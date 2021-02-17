Квашеная капуста красная

Краснокочанную капусту заквашиваем так же, как белую, но есть некоторые нюансы.

Во-первых, листья у неё толще и очень морщинистые, поэтому шинковкой её нарезать трудно. Я беру обычный нож и режу каждый сегмент индивидуально. Предпочитаю не узкой лапшой, а средней.

Красная капуста

Разрез кочана

Нарезка ножом

Во-вторых, эта капуста не терпит никаких добавок, кроме соли – 20 граммов на килограмм. То есть не надо класть ни морковь, ни яблоки, ни кочерыжки, иначе конечный продукт получится противно мягким. Кочерыжки я не выбрасываю, а откладываю для борща.

Остальные приёмы – обычные. Нарезанную капусту я солю и сначала давлю толкушкой, чтобы пустила сок. Потом закладываю в банку и там тоже утрамбовываю. Потом добавляю второй килограмм, так же подавленный. На трёхлитровку беру 2,5 килограмма капусты.

Надо подавить капусту

Сложить в банку

И опять подавить

Идёт брожение

Банка заполнена не до верха, есть место для брожения. Оно начинается на второй день и длится в среднем неделю. В течение этого срока цвет продукта изменяется: исчезает неприятный синеватый оттенок, капуста равномерно окрашивается, белые прожилки становятся красными. Это происходит благодаря кислоте. Давно заметила, что и свежая капуста, если её отварить, лучше выглядит с добавкой чего-нибудь кислого – помидоров или антоновки.

Раньше я её мариновала с антоновкой в банках.

Рассол из красной капусты

Дегустация через неделю

Квашеная тоже очень вкусна. Из неё потом можно сварить красные щи, или борщ, или бигус, сделать винегрет – в принципе всё, как из белой капусты.