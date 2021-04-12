Идеи постных блюд: 15 рецептов для разнообразного меню

Пост накладывает серьезные ограничения на питание. Из рациона временно исключаются наиболее употребляемые продукты: яйца, мясо, рыба, молоко и сыр. В связи с этим приходится перестраивать привычное меню и внимательнее подходить к выбору блюд. Если не заменить продукты животного происхождения чем-то равноценным по содержанию витаминов и микроэлементов, то организм будет постоянно испытывать голод и стресс. Чтобы избежать этого, нужно знать о некоторых нюансах.

В статье разбираем основные принципы питания в постные дни и делимся подходящими рецептами блюд.

Правила питания в пост

№1. Употреблять продукты, содержащие растительный белок

Исключенные из постного меню молоко, творог, птица, мясо и рыба считаются лидерами по содержанию животного белка. Нашему организму белок необходим для правильного функционирования внутренних органов, восстановления клеток и поддержания мышечной массы. Поэтому в период поста важно дополнять рацион продуктами, в составе которых присутствует достаточное количество этого питательного вещества. Растительный белок можно получить из бобовых, круп и орехов.

В рейтинге круп первые позиции по содержанию белка занимают гречка, киноа, овсянка и перловка. Среди овощей — брюссельская капуста и брокколи.

Фасоль, нут, горох, чечевица и соя благодаря своему химическому составу могут почти полноценно заменить мясо.

№2. Добавить в меню больше сложных углеводов

Блюда без продуктов животного происхождения часто кажутся недостаточно сытными, поэтому в ход идут сладости — простые углеводы. Они быстро насыщают, но через короткое время нам опять хочется есть. Сложные углеводы медленнее усваиваются организмом, поэтому и ощущение сытости держится дольше.

Много сложных углеводов содержится в цельнозерновом хлебе, рисе, гречке и макаронах из твердых сортов пшеницы.

№3. Делать полезные перекусы между приемами пищи

Шоколад, выпечка и другие сахаросодержащие продукты разрешены в пост, поэтому многие начинают ими злоупотреблять. Сладости могут плохо отразиться на здоровье, поэтому их количество нужно строго нормировать. В качестве полезного перекуса лучше брать орехи, тосты из цельнозернового хлеба с овощной икрой или хумусом. Вместо булочек между приемами пищи ешьте свежие фрукты, морковные палочки или сельдерей.

Эти простые правила помогут составить сбалансированное постное меню. А рецепты для вдохновения со списком необходимых продуктов смотрите ниже!

Овсяная каша на миндальном молоке с яблоками

Овсяную кашу можно смело поставить в топ лучших постных блюд для завтрака. Ее универсальность дает простор для фантазии. Предлагаем приготовить кашу на миндальном молоке со свежими яблоками и корицей.

Ингредиенты:

хлопья овсяные — 100 г

молоко миндальное — 250 мл

яблоки — 1 шт.

мед — 3 ст. л.

корица — по вкусу

грецкие орехи — 1 горсть

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Яблоко разрежьте на две части. Одну половину оставьте для украшения, а со второй половины снимите кожуру и мелко порубите. Грецкие орехи мелко порубите. Миндальное молоко налейте в кастрюлю. Доведите до кипения. Всыпьте овсяные хлопья, посолите. Добавьте нарезанные кусочки яблока. Варите кашу по инструкции, указанной на упаковке. Перед подачей полейте кашу медом, украсьте дольками оставшегося яблока и посыпьте корицей. Приятного аппетита!

Пшенная каша на кокосовом молоке с изюмом и сушеной клюквой

Растительное молоко — настоящая находка для постящихся. Можно покупать разные виды и сочетать с крупами. Попробуйте пшенную кашу на кокосовом молоке.

Ингредиенты:

пшено — 100 г

кокосовое молоко — 200 мл

вода — 100 мл

сахар — 1 ч. л.

растительное масло — 15 мл

сушеная клюква — 50 г

изюм — 50 г

корица — 1 щепотка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Изюм и сушеную клюкву промойте и залейте горячей водой. Пшено промойте и опустите в кастрюлю с кипящей водой. Проварите около 5 минут. Влейте кокосовое молоко. Варите, помешивая, еще 10 минут. Добавьте сахар, корицу и посолите. С сухофруктов слейте воду и добавьте их в кашу. Варите еще около 5 минут, помешивая. Влейте растительное масло, накройте крышкой и оставьте еще на 5 минут, чтобы каша настоялась. Полезный и вкусный завтрак готов.

Картофельные драники

Для приготовления постных драников, по сути, нужны только картофель и масло. Это отличный бюджетный вариант завтрака. В меню на неделю можно чередовать картофельные драники с морковными и капустными. Будет вкусно!

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.

лук репчатый — 1 шт.

мука — 2 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный — по вкусу

травы прованские — 1 ч. л.

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Картофель помойте, почистите и натрите на крупной терке. Лук почистите и натрите на мелкой терке. Добавьте к картофелю. Посолите, поперчите, всыпьте сухие травы, муку и перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте картофельную смесь. Обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. Готовые драники обмакните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте со свежими овощами.

Банановые оладьи

Банановые оладьи хорошо готовить в выходной день, когда не нужно никуда торопиться и можно побаловать себя и близких.

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.

вода — 250 мл

мука пшеничная — 150 г

сахар — 1 ст. л.

масло растительное — 25 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Бананы почистите, выложите в миску и разомните вилкой. Добавьте сахар, соль. Влейте растительное масло. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Всыпьте просеянную муку. Влейте воду. Перемешайте венчиком до однородного состояния. Муки может понадобиться больше, смотрите по консистенции. Тесто не должно быть слишком густым, будет напоминать жирные сливки. Тщательно разогрейте сковороду и пожарьте оладьи. Подавайте с кленовым сиропом или сиропом топинамбура. Украсьте кружочками банана и орехами.

Бутерброд с хумусом из зеленого горошка

Хумус, конечно, можно купить в магазине, но приготовленный своими руками все равно будет вкуснее! Тем более, если это хумус из зеленого горошка. Сделайте его с вечера, а утром наслаждайтесь оригинальным бутербродом.

Ингредиенты:

Для хумуса:

зеленый горошек замороженный — 400 г

масло оливковое — 60 мл

кунжут — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

лимонный сок — 2 ст. л.

кориандр молотый — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Основные:

хлеб цельнозерновой — 2 кусочка

редис — 1 шт.

огурцы — 1шт.

салат листовой — 2 листа

Способ приготовления:

Чеснок очистите и порубите. Зеленый горошек опустите в кипящую воду и проварите до мягкости. Слейте воду. В чащу блендера выложите горошек, чеснок, кориандр. Влейте лимонный сок и оливковое масло. Пробейте блендером до однородной консистенции. Посолите, добавьте кунжут и еще раз перемешайте блендером. Хлеб подсушите на сковороде-гриль. Редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. На один кусок хлеба выложите салатный лист, хумус, а сверху — редис и огурец. Накройте вторым хлебом. Приятного аппетита!

Крем-суп из брокколи и спаржи

Крем-суп можно приготовить из самых разных овощей. Тут все зависит от воображения. Попробуйте сочетание брокколи со спаржей. Кокосовое молоко добавлять необязательно.

Ингредиенты:

брокколи — 400 г

спаржа — 100 г

картофель — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

масло оливковое — 30 мл

кокосовое молоко — 100 мл

вода — 1 л

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель почистите и нарежьте кубиками. Лук почистите и мелко порубите. В кастрюле разогрейте оливковое масло и пожарьте лук до золотистого цвета. Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте картофель, брокколи и спаржу, нарезанную на три части. Посолите, поперчите и варите до мягкости овощей. Когда овощи будут готовы, отложите пару стеблей спаржи для украшения. Пробейте сваренные овощи блендером до однородной консистенции. Влейте кокосовое молоко, еще раз немного прогрейте и подавайте с сухариками.

Фасолада

Фасолада — традиционный греческий постный суп из белой фасоли. Рассказываем, как сварить его дома.

Ингредиенты:

белая фасоль — 200 г

репчатый лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

сельдерей — 2 стебля

помидоры — 2 шт.

помидоры протертые пассата — 250 мл

вода — 1,5 л

оливковое масло — 2 ст. л.

орегано — 1 щепотка

тимьян — 1 щепотка

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно замочите фасоль на ночь. Залейте фасоль водой и варите на среднем огне около часа. Лук и морковь мелко порубите, сельдерей нарежьте дольками. На сковороде в оливковом масле обжарьте нарезанные лук, морковь и сельдерей. Посолите и поперчите. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру. Нарежьте мякоть кубиками. Добавьте в сковороду свежие помидоры и пассату. Тушите под крышкой около 15 минут. Всыпьте тимьян и орегано. Перемешайте. Добавьте обжаренные овощи к фасоли. При необходимости дополнительно посолите и варите еще 10 минут. Сытный постный суп готов!

Солянка с капустой, грибами и оливками

Солянка из двух видов капусты с грибами — замечательная идея для постного обеда. Получается очень сытно!

Ингредиенты:

капуста свежая — 200 г

капуста квашеная — 200 г

шампиньоны — 300 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

черные оливки — 0,5 банки

лимоны — 0,5 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

лавровый лист — 1 шт.

вода — 1 л

соль — по вкусу

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

Свежую капусту тонко нашинкуйте. Лук мелко порубите, морковь нарежьте полукольцами. Грибы нарежьте тонкими слайсами. В кипящую воду выложите грибы и проварите около 10 минут. Добавьте свежую капусту и варите еще 15 минут. В это же время на сковороде в растительном масле потушите квашеную капусту с томатной пастой под закрытой крышкой около 30 минут. При необходимости добавьте немного воды. На другой сковороде в растительном масле обжарьте лук и морковь. Добавьте в кастрюлю квашеную капусту, обжаренные лук и морковь. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Варите еще 5–7 минут. Подавайте с оливками и долькой лимона.

Чечевица, тушенная с овощами

Чечевица с овощами — хороший вариант для бюджетного постного меню. Это блюдо можно готовить почти каждый день, чередуя овощи или иногда добавляя грибы.

Ингредиенты:

чечевица зеленая — 300 г

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

цукини — 1 шт.

болгарский перец красный — 1 шт.

болгарский перец желтый — 1 шт.

овощной бульон — 600 мл

лавровый лист — 1 шт.

тимьян — 1 щепотка

паприка — 1 щепотка

томатная паста — 1 ст. л.

соль — 1 по вкусу

растительное масло — 30 мл

Способ приготовления:

Морковь, цукини, болгарские перцы нарежьте произвольными крупными дольками, лук — полукольцами. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и выложите морковь, болгарские перцы и лук. Обжаривайте на среднем огне около 10 минут. Зеленую чечевицу промойте несколько раз, затем выложите в сковороду к овощам. Посолите, добавьте паприку, тимьян и лавровый лист, перемешайте. Влейте овощной бульон. Если нет бульона, замените водой. Доведите до кипения. Накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите около 20 минут. В середине приготовления чечевицы добавьте кусочки цукини. Если выложить их сразу вместе с остальными овощами, они слишком быстро разварятся. Выложите томатную пасту, перемешайте и тушите еще около 3 минут. Постный обед готов!

Карри с нутом и тыквой

Иногда трудно придумать, как разнообразить постное меню. В таких случах полезно обратиться к кухне других народов. Приготовьте блюдо по индийским мотивам — карри с нутом и тыквой!

Ингредиенты:

нут — 400 г

тыква — 400 г

рис — 300 г

вода — 1 стакан

кокосовое молоко — 200 мл

растительное масло — 30 мл

томатная паста — 1 ст. л.

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 4 зубчика

паприка — 2 ст. л.

куркума — 1 ст. л.

молотый кориандр — 1 ст. л.

лайм — 0,5 шт.

вода — 1 стакан

соль — по вкусу

петрушка — для подачи

Способ приготовления:

Нут залейте водой и оставьте на ночь. Отварите нут до готовности. Тыкву нарежьте средними кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В сковороде разогрейте растительное масло. Всыпьте куркуму, молотый кориандр и паприку. Слегка обжарьте на среднем огне. Добавьте измельченные лук и чеснок. Жарьте, помешивая, около 3 минут. Добавьте тыкву, чуть обжарьте. Затем влейте воду, добавьте томатную пасту. Тушите около 15 минут. Влейте кокосовое молоко и выложите нут. Посолите и тушите под крышкой около 5 минут. Подавайте с отварным рисом, дольками лайма и мелко нарезанной петрушкой.

Гороховые котлеты

Котлеты из бобовых сами по себе очень сытные. К ним в качестве гарнира достаточно сделать легкий овощной салат. Еще такие котлеты можно использовать для сэндвичей и брать с собой на работу.

Ингредиенты:

горох — 200 г

репчатый лук — 2 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

манная крупа — 2 ст. л.

укроп — 1 пучок

кориандр — 0,5 ч. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

молотые сухари для панировки

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Залейте горох большим количеством воды и варите до полного размягчения. Лук мелко порубите, обжарьте до золотистого цвета в растительном масле. Добавьте морковь, нарезанную мелким кубиком, и обжаривайте 5–7 минут. Укроп и чеснок мелко нарежьте. Выложите в чашу блендера вареный горох, добавьте манную крупу, обжаренные овощи, чеснок и укроп. Посолите, поперчите и измельчите блендером до однородной консистенции. Оставьте на 15–20 минут, чтобы разбухла манка. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях. На сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты до хрустящей корочки.

Пастуший пирог

В подробном мастер-классе мы писали о классическом пастушьем пироге. Теперь рассказываем, как сделать постный вариант этого блюда.

Ингредиенты:

Для пюре:

картофель — 600 г

горячая вода — 50 мл

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Для начинки:

шампиньоны — 200 г

чечевица — 200 г

овощной бульон — 1 стакан

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

зеленый горошек замороженный — 3 ст. л.

сельдерей — 2 стебля

розмарин — 1 ч. л.

вустерский соус — 1 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

мука — 2 ст. л.

растительное масло — для жарки

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Грибы нарежьте тонкими слайсами, лук мелко порубите, морковь и сельдерей нарежьте кубиками. На сковороде в растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и сельдерей. Обжаривайте 5 минут. Выложите грибы. Добавьте розмарин, паприку и вустерский соус. Смешайте бульон и муку. Влейте бульон к грибам. Выложите горошек и тушите 5–7 минут. Добавьте чечевицу, перемешайте и тушите около 1 минуты. Картофель отварите в подсоленной воде. Слейте часть отвара и сделайте пюре. Добавьте растительное масло и перемешайте. Выложите начинку в форму для запекания. Сверху ровным слоем выложите пюре. Запекайте в духовке, разогретой до 180°С, около 20 минут.

Голубцы с рисом и грибами

Постные голубцы в томатном соусе можно не только тушить в кастрюле, но и запекать в духовке. Рассказываем как.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кочан

рис — 100 г

шампиньоны — 300 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

петрушка — 1 веточка

чеснок — 1 зубчик

томатная паста — 3 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

Разделите капусту на листья. Возьмите самые большие листы и опустите в кипящую воду. Проварите около 5 минут. Отварите рис в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Шампиньоны и лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. Петрушку и чеснок измельчите. На сковороде в растительном масле обжарьте лук и морковь. Добавьте чеснок и 1 ст. л. томатной пасты, разведенной в воде. Тушите около минуты. Добавьте шампиньоны. Посолите, поперчите. Тушите до готовности грибов. Перемешайте сваренный рис, грибы и измельченную петрушку. Распрямите капустные листы, выложите начинку и сверните голубцы. Заготовки выложите в форму для запекания. Разведите в 0,5 литра воды 2 ст. л. томатной пасты. Чуть посолите и поперчите. Залейте томатной смесью голубцы. Запекайте в разогретой до 180°С духовке около 30 минут.

Пюре из батата

Вместо наскучившего картофеля пюре можно сделать из батата. Он немного сладковат, но определенно стоит того, чтобы его попробовать. Если вам понравится этот клубень, посмотрите подборку из 10 блюд с бататом от Юлии Высоцкой.

Ингредиенты:

батат — 2 шт.

масло растительное — 30 мл

мускатный орех — 1 щепотка

перец черный — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Батат почистите и нарежьте крупными дольками, так он быстрее сварится. Выложите батат в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Посолите и варите до мягкости. Слейте жидкость, добавьте мускатный орех и черный перец. Пюрируйте до однородной консистенции, заправьте растительным маслом и подавайте.

Кускус со стручковой фасолью, кукурузой и болгарским перцем

Это очень удобное блюдо-конструктор. Овощи можно оставлять одни и те же, но менять крупы. Вместо кускуса хорошо подойдет булгур, киноа или рис.

Ингредиенты:

кускус — 200 г

стручковая фасоль — 150 г

болгарский перец — 1 шт.

зеленый горошек замороженный — 50 г

кукуруза замороженная — 50 г

морковь — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

куркума — 1 щепотка

растительное масло — 1 ст. л.

лимонная цедра — 1 щепотка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Кускус выложите в глубокую миску, добавьте щепотку лимонной цедры и куркуму. Залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте для набухания. Морковь, болгарский перец нарежьте кубиками. Чеснок мелко порубите. В глубокой сковороде в растительном масле обжарьте морковь и чеснок. Добавьте стручковую фасоль, потушите около 5 минут. Добавьте болгарский перец, кукурузу и горошек. Посолите. Тушите около 10 минут, до мягкости овощей. Набухший кускус выложите в сковороду и перемешайте. Подавайте к столу.

Сохраняйте понравившиеся рецепты, экспериментируйте и готовьте с удовольствием!