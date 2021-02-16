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Торт в бутылке

Торт в бутылке

Сладкоежкам вроде меня сложно следить за фигурой. Только сядешь на диету, как очередное пирожное смотрит на тебя соблазнительным взглядом. Ну как тут устоишь. Но я не привыкла сдаваться. И всегда ищу альтернативные решения. Теперь, когда слышу манящий зов сладенького, готовлю этот торт в бутылке. В нём только натуральные и полезные ингредиенты.

Крем-десерт не содержит сахара и муки, зато там много орехов и сухофруктов. А взбитая творожная основа делает торт легким и нежным. Всё, что от вас требуется, — сложить составляющие в бутылку и отправить в холодильник. Разве может быть проще?

Ингредиенты

Творог 350 г
Сметана 100 г
Желатин 20 г
Вода 100 мл
Мёд 60 г
Ванильный экстракт 5 мл
Грецкие орехи 100 г
Фундук 50 г
Фисташки 50 г
Курага 40 г
Вяленая клюква 100 г
Финики 100 г

 

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте творог, сметану, ванильный экстракт и мёд. Взбейте массу погружным блендером до однородного состояния. Добавьте сушеную клюкву, фундук и фисташки.Торт в бутылке
  2. Замочите желатин в холодной воде по инструкции, затем распустите на водяной бане или в микроволновке. Влейте желатин тонкой струей в творожную массу, постоянно ее помешивая.Торт в бутылке
  3. Измельчите ножом курагу, финики и грецкие орехи.
    Добавьте их к творожной массе и тщательно перемешайте. Возьмите чистую пластиковую бутылку и отрежьте горлышко. Переложите смесь в бутылку и накройте фольгой.Торт в бутылке
  4. Уберите бутылку в холодильник на 2–3 часа. Затем аккуратно разрежьте ножницами с одной стороны и извлеките десерт. Нарежьте ломтиками и подавайте.Торт в бутылке

Творожный десерт отлично держит форму. Только посмотрите, как он эффектно смотрится в разрезе. Попробуйте добавить немного цукатов, шоколадной крошки или какао в творог. И вы получите абсолютно новый, неповторимый вкус.

 

 

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