Слойки с карамелизованным луком и сыром

Слойки с сыром и карамелизированным луком я впервые попробовала в ресторане, где мы отмечали день рождения мужа. При составлении меню официант так расхваливал их, что я решила рискнуть. Об этом я не пожалела ни разу, потому что все гости были в восторге. Это было видно по вмиг опустевшим тарелкам.

Конечно, после праздника я первым делом побежала искать того официанта, чтобы спросить рецепт слоек с сыром. Парень оказался очень любезным, не стал делать из этого секрета и всё подробно рассказал. Теперь у нас такая закуска на столе несколько раз в неделю. Делюсь рецептом!

Ингредиенты

Лук 3 шт. Коричневый сахар 3 ст. л. Красное вино 25 мл Слоеное бездрожжевое тесто 1 шт. Яйцо 1 шт. Козий сыр 250 г Тимьян по вкусу Оливковое масло по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Разогрейте на сковороде оливковое масло и выложите лук, нарезанный четвертинками колец. Посолите, поперчите, добавьте сахар, перемешайте и обжаривайте, пока лук не начнет карамелизироваться. Влейте красное вино, добавьте тимьян, перемешайте и готовьте еще несколько минут. Вырежьте кружочки из слоеного теста и выложите их на противень, застеленный пергаментом. На каждый кружочек положите начинку и кусочек козьего сыра. Края теста смажьте яйцом. Отправьте будущие слойки в разогретую до 180 °С духовку на 25 минут.

Для приготовления слоек с сыром и луком я выбираю полусладкие сорта вина, но вы можете поэкспериментировать. Если у вас появится желание заменить козий сыр обычным, не поддавайтесь. Этот ингредиент играет важную роль в придании слойкам мягкости и вкуса. Приятного аппетита!