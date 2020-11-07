Свекольный хумус – отличная закуска к празднику

Свекольный хумус – отличная закуска к праздничному столу, которая может быть подана в качестве самостоятельного блюда, стать идеальным дополнением к чипсам из лаваша, нарезанному кружочками свежему огурцу или ломтикам сельдерея, а также к хрустящим тостам с козьим сыром.

Общее время приготовления: 10 минут (плюс еще 35 минут — на варку свеклы)

Выход: около 400 г свекольного хумуса

Ингредиенты:

300 г вареной свеклы (4 средние свеклы) - очистить и нарезать кубиками

2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)

5 ст. л. лимонного сока

1 небольшой зубчик чеснока - нарезать

1 ст. л. молотого тмина

1 ст. л. лимонной цедры (от 2-х лимонов)

Морская соль и свежесмолотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в чашу кухонного комбайна (или блендера) и взбейте до однородной консистенции. Попробуйте свекольную закуску и при необходимости скорректируйте приправы по вашему вкусу.

Охладите готовый свекольный хумус перед подачей, храните в холодильнике до 3-х дней или заморозьте для более длительного хранения.