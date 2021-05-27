Шашлык из индейки: необычный маринад и советы по приготовлению

Когда речь заходит о шашлыке, то часто возникает вопрос - “А из какого мяса будем делать шашлык?”. Из свинины, говядины, баранины или из курицы? А что если сделать шашлык из индейки?

Мясо индейки диетическое и вкусное. Не пробовали еще шашлык из индейки? Попробуйте!

Приветствую вас, дорогие мои друзья, читатели и подписчики блога “Привет, Андрей!”. Продолжаю серию публикаций к открытию нового сезона шашлыков.

Ну, а сегодня я хочу представить вам шашлык из индейки.

Необычный маринад для благородной птицы

Ингредиенты:

из расчета на 1 килограмм мяса

Свежий репчатый лук — 500 грамм;

Светлое пиво — 0,5 литра;

Кефир 3,2% — 0,5 литра;

Карри — 1(без горки)чайная ложка;

Подсолнечное масло — 1 столовая ложка;

Соль, черный перец — по вкусу.

Готовим маринад и маринуем мясо

Лук нарезаем средними кубиками. В большой миске смешиваем лук с солью, перцем и карри и все хорошо жамкаем между собой руками, для того, чтобы выжать как можно больше сока из лука и перемещать его со специями. Добавляем к луковой смеси пиво, кефир, подсолнечное масло и все перемешиваем. Берем филе грудки индейки и нарезаем его небольшими кубиками (5 x 5 сантиметров). Добавляем мясо в маринад и все хорошо перемешиваем. Оставляем мариновать мясо на 3-4 часа.

Газы пива и кефира, а также масло быстро и хорошо пропитывают мясо индейки. Шашлык с данного мяса получается не только сочным и мягким, но и имеет очень вкусный сливочно-молочный привкус!

Несколько советов по жарке шашлыка из индейки

Важно! При жарки мяса индейки жар должен быть сильным, для того, чтобы в первые моменты приготовления на кусочках мяса образовалась корочка, которая не даст вытечь соку из мяса. Если жар будет слабым, то сок из мяса при медленном нагревании сразу потечет, а шашлык превратится из вкусного лакомства в “резиновую подошву”.

Совет от подписчика: “Чтобы шашлык получился сочным — перед тем как уложить шампура с мясом на мангал необходимо посыпать мясо мукой! Мука закупорит сок мяса внутри кусочков”

Проверяйте мясо на готовность! Разрежьте один кусочек индейки, во время жарки, и если внутри остается розовый сок — тут же снимайте шампура с углей!

Не любите жирное? Готовьте шашлыки из индейки! Это вкусно!