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Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

304Если вы любите сладкое, а также новые оригинальные рецепты, то можете порадовать себя и близких великолепным десертом с тестом кадаиф. Переводится такое название как тесто-волосы или тесто-бархатные нити, что довольно точно описывает его внешний вид.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Это очень вкусное и необычное тесто, из которого можно сделать разнообразные десерты с самыми разными начинками.

Вам потребуются:

Для теста:

  • вода — 2 стакана;
  • мука — 2 стакана;
  • крахмал — 1 стакан;
  • растительное масло — 4 ст.л.;
  • соль — 0.5 ч.л.

Для начинки:

  • сливочное масло — 200 г;
  • орехи — 200 г

Сахарный сироп:

  • сахар — 2 стакана;
  • вода — 2.5 стакана;
  • лимон

Тесто в данном случае немного похоже на блинное. Для него сначала смешиваем крахмал с теплой водой и солью, а затем добавляем к ним муку. Хорошо перемешиваем и добавляем в тесто растительное масло. Размешиваем все сначала венчиком, потом блендером и миксером. Очень важно в данном случае, чтобы в тесте не было ни единого комочка, иначе это может испортить всю задумку. Чтобы наверняка избавиться от комочков, можно пропустить тесто через сито.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Далее нужно подготовить приспособление для распределения теста нитями. Для этого можно воспользоваться пакетом или бутылкой. И в том и в другом случае проделываем небольшие отверстия, через которые будет выливаться тесто.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Теперь потребуется большая чистая сковорода, лучше с антипригарным покрытием, также сковорода должна быть сухой. Выливаем на горячую сковороду тесто, формируя нити. Буквально через 10-15 секунд подпеченные нити снимаем, например, с помощью деревянной шпажки и перекладываем их в тарелку.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Так пропекаем все тесто, пока не наберется большая гора напоминающего пряди полу готового теста. Теперь растапливаем сливочное масло и поливаем им тесто, хорошо перемешиваем и можно переходить к формированию самого десерта.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Начинка может быть абсолютно любой, в нашем случае это измельченные грецкие орехи. Чтобы придать десерту форму, воспользуемся небольшой чашкой: в нее выкладываем тесто, затем начинку и закрываем все снова тестом, формируя шарик. Получившиеся шарики отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Минут через 10-15 тесто станет золотистым.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

Пока тесто в духовке, подготовим для десерта сахарный сироп, так как в самом лакомстве сахара нет. Для этого в кастрюле разогреваем воду, добавляем в нее сахар и несколько кусочков лимона. Немного все провариваем и сироп готов. Поливаем лакомство сахарным сиропом, даем остыть и можно подавать к столу.

Такое необычное и вкусное тесто и множество десертов из него

 

 

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сладкая выпечкатесто
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