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Как ещё можно приготовить куриные крылышки

разделанные куриные крылышки с кисло-сладким соусом от дундука-кулинара

Этикет, как известно, предписывает есть курицу с помощью ножа и вилки, помогая, если понадобится, пальцами. Вот это «если понадобится» нынче плохо согласуется с другой данностью на курином «фронте». Ведь курица продаётся не только целиком, но и, так сказать, по сборным запчастям, из которых наиболее проблематичными с точки зрения этикета являются куриные крылышки.

куриное крылышко

С ними, полагаю, давно пора разобраться. Причем, не только в плане удобного потребления куриных крылышек (хрен с ним, с этикетом), но и в плане разнообразия при приготовлении этого популярного продукта. «Просто пожарить» или «просто запечь» крылышки изрядно приелось. Поэтому давайте сходим по чуть более хлопотному, но чуть менее, как и с обычной курицей, тривиальному пути. А именно:

а) разделаем крылышки так, чтобы их можно было есть, не испачкав пальцы;
б) пожарим крылышки так, чтобы даже в холодном виде они оставались хрустящими;
в) и, конечно, сопроводим крылышки универсальным кисло-сладким соусом с кусочками фруктов и овощей, чтобы обыкновенная посконная курятина превратилась в нарядную во всех смыслах этого слова.

Впрочем, у желающих не связываться со всей этой вознёй есть куча альтернатив, из которых самая бесхлопотная — какой-нибудь ближайший чикен-чикен фаст-фуд.

Мы же на две порции куриных крылышек возьмём:

1.Стандартный магазинный лоток с этими крылышками — их там примерно дюжина или граммов 500-600.
2.Две-три ложки крахмала для панировки крылышек. Именно крахмала!
3.Примерно 500 мл растительного масла для фритюра.
4.Три столовые ложки сахарного песка для соуса.
5.Столовую ложку уксуса — тоже для соуса.
6.100-150 граммов смеси кусочков любых понравившихся вам свежих фруктов и овощей.
7.Соль, перец, лимонный сок для маринования крылышек.

Каждое крылышко, как мы знаем, легко разрезается на три части — исключительно по суставам. Меньше всего нас интересует кончик. Отрезал и выбросил. Впрочем, если вы в нём находите что-то нужное, можете и оставить. Для каких-нибудь других своих нужд. Куда как более любопытна средняя часть крылышка, в которой сразу две кости — потолще и потоньше. В готовом крылышке, сцепленные с обеих сторон суставами, эти косточки доставляют определенные неудобства: мясо не ухватишь — ни приборами, ни пальцами.

разделка куриного крылышка на три части

Чтобы избавиться от этой костной неразлучной парочки, отсечем с одной стороны соединяющий их сустав кулинарными ножницами.

удаление сустава средней части куриного крылышка

Помогая себе пальцами, придавливая мякоть вниз, обнажим тонкую кость…

оголение тонкой кости средней части куриного крылышка

…и вынем её из противоположного сочленения с толстой костью.

удаление тонкой кости средней части куриного крылышка

Затем с толстой кости по направлению к суставу сдвинем мякоть на манер чулка, вывернув мякоть как бы наизнанку — кожица внутри, мясо снаружи.

оголение толстой кости средней части куриного крылышка

С плечевой частью крылышка немного попроще. Опять же с помощью ножниц «откусим» ту часть сустава, к которой примыкала средняя часть крылышка…

удаление сустава с плечевой части куриного крылышка

и тем же манером, обнажив кость, вывернем «наизнанку» мякоть — кожица внутри, мясо снаружи.

оголение кости плечевой части куриного крылышка

Вот так, собственно, должно выглядеть разделанное крылышко. Как два эскимо на палочке.

полностью разделанное куриное крылышко

А вот так выглядит уже дюжина разделанных крылышек, вмещающаяся в стандартный магазинный лоток. Ничего сложного, на 15 минут работы.

разделанные куриные крылышки

Разделанные крылышки желательно на 15-20 минут замариновать в подходящей посуде.  Либо наиболее простым способом (в балансе соль, перец, сахарный песок, лимонный сок), либо — как вам нравится, каким-нибудь изощренным (не путать с «извращенным» — маринование в кетчупе, майонезе и прочем суррогате).

маринование куриных крылышек

Жарка замаринованных крылышек предполагается во фритюре и, стало быть, в подходящей для этого посуде — воке, казане, стальной кастрюле и проч. Для этого в посуду вольём и хорошо разогреем примерно 500 мл. растительного масла. Впрочем, если вам жаль «переводить» столько масла стоимостью около 50 рублей, можно обойтись без фритюра и без всего того, о чем уже сказано выше.

формирование фритюра для обжарки куриных крылышек

Лучше всего при обжаривании крылышек во фритюре использовать в качестве панировки крахмал — рисовый или картофельный. Во-первых, он не подгорает при жарке, в отличие, например, от муки. Во-вторых, крахмал создаёт на поверхности продукта прочную хрустящую корочку, которая, в отличие от других видов панировки, сохраняется даже в холодном виде. Важно панировать продукт тонким слоем, стряхивая излишки крахмала.

панировка куриных крылышек в крахмале

Обжарку запанированных крахмалом крылышек лучше проводить в два-три приёма, чтобы они не толкались во фритюре, как завсегдатаи KFC в офисный обеденный перерыв, а вполне свободно себе плавали и равномерно обжаривались при  перемешивании шумовкой.

начало обжарки куриных крылышек во фритюре

Крахмальная панировка туго поддаётся зарумяниванию, что для нас безусловный плюс, но всё же поддаётся. Поэтому образование устойчивой золотистой корочки на обжариваемых крылышках — прямой и точный сигнал их готовности. Крылышки следует вынуть ситом или шумовкой, дать стечь маслу и переложить на бумажную салфетку. Обратите внимание: крахмал берет на себя минимальное количество масла, в отличие от других видов панировки. Так что опасаться «чересчур жирного» не стОит.

зарумянивание куриных крылышек во фритюре

После того, как крылышки обжарены, можно браться за приготовление кисло-сладкого соуса. Для этого с поверхности использованного масла черпнём про запас две-три столовые ложки, остальное выльем к чертовой матери, посуду вымоем и просушим, а заодно подготовим 100-150 граммов смеси из любых понравившихся вам фруктов и овощей. Мне, например, попали под руку персик, банан и острый перец, которые я нарубил в произвольном виде.

подготовка фруктов и овощей к соусу для куриных крылышек

Затем слегка разогреем отложенные из фритюра две-три ложки масла и всыплем в него три столовые ложки сахарного песка.

добавление сахара к соусу для куриных крылышек

При очень умеренной температуре под посудой начнем процесс карамелизации сахара, интенсивно его перемешивая и разбивая комки.

начало карамелизации сахара к соусу для куриных крылышек

Правильный цвет образовавшейся карамели — светло-коричневый, с переходом в красноватый. И это очень важный момент, потому что дальнейшее потемнение карамели, особенно если не соблюдается температурный режим, — это стремительный путь к пережженному сахару и к упокоению его в помойном ведре.

окончание карамелизации сахара к соусу для куриных крылышек

Чтобы этого не случилось, при достижении карамелью нужного цвета вольём в неё примерно пол литра кипятка и, интенсивно работая шумовкой, буквально разтрём в кипятке слипшуюся из-за воды карамель.

добавление воды к соусу для куриных крылышек

После полного растворения карамели вольём примерно столовую ложку уксуса — шести или девятипроцентного, неважно, и добавим щепотку соли.

добавление уксуса к соусу для куриных крылышек

После закипания вмешает в соус смесь подготовленных фруктов и овощей, дадим им повариться пять-семь минут, окончательно сбалансировав соус на предмет кислого, сладкого, соленого и острого.

добавление фруктов и овощей к соусу для куриных крылышек

В половине стакана холодной воды тщательно разведём чайную ложку крахмала, оставшегося от панировки, и загустим полученной смесью соус, дав ему повариться не больше минуты.

добавление разведенного крахмала к соусу для куриных крылышек

С готовым соусом можно поступить как вам нравится. Например, залить им обжаренные и ещё теплые кусочки куриных крылышек. Либо использовать  соус для обмакивания крылышек. Ни нож, ни вилка при этом не понадобятся. Не понадобятся даже папильотки, не говоря уже о полоскательницы для пальцев. Все проблемы этикета решены способом разделки куриных крылышек. Впрочем, если вам дорог этикет…ну, вы и сами знаете, что делать:)

сервировка и подача обжаренных куриных крылышек с кисло-сладким соусом от дундука-кулинара

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