Сладкоежкам вроде меня сложно следить за фигурой. Только сядешь на диету, как очередное пирожное смотрит на тебя соблазнительным взглядом. Ну как тут устоишь. Но я не привыкла сдаваться. И всегда ищу альтернативные решения. Теперь, когда слышу манящий зов сладенького, готовлю этот торт в бутылке. В нём только натуральные и полезные ингредиенты.

Крем-десерт не содержит сахара и муки, зато там много орехов и сухофруктов. А взбитая творожная основа делает торт легким и нежным. Всё, что от вас требуется, — сложить составляющие в бутылку и отправить в холодильник. Разве может быть проще?

Ингредиенты

Творог 350 г Сметана 100 г Желатин 20 г Вода 100 мл Мёд 60 г Ванильный экстракт 5 мл Грецкие орехи 100 г Фундук 50 г Фисташки 50 г Курага 40 г Вяленая клюква 100 г Финики 100 г

Приготовление

В глубокой миске смешайте творог, сметану, ванильный экстракт и мёд. Взбейте массу погружным блендером до однородного состояния. Добавьте сушеную клюкву, фундук и фисташки. Замочите желатин в холодной воде по инструкции, затем распустите на водяной бане или в микроволновке. Влейте желатин тонкой струей в творожную массу, постоянно ее помешивая. Измельчите ножом курагу, финики и грецкие орехи. Добавьте их к творожной массе и тщательно перемешайте. Возьмите чистую пластиковую бутылку и отрежьте горлышко. Переложите смесь в бутылку и накройте фольгой. Уберите бутылку в холодильник на 2–3 часа. Затем аккуратно разрежьте ножницами с одной стороны и извлеките десерт. Нарежьте ломтиками и подавайте.

Творожный десерт отлично держит форму. Только посмотрите, как он эффектно смотрится в разрезе. Попробуйте добавить немного цукатов, шоколадной крошки или какао в творог. И вы получите абсолютно новый, неповторимый вкус.