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 150 мл свежевыжатого апельсинового сока;
  • 130–150 г сахара;
  • 150 мл растительного масла + для смазывания;
  • 2 чайные ложки тёртой апельсиновой цедры;
  • 30 мл яблочного уксуса;
  • 300 г муки;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 2 столовые ложки воды.

Приготовление

Взбейте миксером апельсиновый сок, сахар, масло и цедру. Сахар должен раствориться. Продолжая взбивать, добавьте уксус, а затем — смесь просеянной муки и соли. Соедините соду с водой, вылейте в тесто и тщательно перемешайте.

Застелите форму пергаментом и смажьте маслом. Выложите туда тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Чтобы проверить готовность пирога, воткните в него зубочистку: она должна выйти чистой. Извлечённую из духовки выпечку полностью остудите.

8. Постный пирог с яблоками на яблочном соке

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 150 г сахара;
  • 200 мл яблочного сока;
  • 100 мл растительного масла + для смазывания;
  • 260–330 г муки;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя;
  • 2 яблока;
  • горсть клюквы или других ягод — опционально.

Приготовление

Растворите сахар в яблочном соке. Влейте масло и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель и доведите до однородной консистенции. Тесто будет жидковатым.

Разрежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевины. Каждую часть разделите на тонкие дольки. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выложите сверху яблоки, слегка вдавив их. Можно посыпать тесто ягодами.

Выпекайте пирог при температуре 180 °C в течение 30–40 минут. Готовность проверьте с помощью зубочистки: она должна остаться сухой.

9. Постный пряный чайный пирог с черносливом

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 75 мл растительного масла + для смазывания;
  • 80 г сахара;
  • 3 столовые ложки мёда;
  • 130–150 мл крепкого чёрного чая;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 1 чайная ложка молотого имбиря;
  • 1½ чайной ложки корицы;
  • 150 г муки + для обваливания;
  • 80 г чернослива.

Приготовление

В кастрюле соедините масло, сахар и мёд, поставьте на умеренный огонь и варите, помешивая, пока не растворятся мёд и сахар. Немного остудите массу, добавьте чай и соду и перемешайте.

Всыпьте имбирь и корицу. Постепенно добавляйте муку, стараясь добиться однородной консистенции. Разрежьте чернослив на несколько частей, слегка обваляйте в муке, выложите в тесто и перемешайте.

Смажьте маслом форму для выпечки и перелейте туда тесто. Выпекайте при температуре 150 °C примерно 1 час. Прежде чем доставать пирог из формы, остудите его.

10. Постный насыпной пирог с яблоками

10 постных пирогов с яблоками, вареньем, капустой, картошкой и не только

Ингредиенты

  • 5 очень сочных яблок;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • 1 чайная ложка соевого соуса;
  • 160 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 200 г манной крупы;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • ½ чайной ложки корицы;
  • 150 мл растительного масла.

Приготовление

Натрите очищенные яблоки на крупной тёрке, добавьте ванильный сахар и соевый соус и перемешайте. Соус придаст фруктам пикантный лёгкий солоноватый вкус. Если боитесь экспериментировать, добавьте вместо него щепотку соли.

Соедините муку, сахар, манку, разрыхлитель и корицу. Выложите в форму треть сухой смеси, сверху распределите половину яблок. Повторите слои. Последним слоем должна быть сухая смесь. Полейте её сверху маслом.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут. Затем он должен полностью остыть, чтобы все слои хорошенько пропитались. Лучше всего оставить выпечку в холодильнике на ночь или на несколько часов.

 

 

Ссылка на первоисточник
рецептывыпечка
Обсудить

Картина дня

наверх