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Тыквенный суп-пюре с сосисками

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Здравствуй, честной народ. Сегодня хочу немного пофантазировать и слегка удариться в эксперименты. Поэтому ловите твист на всем известное осеннее блюдо. И дабы не раскрывать все интересное в первом абзаце, предлагаю ознакомиться. Идите за мной, будет интересно.

Итак, для следующего действа понадобится сие:

  • Тыква – 700г
  • Вода- 700. Количество, равное весу тыквы
  • 1ч.л. куркумы
  • 1ч.л. копченой или обычной паприки
  • 1чл. Меда
  • 2ст.л. оливкового масла
  • Сосиски: в моем случае были сосиски из курицы и креветки- 250г.
  • 1 лук-порей (белая его часть)
  • 2 зуба чеснока
  • мааленький кусочек чили
  • пара лавровых листков
  • свежий или сухой тимьян- буквально пара щепоток
  • 100мл сливок (10-15%)
  • соль и перец по вкусу

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Поехали:

- Тыкву очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

- Отдельно смешать оливковое масло, паприку, куркуму и мед.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

- Влить все это дело к тыкве, хорошо перемешать и запечь в предварительно разогретой до 200С духовке примерно 20-25 минут. Можно чуть больше- главное, чтобы тыква начала сверху карамелизоваться. Можно даже ненадолго верхний гриль врубить.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

- Пока тыква загорает, в кастрюле разогреть совсем немного масла и на небольшом огне слегка подрумянить нарезанный порей, тимьян, чили и порубленный чеснок.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

- Влить воду.

- Добавить запеченную тыкву, лавровые листья и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне 15-20 минут.

-Пока суп готовится, сосиски поджарить на гриле и держать теплыми.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

- Убрать лавровые листья и перебить суп погружным блендером прямо в кастрюле.

-НА финальном этапе влить сливки, добавить нарезанные сосиски и выровнять итогово по вкусу на соль и перец. Прогреть, не доводя до кипения. По желанию можно добавить еще копченой паприки- так ее вкус будет особенно выразителен.

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Уже в тарелке в суп можно постепенно, дабы не мокли, подкидывать сухарики и тыквенные семечки. Также можно слегка для красоты влить еще сливки и совсем немного свежего тимьяна

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Тыквенный суп-пюре с сосисками

Технические вопросы и замены:

- Пряности: здесь отвечают за ароматику и согревающий эффект. Если не приемлите конкретно эти пряности, меняйте.

-Мед традиционно можно поменять на сахар: белый или тростниковый

- Порей меняется на обычный пролетарский лук

- Для большего погружения в азиатскую кухню, можно вместо лаврового листа взят листья лайма и лемонграсс, а вместо сливок- молоко свежевыдоенных кокосов

-Духовка: у меня часто спрашивают, можно ли обойтись без духовки. Здесь можно, конечно. Можно проварить тыкву и потом просто перебить блендером. Можно просто протушить в сковороде с небольшим количеством воды или без нее. Но момент с запеканием тыквы с пряностями дает свой крутой и интересный привкус.

- Сосиски: в этот раз благодаря сосискам с креветками у меня все же получился реверанс в сторону морепродуктов. Вы же можете заменить на свои любимые, либо и вовсе- на курицу или креветки- с последними все получается просто зашибись.. Либо и вовсе сделать все это дело вегетарианским.

- Если попалась водянистая тыква и суп в итоге вышел слишком жидким, то уваривать его (особенно со сливками) нет смысла. В таком случае самый простой способ добавить хлебный мякиш или бахнуть еще сухариков- они хорошо загущают. Затягивать крахмалом такой суп- на любителя.

- Опять же: если суп готовится для детей, то чили можно исключить. Это, я думаю и так понятно.

Выводы: я страсть, как люблю такие супы осенью: они пряные, и согревающие, яркие и офигеть, какие позитивные. Я не питаю любовь к пустым супам-пюре, где все протерто и больше никакой текстуры не наблюдается. Здесь же есть и мясная часть и прочие сухарики-семОчки. В общем, нектар и амброзия для осени.

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