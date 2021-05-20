Вместо шарлотки – бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Этот яблочный пирог получается намного вкуснее, чем обычная шарлотка. Пышное и воздушное тесто, с ярким яблочным ароматом и вкусом – это настоящий шедевр.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 120 г;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- ванилин по вкусу;
- молоко, 120 мл;
- мука, 250 г;
- масло сливочное, 1 ст.л.
Для приготовления крема необходимо:
- яйцо, 1 шт;
- яблоки, 3 шт;
- сахар и крахмал по 1 ст.л;
- молоко, 250 г.
Процесс приготовления
Для крема яйцо смешиваем с сахаром и крахмалом, венчиком вымешиваем до однородности и вливаем молоко.
Варим крем на небольшом огне до загустения. Остужаем.
Яйца соединяем с ванилином и сахаром, перемешиваем венчиком до растворения сахара.
Совет: можно воспользоваться и миксером, но сильно взбивать не нужно, просто смешиваем все до однородности.
Вливаем молоко и добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем.
Просеиваем муку и вместе с разрыхлителем, добавляем в массу.
Вымешиваем довольно густое тесто.
Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками (мелкими).
Форму для выпечки застилаем пергаментом. Можно еще смазать маслом.
На дно высыпаем яблоки, заливаем тестом.
Сверху выкладываем крем.
Запекаем пирог при 180 градусах около 30 – 35 минут.
Остывший ароматный пирог посыпаем сахарной пудрой. Если любите сочетание яблок и корицы, тогда пудру смешиваем с корицей и обсыпаем пирог.
В крем еще можно натереть лимонную цедру, тогда десерт получается с ароматной кислинкой.
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