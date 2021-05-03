Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Если вы любите сладкое, а также новые оригинальные рецепты, то можете порадовать себя и близких великолепным десертом с тестом кадаиф. Переводится такое название как тесто-волосы или тесто-бархатные нити, что довольно точно описывает его внешний вид.

Это очень вкусное и необычное тесто, из которого можно сделать разнообразные десерты с самыми разными начинками.

Вам потребуются:

Для теста:

вода — 2 стакана;

мука — 2 стакана;

крахмал — 1 стакан;

растительное масло — 4 ст.л.;

соль — 0.5 ч.л.

Для начинки:

сливочное масло — 200 г;

орехи — 200 г

Сахарный сироп:

сахар — 2 стакана;

вода — 2.5 стакана;

лимон

Тесто в данном случае немного похоже на блинное. Для него сначала смешиваем крахмал с теплой водой и солью, а затем добавляем к ним муку. Хорошо перемешиваем и добавляем в тесто растительное масло. Размешиваем все сначала венчиком, потом блендером и миксером. Очень важно в данном случае, чтобы в тесте не было ни единого комочка, иначе это может испортить всю задумку. Чтобы наверняка избавиться от комочков, можно пропустить тесто через сито.

Далее нужно подготовить приспособление для распределения теста нитями. Для этого можно воспользоваться пакетом или бутылкой. И в том и в другом случае проделываем небольшие отверстия, через которые будет выливаться тесто.

Теперь потребуется большая чистая сковорода, лучше с антипригарным покрытием, также сковорода должна быть сухой. Выливаем на горячую сковороду тесто, формируя нити. Буквально через 10-15 секунд подпеченные нити снимаем, например, с помощью деревянной шпажки и перекладываем их в тарелку.

Так пропекаем все тесто, пока не наберется большая гора напоминающего пряди полу готового теста. Теперь растапливаем сливочное масло и поливаем им тесто, хорошо перемешиваем и можно переходить к формированию самого десерта.

Начинка может быть абсолютно любой, в нашем случае это измельченные грецкие орехи. Чтобы придать десерту форму, воспользуемся небольшой чашкой: в нее выкладываем тесто, затем начинку и закрываем все снова тестом, формируя шарик. Получившиеся шарики отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Минут через 10-15 тесто станет золотистым.

Пока тесто в духовке, подготовим для десерта сахарный сироп, так как в самом лакомстве сахара нет. Для этого в кастрюле разогреваем воду, добавляем в нее сахар и несколько кусочков лимона. Немного все провариваем и сироп готов. Поливаем лакомство сахарным сиропом, даем остыть и можно подавать к столу.