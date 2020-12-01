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Хумус с печеным чесноком

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ОПИСАНИЕ

Я вам уже говорила, что мы очень любим хумус и едим его практически каждый день, но иногда хочется разнообразить классический вариант хумуса и добавить какой-нибудь ингредиент, который придаст блюду новый вкус. Сегодня хочу вам предложить вариант хумуса с печеным чесноком. Пусть вас не пугает, что в рецепте целая головка чеснока, печеный чеснок не такой агрессивный, а наоборот — он имеет очень приятный вкус и аромат. Очень рекомендую приготовить такую намазку, уверена, что вам понравится. 

В рецепте я указала вес уже готового вареного нута.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

 260 г
1 головка
1 ст. л.
4 ст. л.
1 шт.
4 ст. л.
по вкусу
по вкусу
1 ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Хумус с печеным чесноком

Духовку нагреть до 210°C. С чеснока срезать верхнюю часть, положить в фольгу, полить 1 ст. л. оливкового масла, плотно завернуть и поставить в духовку. Запекать до мягкости (примерно 40–45 минут). Затем слегка охладить и очистить.

ШАГ 2/6

Хумус с печеным чесноком

Дальше все делается очень просто. В блендере смешать нут, тахини, чеснок, оливковое масло (2 ст. л.), сок одного лимона (но вы можете добавить по вкусу), кумин, соль, перец и взбить все на максимальной скорости.

Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать.

ШАГ 3/6

Хумус с печеным чесноком

Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.

ШАГ 4/6

Хумус с печеным чесноком

Наш вкусный и очень ароматный хумус готов.

ШАГ 5/6

Хумус с печеным чесноком

Переложить готовый хумус в посуду для подачи, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать чили и украсить нутом.

ШАГ 6/6

Хумус с печеным чесноком

Приятного аппетита!

 

 

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