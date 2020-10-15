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Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)

Сегодня у меня сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца). Тесто буду готовить на кефире, благодаря чему основа для пиццы получится тоненькой и вкусной. Это тесто для пиццы мне очень нравится, считаю рецепт удачным.

На приготовление такой пиццы вы потратите всего 25 минут, ведь все очень быстро и просто, а получается вкуснее, чем в пиццерии.

Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)

Ингредиенты:

  • Сметана (10-15%) – 100 мл
  • Мука – 200 г
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Моцарелла – 100 г
  • Помидоры – 4-5 шт. (небольшие)
  • Базилик – несколько листиков
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Как приготовить сырную пиццу:

  • 1.В муку всыпаем соль, сахар, соду, погашенную уксусом или лимонным соком.
  • 2.Добавляем сметану и замешиваем крутое тесто.
  • 3.Готовим начинку: нарезаем кружочками помидоры.
  • 4.Натираем на крупной терке 2 вида сыра.
  • 5.Измельчаем листья базилика (если не любите, можете не использовать).
  • 6.Тесто раскатываем тонко скалкой по диаметру формы. У меня форма 28 см.
  • 7.Выкладываем тесто в форму и помещаем в разогретую духовку на 7-10 минут.
  • 8.Затем вынимаем форму с тестом из духовки и смазываем его майонезом.
  • 9.Поверх выкладываем кружочки помидоров , посыпаем их измельченным базиликом. Сверху посыпаем обильно сыром и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов еще на 10 минут.

 

 

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выпечка
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