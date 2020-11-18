Сегодня предлагаю рецепт десерта из тыквы. Будем готовить суфле из тыквы, нежное и полезное лакомство, которое оценят и взрослые, и дети.

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Сахарная пудра – 60 г

Яичные белки – 3 шт.

Для украшения:

Молотая корица с сахаром – 1 ч. л.

Приготовление:

1.Натираем тыкву на мелкой терке.

2.Припустим тыкву в течении 5-7 минут, масса должна стать мягкой и однородной.

3.Яичные белки взбиваем с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

4.Постепенно вмешиваем белки в массу из тыквы.

5.Выкладываем массу в формы (я слегка смазала их маслом), посыпаем корицей (можно украсить тыквенными семечками) и отправляем в духовку на температуру 180 градусов, примерно на 25 минут.

Всем добра!