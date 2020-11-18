Сегодня предлагаю рецепт десерта из тыквы. Будем готовить суфле из тыквы, нежное и полезное лакомство, которое оценят и взрослые, и дети.
Ингредиенты:
Тыква – 400 г
Сахарная пудра – 60 г
Яичные белки – 3 шт.
Для украшения:
Молотая корица с сахаром – 1 ч. л.
Приготовление:
1.Натираем тыкву на мелкой терке.
2.Припустим тыкву в течении 5-7 минут, масса должна стать мягкой и однородной.
3.Яичные белки взбиваем с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
4.Постепенно вмешиваем белки в массу из тыквы.
5.Выкладываем массу в формы (я слегка смазала их маслом), посыпаем корицей (можно украсить тыквенными семечками) и отправляем в духовку на температуру 180 градусов, примерно на 25 минут.
Всем добра!
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