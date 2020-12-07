Слойки с карамелизованным луком и сыром

Слойки с сыром и карамелизированным луком я впервые попробовала в ресторане, где мы отмечали день рождения мужа. При составлении меню официант так расхваливал их, что я решила рискнуть. Об этом я не пожалела ни разу, потому что все гости были в восторге. Это было видно по вмиг опустевшим тарелкам.
Конечно, после праздника я первым делом побежала искать того официанта, чтобы спросить рецепт слоек с сыром. Парень оказался очень любезным, не стал делать из этого секрета и всё подробно рассказал. Теперь у нас такая закуска на столе несколько раз в неделю. Делюсь рецептом!
Ингредиенты
|Лук
|3 шт.
|Коричневый сахар
|3 ст. л.
|Красное вино
|25 мл
|Слоеное бездрожжевое тесто
|1 шт.
|Яйцо
|1 шт.
|Козий сыр
|250 г
|Тимьян
|по вкусу
|Оливковое масло
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Разогрейте на сковороде оливковое масло и выложите лук, нарезанный четвертинками колец. Посолите, поперчите, добавьте сахар, перемешайте и обжаривайте, пока лук не начнет карамелизироваться.
- Влейте красное вино, добавьте тимьян, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
- Вырежьте кружочки из слоеного теста и выложите их на противень, застеленный пергаментом. На каждый кружочек положите начинку и кусочек козьего сыра.
- Края теста смажьте яйцом. Отправьте будущие слойки в разогретую до 180 °С духовку на 25 минут.
Для приготовления слоек с сыром и луком я выбираю полусладкие сорта вина, но вы можете поэкспериментировать. Если у вас появится желание заменить козий сыр обычным, не поддавайтесь. Этот ингредиент играет важную роль в придании слойкам мягкости и вкуса. Приятного аппетита!
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