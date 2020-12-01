Хумус с печеным чесноком

ОПИСАНИЕ

Я вам уже говорила, что мы очень любим хумус и едим его практически каждый день, но иногда хочется разнообразить классический вариант хумуса и добавить какой-нибудь ингредиент, который придаст блюду новый вкус. Сегодня хочу вам предложить вариант хумуса с печеным чесноком. Пусть вас не пугает, что в рецепте целая головка чеснока, печеный чеснок не такой агрессивный, а наоборот — он имеет очень приятный вкус и аромат. Очень рекомендую приготовить такую намазку, уверена, что вам понравится.

В рецепте я указала вес уже готового вареного нута.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

нут 260 г чеснок 1 головка паста тахини 1 ст. л. оливковое масло Extra Virgin 4 ст. л. лимоны 1 шт. вода 4 ст. л. соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу кумин 1 ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Духовку нагреть до 210°C. С чеснока срезать верхнюю часть, положить в фольгу, полить 1 ст. л. оливкового масла, плотно завернуть и поставить в духовку. Запекать до мягкости (примерно 40–45 минут). Затем слегка охладить и очистить.

ШАГ 2/6

Дальше все делается очень просто. В блендере смешать нут, тахини, чеснок, оливковое масло (2 ст. л.), сок одного лимона (но вы можете добавить по вкусу), кумин, соль, перец и взбить все на максимальной скорости.

ШАГ 3/6

Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать.

Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.

ШАГ 4/6

Наш вкусный и очень ароматный хумус готов.

ШАГ 5/6

Переложить готовый хумус в посуду для подачи, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать чили и украсить нутом.

ШАГ 6/6

Приятного аппетита!