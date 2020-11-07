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Свекольный хумус – отличная закуска к празднику

Свекольный хумус – отличная закуска к празднику

Свекольный хумус – отличная закуска к праздничному столу, которая может быть подана в качестве самостоятельного блюда, стать идеальным дополнением к чипсам из лаваша, нарезанному кружочками свежему огурцу или ломтикам сельдерея, а также к хрустящим тостам с козьим сыром.

Общее время приготовления: 10 минут (плюс еще 35 минут — на варку свеклы)
Выход: около 400 г свекольного хумуса
Ингредиенты: 

  • 300 г вареной свеклы (4 средние свеклы) - очистить и нарезать кубиками
  • 2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
  • 5 ст. л. лимонного сока
  • 1 небольшой зубчик чеснока - нарезать
  • 1 ст. л. молотого тмина
  • 1 ст. л. лимонной цедры (от 2-х лимонов)
  • Морская соль и свежесмолотый черный перец - по вкусу

Приготовление: 

Поместите все ингредиенты в чашу кухонного комбайна (или блендера) и взбейте до однородной консистенции. Попробуйте свекольную закуску и при необходимости скорректируйте приправы по вашему вкусу.

Охладите готовый свекольный хумус перед подачей, храните в холодильнике до 3-х дней или заморозьте для более длительного хранения.

 

 

 

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