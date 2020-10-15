Сегодня у меня сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца). Тесто буду готовить на кефире, благодаря чему основа для пиццы получится тоненькой и вкусной. Это тесто для пиццы мне очень нравится, считаю рецепт удачным.

На приготовление такой пиццы вы потратите всего 25 минут, ведь все очень быстро и просто, а получается вкуснее, чем в пиццерии.

Ингредиенты:

Сметана (10-15%) – 100 мл

Мука – 200 г

Майонез – 3 ст. л.

Сыр твердый – 150 г

Моцарелла – 100 г

Помидоры – 4-5 шт. (небольшие)

Базилик – несколько листиков

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 2 ч. л.

Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Как приготовить сырную пиццу: