Хумус с печеным чесноком

ОПИСАНИЕ
Я вам уже говорила, что мы очень любим хумус и едим его практически каждый день, но иногда хочется разнообразить классический вариант хумуса и добавить какой-нибудь ингредиент, который придаст блюду новый вкус. Сегодня хочу вам предложить вариант хумуса с печеным чесноком. Пусть вас не пугает, что в рецепте целая головка чеснока, печеный чеснок не такой агрессивный, а наоборот — он имеет очень приятный вкус и аромат. Очень рекомендую приготовить такую намазку, уверена, что вам понравится.
В рецепте я указала вес уже готового вареного нута.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основное
|260 г
|1 головка
|1 ст. л.
|4 ст. л.
|1 шт.
|4 ст. л.
|по вкусу
|по вкусу
|1 ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Духовку нагреть до 210°C. С чеснока срезать верхнюю часть, положить в фольгу, полить 1 ст. л. оливкового масла, плотно завернуть и поставить в духовку. Запекать до мягкости (примерно 40–45 минут). Затем слегка охладить и очистить.
ШАГ 2/6
Дальше все делается очень просто. В блендере смешать нут, тахини, чеснок, оливковое масло (2 ст. л.), сок одного лимона (но вы можете добавить по вкусу), кумин, соль, перец и взбить все на максимальной скорости.Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать.
ШАГ 3/6
Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.
ШАГ 4/6
Наш вкусный и очень ароматный хумус готов.
ШАГ 5/6
Переложить готовый хумус в посуду для подачи, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать чили и украсить нутом.
ШАГ 6/6
Приятного аппетита!
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