Яблочный пирог Розы

Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусного и нежного пирога – Яблочный пирог «Роза».

Яблочный пирог в виде розы получается очень красивым . Пирог получается ну очень и очень вкусным — слегка рассыпчатый корж, очень нежный крем и ароматные красивые яблочки. Приятного просмотра!

Ингредиенты

Тесто:

• 250 г муки

• 120 г масла

• 80 г сахарной пудры

• 1 яйцо

• 1 ст. л. сметаны

• 1/3 ч. л. разрыхлителя

Крем:

• 500 г молока

• 3 желтка

• 100 г сахара

• 25 г муки

• 25 г крахмала

• 11 г ванильного сахара

Также:

• 4 крупных яблока

• 500 мл воды

• 120 г сахара

• сок 1/2 лимона

Как приготовить

Приготовим тесто. Просеиваем муку, сахарную пудру, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.

Добавляем нарезанное кубиком охлажденное сливочное масло. Перетираем быстро холодными руками в крошку.

Добавляем сметану и яйцо. Также быстро замешиваем тесто.Укладываем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час.

Через 1 час стол и тесто припыляем мукой. Раскатываем в пласт диаметром 28-30 см. Перекладываем в форму 26 см+-. Удаляем неровности теста.Делаем наколы вилкой. Накрываем пергаментной бумагой и всыпаем горох(фасоль), отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Тем временем займемся яблоками. В кастрюлю вливаем воду, добавляем лимонный сок и сахар.

Отправляем на огонь. Яблоки разрезаем пополам(удаляем сердцевинку) и нарезаем шириной 2 мм. Отправляем яблоки в кипящий сироп. Варим 2-3 минуты, до размягчения, но не перевариваем. Вынимаем яблоки шумовкой.Займемся кремом. 400 мл молока вливаем в сотейник с толстым дном. Отправляем на медленный огонь. В отдельную миску просеиваем муку и крахмал, добавляем сахар, ванильный сахар, желтки и 100 мл молока. Перемешиваем, чтоб не было комочков. Вливаем яичную смесь в горячее молоко тонкой струйкой постоянно помешивая венчиком, доводим крем до загустения постоянно помешивая на умеренном огне.Вынимаем основу пирога по истечении времени, удаляем горох. Заливаем крем. Теперь формируем розы из яблок. Выкладываем слайсы яблок(5-7 шт)внахлест друг на друга, поднимаем ихи сворачиваем розой. Укладываем на крем, слегка притапливая. Отправляем в духовку еще на 15 минут.Достаем пирог. Даем ему остыть и подаем к столу.А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!