Свекольный хумус – отличная закуска к празднику

Свекольный хумус – отличная закуска к праздничному столу, которая может быть подана в качестве самостоятельного блюда, стать идеальным дополнением к чипсам из лаваша, нарезанному кружочками свежему огурцу или ломтикам сельдерея, а также к хрустящим тостам с козьим сыром.
Общее время приготовления: 10 минут (плюс еще 35 минут — на варку свеклы)
Общее время приготовления: 10 минут (плюс еще 35 минут — на варку свеклы)
Выход: около 400 г свекольного хумуса
Ингредиенты:
- 300 г вареной свеклы (4 средние свеклы) - очистить и нарезать кубиками
- 2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
- 5 ст. л. лимонного сока
- 1 небольшой зубчик чеснока - нарезать
- 1 ст. л. молотого тмина
- 1 ст. л. лимонной цедры (от 2-х лимонов)
- Морская соль и свежесмолотый черный перец - по вкусу
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в чашу кухонного комбайна (или блендера) и взбейте до однородной консистенции. Попробуйте свекольную закуску и при необходимости скорректируйте приправы по вашему вкусу.
Охладите готовый свекольный хумус перед подачей, храните в холодильнике до 3-х дней или заморозьте для более длительного хранения.
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