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Слойки с карамелизованным луком и сыром

Слойки с карамелизованным луком и сыром

Слойки с сыром и карамелизированным луком я впервые попробовала в ресторане, где мы отмечали день рождения мужа. При составлении меню официант так расхваливал их, что я решила рискнуть. Об этом я не пожалела ни разу, потому что все гости были в восторге. Это было видно по вмиг опустевшим тарелкам.

Конечно, после праздника я первым делом побежала искать того официанта, чтобы спросить рецепт слоек с сыром. Парень оказался очень любезным, не стал делать из этого секрета и всё подробно рассказал. Теперь у нас такая закуска на столе несколько раз в неделю. Делюсь рецептом!

Слойки с карамелизованным луком и сыром

Ингредиенты

Лук 3 шт.
Коричневый сахар 3 ст. л.
Красное вино 25 мл
Слоеное бездрожжевое тесто 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Козий сыр 250 г
Тимьян по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Разогрейте на сковороде оливковое масло и выложите лук, нарезанный четвертинками колец. Посолите, поперчите, добавьте сахар, перемешайте и обжаривайте, пока лук не начнет карамелизироваться.
  2. Влейте красное вино, добавьте тимьян, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
  3. Вырежьте кружочки из слоеного теста и выложите их на противень, застеленный пергаментом. На каждый кружочек положите начинку и кусочек козьего сыра.
  4. Края теста смажьте яйцом. Отправьте будущие слойки в разогретую до 180 °С духовку на 25 минут.

Для приготовления слоек с сыром и луком я выбираю полусладкие сорта вина, но вы можете поэкспериментировать. Если у вас появится желание заменить козий сыр обычным, не поддавайтесь. Этот ингредиент играет важную роль в придании слойкам мягкости и вкуса. Приятного аппетита!

 

 

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