Сегодня у меня сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца). Тесто буду готовить на кефире, благодаря чему основа для пиццы получится тоненькой и вкусной. Это тесто для пиццы мне очень нравится, считаю рецепт удачным.
На приготовление такой пиццы вы потратите всего 25 минут, ведь все очень быстро и просто, а получается вкуснее, чем в пиццерии.
Ингредиенты:
- Сметана (10-15%) – 100 мл
- Мука – 200 г
- Майонез – 3 ст. л.
- Сыр твердый – 150 г
- Моцарелла – 100 г
- Помидоры – 4-5 шт. (небольшие)
- Базилик – несколько листиков
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Сода пищевая – 0,5 ч. л.
Как приготовить сырную пиццу:
- 1.В муку всыпаем соль, сахар, соду, погашенную уксусом или лимонным соком.
- 2.Добавляем сметану и замешиваем крутое тесто.
- 3.Готовим начинку: нарезаем кружочками помидоры.
- 4.Натираем на крупной терке 2 вида сыра.
- 5.Измельчаем листья базилика (если не любите, можете не использовать).
- 6.Тесто раскатываем тонко скалкой по диаметру формы. У меня форма 28 см.
- 7.Выкладываем тесто в форму и помещаем в разогретую духовку на 7-10 минут.
- 8.Затем вынимаем форму с тестом из духовки и смазываем его майонезом.
- 9.Поверх выкладываем кружочки помидоров , посыпаем их измельченным базиликом. Сверху посыпаем обильно сыром и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов еще на 10 минут.
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